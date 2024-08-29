Elazığ\'da Deprem Saha Tatbikatı Gerçekleştirildi

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Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Elazığ'da Türkiye Afet Planı kapsamında "Deprem Saha Tatbikatı" yapıldı.

Senaryo gereği, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 00.15'te meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem, Elazığ'da da hissedildi ve Karakoçan, Kovancılar, Palu ve Arıcak ilçelerinde yıkıma yol açtı.

Bunun üzerine Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu başkanlığında, İl Afet Koordinasyon Merkezi'nde kriz masası oluşturuldu, deprem bölgesine kentte yer alan AFAD, UMKE, PAK, Elazığ İtfaiyesi, ETİKROM Arama Kurtarma Derneği, TAMGAKUT Arama Kurtarma Derneği'nden 64 arama kurtarma personeli ile 14 araç yönlendirildi.

Tatbikat kapsamında Karakoçan'a Kayseri'den, Kovancılar'a Konya'dan, Palu'ya Kırşehir'den ve Arıcak'a Tokattan 58 personel ve 15 araçtan oluşan AFAD destek ekibi de sevk edildi.

Büyük ölçüde masa başı uygulaması şeklinde gerçekleştirilen tatbikatta arama kurtarma ekipleri, Karakoçan ilçesine bağlı Hamzalı Köyü'ndeki enkaz alanında arama kurtarma çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler tarafından enkaz altından kurtarılan yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ayrıca Konya 3. Ana Jet Üssü'nden bölgeye gönderilen helikopter ile enkaz alanından alınan yaralı Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Tatbikata Vali Numan Hatipoğlu, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Alpaslan Doğan, İl AFAD Müdürü Cafer Giyik ile kurum müdürleri katıldı.