Elazığ'da Gaziler Günü Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Elazığ'da Gaziler Günü Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı

Elazığ'da 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında Gazi Caddesi'nde mehteran eşliğinde yürüyüş yapıldı. Valilik önünde Atatürk anıtına çelenkler bırakıldı. Katılımcılar arasında Elazığ Valisi, milletvekilleri ve gaziler yer aldı.

20.09.2024 00:36
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Elazığ'da Gaziler Günü etkinlikleri

ELAZIĞ - Elazığ'da 19 Eylül Gaziler Günü çerçevesinde yürüyüş yapıldı.

Elazığ'da 19 Eylül Gaziler Günü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu çerçevede ilk olarak Gazi Caddesi'nde mehteran ekibi eşliğinde yürüyüş yapıldı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanında başlayan yürüyüş, valilik önünde son buldu. Ardından burada Atatürk anıtına çelenkler bırakıldı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Elazığ Şube Başkanı Namık Bulut, "Nice zaferler gören, bağımsızlığı ve istiklali için vatanını topyekun koruyan, Trablusgarp' da, Çanakkale' de, Sarıkamış da ve hatta Galiçya'da kanıyla vatan toprağını süsleyen bir ecdadın torunuyum ben. Torunu olduğum bu kutlu milletin, beylikten devlet kuran Osman'ı gibi cesur, çağ açıp çağ kapatan Fatih'i kadar kararlı, Anka kuşu gibi küllerimizden doğmamızı sağlayan Mustafa'sı ve daha niceleri gibi bir kahramanı, bir gazisiyim. Bizim muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda, cesaret ve yiğitlik ise şanlı Türk tarihimizde mevcuttur" dedi.

Programa Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, gaziler, kurum müdürleri, STK temsilciler, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Elazığ'da Gaziler Günü Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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