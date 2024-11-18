Elazığ\'da Milyonlarca Fidan Yetiştiriliyor

Güncel

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı fidanlıklarda yetiştirilen 87 farklı türdeki milyonlarca fidan, Türkiye'nin dört bir yanında kök salıyor.

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğünün sorumluluk sahasında bulunan 8 ilden Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli'de fidanlık şefliklerinde her yıl başta sedir, meşe, ardıç, karaçam, dişbudak, mahlep, aylantus, badem, ceviz, gül, kamelya, leylak, asma gibi 87 türde milyonlarca fidan yetiştiriliyor.

Yılda yaklaşık 20 milyon üretim kapasitesine sahip fidanlıklarda bu yıl 10 milyon fidan üretimi gerçekleştirildi.

Bu fidanların yüzde 50'si Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli, Bitlis, Van, Hakkari ve Muş'ta yer alan 23 bin hektar ağaçlandırma sahasında kullanılması planlanırken, kalanı Türkiye'nin dört bir yanındaki kamu kurum ve kuruluşlarının ağaçlandırma faaliyetleri ile fidan dikim etkinlikleri kapsamında ücretsiz, özel sektör ve vatandaşların şahsi ağaçlandırma faaliyetleri için de ücretli veriliyor.

"Yıllık 15 milyon fidanın bakım çalışmaları yapılmakta"

Elazığ Orman Bölge Müdürü Mustafa Arpacı, AA muhabirine, Doğu Anadolu Bölgesi'nin genelinin bozkır arazilerden oluştuğunu, bu nedenle daha yeşil bir çevre için özellikle son 20 yılda çok geniş alanlarda ağaçlandırma faaliyetleri yürüttüklerini belirtti.

Bu alanların yanı sıra Türkiye'nin farklı illerindeki kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve vatandaşların ağaçlandırma faaliyetleri için de her yıl kurum bünyesindeki fidanlık şefliklerinde milyonlarca fidan ürettiklerini ifade eden Arpacı, şöyle konuştu:

"Fidanlıklarımızda 2024 yılında 10 milyon fidan üretimi gerçekleştirilmiştir. Geçmiş yıllarda üretilmiş olan fidanlarla birlikte yıllık 15 milyon fidanın bakım çalışmaları yapılmaktadır. Fidanlıklarımızda üretilen fidanlarımızın yüzde 80'i asli ağaç türlerimiz olan ardıç, sedir, karaçam ve kızılçam türlerinden oluşmaktadır. Geri kalan fidanlarımız ise peyzaj çalışmalarında kullanılabilen süs bitkilerinden oluşuyor. Ürettiğimiz fidanlar ağaçlandırma ve toprak muhafaza çalışmalarının yanı sıra hem kamunun hem özel sektörün hem de vatandaşların ihtiyaçlarının karşılamasında kullanılmaktadır."

"Fidanların yetiştirilmesi büyük emek istiyor"

Fidanlık şefliklerinde her türlü fidanı en yüksek kalitede üretecek kapasiteye sahip olduklarını dile getiren Arpacı, fidanlıkların standartlarının yüksek olduğunu vurguladı.

Arpacı, "Bu fidanların yetiştirilmesi çok emek isteyen çalışmalar. Çimlenme aşamasından dikime hazır hale gelene kadar uzun bir süreç gerekmektedir. Her aşamasında bakımı, hastalıklara karşı korunması, aşılanması, fidanların yetiştirilmesi için yapılan çalışmalar büyük emek istiyor." dedi.

"Kaliteli fidan başarılı ağaçlandırma çalışmasının temelini oluşturmakta"

Arpacı, fidanlıklarda kaç adet fidan üretileceğini o yıl ağaçlandırma çalışması yapılacak sahanın büyüklüğüne ve piyasanın ihtiyaçlarına göre planladıklarını belirterek, ağaçlandırma çalışmalarının her aşamasının kesinlikle hata kabul etmediğini söyledi.

"Sahada çok iyi toprak işlemesi ve dikim çalışması yapabilirsiniz ancak elinizde iyi yetiştirilmiş, kaliteli fidan yoksa bu çalışmaların başarıya ulaşma şansı yok denecek kadar azdır. Bu nedenle kaliteli fidan üretimi başarılı bir ağaçlandırma çalışmasının temelini oluşturmaktadır." ifadelerini kullanan Arpacı, doğru şekilde ve teknikle yetiştirilmiş sağlıklı fidanların ağaçlandırma çalışmalarındaki başarının sigortası olduğunu da sözlerine ekledi.