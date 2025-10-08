Elazığ\'da Zabıta ile Gruplar Arasında Kavga

Elazığ'da dün toplanılan pankart ve afişlerini almak isteyen Furkan Hareketi üyeleri, zabıtalarla kavga etti. Müdürlük girişinde arbede yaşanırken, kavgayı çevik kuvvet polisi sonlandırdı.

İZİNSİZ YÜRÜYÜŞE ZABITA İZİN VERMEDİ

Edinilen bilgiye göre, Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'un cuma günü Elazığ'da gerçekleştireceği program için kentte bulunan vakıf üyeleri dün, izin almadan yürüyüş yapmak istedi. Zabıta ekipleri yürüyüşe izin vermedi. Bunun üzerine Furkan Hareketi üyeleri ile zabıtalar arasında tartışma yaşandı.

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÖNÜ KARIŞTI

Bugün bir araya gelen vakıf üyeleri, toplanan pankart ve afişleri almak için Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne gitti. Müdürlüğe girmek isteyen grup ile zabıtalar arasında arbede yaşandı.

KAVGAYI ÇEVİK KUVVET BİTİRDİ

Kalabalık gurup biber gazı sıkılarak dağıtılmaya çalışıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve Çevik Kuvvet sevk edildi. Çevik Kuvvet ekipleri, müdürlük önüne set kurarak önlem aldı. Seti geçmek isteyen gruba Çevik Kuvvet polisi müdahale etti.