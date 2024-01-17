 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Elazığ Emniyet Müdürü Adnan Karayel, AA'nın Yılın Kareleri oylamasına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ Emniyet Müdürü Adnan Karayel, AA'nın Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Elazığ Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Karayel, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin 2023 boyunca yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, farklı kategorilerde tercihini yaptı. Karayel, seçim yapmakta zorlandığını belirterek, özellikle 'Deprem: Umut' kategorisinde yer alan bir fotoğrafı etkileyici bulduğunu ve depremzedelerin umut dolu hikayesini temsil ettiğini söyledi.

Elazığ Emniyet Müdürü Adnan Karayel, AA\'nın Yılın Kareleri oylamasına katıldı
17.01.2024 - 17:10,
Abone Ol

Elazığ Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Karayel, makamında, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin 2023 boyunca yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerinde tercihini yaptı.

"Haber" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Buz dağı havuzu", "Spor" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Yumruk" isimli fotoğrafını seçen Karayel, "Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Hayata tutunan", "Gazze-Kanıt" kategorisinde de Belal Khaled'in "Haykırış" adlı karesine oy verdi.

Karayel, AA'nın Yılın Kareleri oylamasında geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da birbirinden anlamlı ve değerli fotoğrafların yer aldığını, bu nedenle seçim yapmakta zorlandığını söyledi.

"Gazze-Kanıt" kategorisindeki tüm fotoğrafların İsrail'in Filistin halkına uyguladığı zalimliğin boyutunu tüm dünyaya gösterdiğini dile getiren Karayel, şunları kaydetti:

"Deprem-Umut kategorisinde ise 'Hayata tutunan' temalı kareyi seçtim. Özellikle 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremin acısı hala içimizde. Bu karenin oldukça etkileyici olduğunu düşünüyorum. Yaklaşık 150 saat enkazın altında kalan bir çocuğun çıkarılması, onun yeniden hayata tutunması ve hayata tutunduğuna dair yapmış olduğu işaret, o küçücük parmaklarındaki mucize kurtuluşun işareti, o kareyi bu yüzden etkileyici buldum. Allah bir daha milletimize ve insanlığa böyle afetler yaşatmasın."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Deprem, Elazığ, Gazze, Umut, Kültür Sanat, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ Emniyet Müdürü Adnan Karayel, AA'nın Yılın Kareleri oylamasına katıldı - Son Dakika


17:52
AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
17:50
Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK
17:21
Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti
17:12
AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu
17:12
AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde
16:30
'Bayan Bacak' lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor "Bayan Bacak" lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor
16:29
AK Parti'nin birçok ilde adayları kulislere sızdı! Ankara'da Turgut Altınok aday AK Parti'nin birçok ilde adayları kulislere sızdı! Ankara'da Turgut Altınok aday
16:09
İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı

Son Dakika
17:52 AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
17:50 Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK
17:21 Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti
17:12 AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu
17:12 AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde
16:30 "Bayan Bacak" lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor
16:29 AK Parti'nin birçok ilde adayları kulislere sızdı! Ankara'da Turgut Altınok aday
16:09 İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı
16:02 Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu
15:55 Şadi Yazıcı'dan Tuzla Belediyesi çalışanlarını mest eden zam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 18:09:18. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığ Emniyet Müdürü Adnan Karayel, AA'nın Yılın Kareleri oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement