Elazığ Emniyet Müdürü Adnan Karayel, AA\'nın Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Elazığ Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Karayel, makamında, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin 2023 boyunca yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerinde tercihini yaptı.

"Haber" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Buz dağı havuzu", "Spor" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Yumruk" isimli fotoğrafını seçen Karayel, "Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Hayata tutunan", "Gazze-Kanıt" kategorisinde de Belal Khaled'in "Haykırış" adlı karesine oy verdi.

Karayel, AA'nın Yılın Kareleri oylamasında geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da birbirinden anlamlı ve değerli fotoğrafların yer aldığını, bu nedenle seçim yapmakta zorlandığını söyledi.

"Gazze-Kanıt" kategorisindeki tüm fotoğrafların İsrail'in Filistin halkına uyguladığı zalimliğin boyutunu tüm dünyaya gösterdiğini dile getiren Karayel, şunları kaydetti:

"Deprem-Umut kategorisinde ise 'Hayata tutunan' temalı kareyi seçtim. Özellikle 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremin acısı hala içimizde. Bu karenin oldukça etkileyici olduğunu düşünüyorum. Yaklaşık 150 saat enkazın altında kalan bir çocuğun çıkarılması, onun yeniden hayata tutunması ve hayata tutunduğuna dair yapmış olduğu işaret, o küçücük parmaklarındaki mucize kurtuluşun işareti, o kareyi bu yüzden etkileyici buldum. Allah bir daha milletimize ve insanlığa böyle afetler yaşatmasın."