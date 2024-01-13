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Elazığ ve Batman'da Filistin'e destek için etkinlik gerçekleştirildi - Son Dakika
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Elazığ ve Batman'da Filistin'e destek için etkinlik gerçekleştirildi

Elazığ ve Batman'da düzenlenen etkinliklerde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı. Elazığ'da yapılan yürüyüşte, katılımcılar PKK ve İsrail'e karşı sloganlar attı. İHH Elazığ İnsani Yardım Derneği Başkanı, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamları kınayarak, kahraman askerlere destek verdi. Batman'da düzenlenen etkinlikte ise Gazze'deki insanlık krizine dikkat çekildi ve insani yardım çağrısı yapıldı.

Elazığ ve Batman\'da Filistin\'e destek için etkinlik gerçekleştirildi
13.01.2024 - 15:42,
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Elazığ ve Batman'da Filistin'e destek için etkinlik gerçekleştirildi.

Elazığ'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, "Şehitlerimiz ve Filistin için meydanlardayız" sloganıyla İzzet Paşa Camisi önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Katılımcılar yürüyüşte, "Kahrolsun PKK, kahrolsun İsrail", "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Filistin'e selam, direnişe devam", "Dünya uyuyor, çocuklar ölüyor" sloganları attı.

İHH Elazığ İnsani Yardım Derneği Başkanı Erdal Altunbaş, burada yaptığı açıklamada, İsrail'in kadın, çocuk, yaşlı ve sivil demeden Gazze'de katliam yaptığını söyledi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan 9 askere rahmet dileyen Altunbaş, "Gazze'de masum çocukları şehit eden kanlı eller ile kahraman askerlerimize silah sıkan eller de aynı ellerdir. Bu elleri kahraman ordumuz elbette kıracaktır. Ülkemiz içerisinde terörü temizleyen askerimiz sınırlarımız ötesinde de teröriste ve destekçilerine de gereken cevabı en güçlü şekilde verecektir." dedi.

Program yapılan duanın ardından son buldu.

Batman

Batman'da da düzenlenen "Gazze için acil ateşkes" programında, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı.

Kentteki sivil toplum örgütleri tarafından Gülistan Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte, Gazze'ye destek sloganları atıldı.

Grup adına açıklama yapan Muhammed Mirza Ergin, Gazze'de yaşanan insanlık krizinin acil bir şekilde sağlanması ve insani yardımın gönderilmesi gerektiğini belirtti.

Ergin, "İşgalci İsrail haftalardır, Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimlerindeki Filistinli sivilleri güneye göçe zorluyor. Siyonistler, güvenli bölgeler olduğunu iddia ettikleri güney bölgelerine de saldırıyor ve katliamlar yapıyor." dedi.

Kaynak: AA
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