Elektrikli Ağır Vasıta Geçişi İçin Altyapı Gelişmeli

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Doğuş Otomotiv Scania Satış Müdürü Bayazıt Canbulat, Türkiye'de elektrikli ağır vasıta konusunda markaların hazır olduğunu belirterek, "Ancak altyapının biraz daha güçlenmesi, gelişmesi gerekiyor." dedi.

Türkiye, Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen IAA Transportation Fuarı'na, ev sahibi Almanya'nın ardından Çin ve İtalya ile en fazla katılım gösteren ülkelerden oldu. Fuarda global çapta da birçok marka yeni modellerini sergiledi.

"Hareket Halindeki İnsanlar ve Nesneler" sloganıyla düzenlenen bu yılki etkinlikte, özellikle elektrikli araçlar, otonom sürüş teknolojileri ve hidrojen teknolojileri dikkati çekti.

Türkiye'nin ağır vasıtalarda elektrikliye geçişi de merak konusu oldu.

"Ağır vasıta tarafında müşterilerimiz, iş ortaklarımız inanılmaz hevesli"

Doğuş Otomotiv Scania Satış Müdürü Bayazıt Canbulat, AA muhabirine, Türkiye'deki ağır vasıta markalarının elektrikliye geçiş konusunda hazır olduğunu belirterek, "Ancak altyapının biraz daha güçlenmesi, gelişmesi gerekiyor. Aslına bakarsanız binek araç tarafında Türkiye inanılmaz yol katetti. Avrupa'ya göre şarj soketi başına düşen araç sayısı Türkiye'de 5,4 ama Avrupa'da bu 11'ler civarında. Ancak genel olarak yollardaki şarj istasyonları binek araçlara göre dizayn edilmiş durumda." dedi.

Ağır vasıtada elektrikli konusunda müşterilerin ve iş ortaklarının inanılmaz derecede hevesli olduğunu belirten Canbulat, "Bir ağır vasıta yola çıktığı zaman bin kilometre yol yapması gerekiyor. Türkiye içinde bu kurtarabilir ama Avrupa'ya gittiği zaman Bulgaristan'da, Romanya'da, Yunanistan'da bu şarj aletlerinin hazır olması gerekiyor. Maalesef uzun yollarda ağır vasıtaya göre dizayn edilmemiş şarj istasyonları, binek arabalara göre şarj dizayn edilmiş." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de lojistik firmaları kendi yerlerine altyapı kurabilir"

Türkiye'nin diğer ülkelere kıyasla bu sorunu biraz daha hızlı aşabileceğini vurgulayan Canbulat, Türkiye'deki lojistik firmalarının çok güçlü olduğunu, kendi yerlerine bu altyapıyı daha hızlı adapte edebileceklerini söyledi.

Canbulat, yol üzerinde ağır vasıtanın pilinin büyüklüğü nedeniyle daha yüksek, daha güçlü kapasiteli şarj istasyonlarına ihtiyaç olduğunu dile getirerek, "Bir de doldurma boşaltma yerlerinde müşterilerimizin kendi şarj istasyonlarının olması gerekiyor ki araç dolum boşaltma yaparken aynı anda arabayı da şarj edebilsin. Önemli olan burada arabayı 1,5-2 saat içinde en fazla şarj edebilmek, oyalanmadan yoluna devam etmesini sağlamak." diye konuştu.

Doğuş Otomotiv'in ve Scania'nın bir pazara girmeden önce satışa sunacakları aracı önce getirip denemek ve sonra satmak gibi bir felsefesi olduğunu anlatan Canbulat, "O arabanın altyapısıyla ilgili bütün problemleri ortadan kaldırırız. Bunun satış sonrası, yedek parçasıyla ilgili bütün hazırlıklarımız. Dolayısıyla bizim satış sonrası tarafımız hazır. Yedek parça tarafında dünyanın en büyük yedek parça depolarından bir tanesine sahibiz. Birazcık altyapının gelişmesini beklemekte fayda var. Yoksa aracı gördünüz. Araç denendi zaten, aracı getirmekte problem yok. En kolay iş aracı getirmek." dedi.

"Bu yıl sonu pazarın 31 binin üzerinde kapanmasını bekliyoruz"

Bayazıt Canbulat, Türkiye ağır ticari araç pazarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de 16 ton ve üzeri ağır ticari araç pazarının yılın 8 ayında 22 bin 200 adet olarak gerçekleştiğini belirten Canbulat, şunları kaydetti:

"Biz ağustos sonu itibarıyla geçen seneye göre pazar payımızı yüzde 5 artırdık, 2 bin 11 adede ulaştık. Sene sonuna doğru bu adetlerimizi de aynı hızda devam ettirmeyi planlıyoruz. Pazara gelirsek, pazar geçen seneye göre birazcık daha aşağıda seyrediyor. Aslına bakarsanız üçe ayırmak gerekiyor Türkiye'deki lojistik sektörünü, 'inşaat, uluslararası ve yurt içi taşınma' olarak. Yurt içi taşıma ve uluslararası taşıma gene geçen seneye göre yavaş gitmekle beraber hareketli ama inşaat sektörü geçen seneye göre neredeyse yarı kapasiteyle gidiyor diyebiliriz. Bu da tabii araç alımlarını da etkiliyor. Geçen yıl ilk 8 ayda pazar 24 bin civarındaydı, bu yıl 22 binler civarında oldu. Bu yıl sonu pazarın 31 binin üzerinde kapanmasını bekliyoruz. Geçen yıl 37 bin civarında kapanmıştı."

"Pazarda talebi ve tepkiyi gözlemledikten sonra aksiyonları alacağız"

Doğuş Otomotiv Scania Pazarlama Müdürü Ömer Madazlıoğlu da İsveç'in Södertälje kentinden tamamen elektrikli Scania 40R ile yola çıkan kadın sürücülerin 3 bin 300 kilometrelik yolculuk sonunda Türkiye'ye ulaşmasının markanın elektrikli konusunda ne kadar hazır olduğunun bir göstergesi olduğunu söyledi.

Elektrikli ağır vasıtaların batarya kapasitelerinden dolayı AC şarjla (yavaş şarj) dolum yapılamadığını dile getiren Madazlıoğlu "Dolayısıyla DC istasyona bağlanmak durumunda araçlar. Eğer firmalar kendi yatırımını yapıp DC istasyonunu kendi park alanında kurarsa ve bunu ilerleyen dönemde sürdürülebilir bir enerjiyle de desteklerse o zaman daha farklı ve makul bir boyuta gelir elektrikli ağır vasıta pazarı. Bundan sonra biz biraz daha pazardaki talebi ve tepkiyi gözlemledikten sonra aksiyonları ona göre alacağız." ifadelerini kullandı.