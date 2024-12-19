Elif Esen\'den Kumar ve Ekonomi Eleştirisi

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(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda konuşan DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, "Sistemi baştan kurmalısınız. Haram ürünleri üretemezsiniz ya da sizin yasal yapmanızla helal olmazlar. Kumarın bir başka adı bahis oynatamazsınız mesela. Yasal hale getirdiğiniz bahisi ahlaki ve dinen sorunsuz yapamazsınız. Ülkemizde ilk defa kumar bağımlılığı uyuşturucu bağımlılığını geçti. Genel Başkanımız Ali Babacan, 'Instagram ve Twitter'ın fişini çeken devlet sanal kumarın da fişini çekebilir' dedi. Eğer bir menfaat ilişkiniz yoksa neden hala bitirmiyorsunuz" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 14, 15 ve 16. maddeleri ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri devam ediyor. DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen şunları söyledi:

"Şuursuzca harcadığınız rezervlerle ülkemizi uçuruma doğru sürüklediniz"

"Sene 2021, aylardan Aralık, ekonomide nas dönemi. Merkez Bankası piyasalara doğrudan ve dolaylı müdahale diyor. Bir inat uğruna kaç yüz milyar dolarımızı yaktınız hala tam olarak bilmiyoruz. O dönem piyasaların ateşi birtürlü düşmüyordu. Devrin Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati reel ekonominin aktörlerini toplayıp bize güvenin mesajı veriyordu, piyasaların ateşi düşmüyordu. Verdiği röportajda 'faizleri yükseltmeyeceğiz' dedi. Piyasaların ateşi daha da yükseldi. 'Dış müdahale yok' dedi 'içeride manipülatif ve spekülatif işler var' dedi. Sanırım aslında dış güçler yok iç güçler var demeye getirdi. Piyasaların ateşi yine düşmedi. Bu sefer 'rezervlerimizi korona salgınında kullandık' dediniz. Olmadı, şuursuzca harcadığınız rezervlerle ülkemizi uçuruma doğru sürüklediniz.

Sayın Cumhurbaşkanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Merkez Bankası Başkanı ve kamu bankaları yöneticilerini topladı. Döviz habire yükselmeye devam ediyordu. Çözüm için 'rekabetçi kur' dediniz. Sayın Cumhurbaşkanı 'rezervler duruyor' dedi, olmadı. Evet 2023 ülkemide asrın doğal afetini yaşadığı bir yıl oldu ama asrın ekonomik felaketi kur korumalı mevduattı. Yani ülke Hazinesini batırma projesi. Bunların hiçbiri ateşi düşürmeye yetmedi. Pozitif faiz de negatif faiz de haramdır. Faizsiz bir düzen için tüm piyasaları resetlemeniz gerekir. Yani sistemi baştan kurmalısınız. Haram ürünleri üretemezsiniz ya da sizin yasal yapmanızla helal olmazlar. Kumarın bir başka adı bahis oynatamazsınız mesela. Yasal hale getirdiğiniz bahisi ahlaki ve dinen sorunsuz yapamazsınız. Ülkemizde ilk defa kumar bağımlılığı uyuşturucu bağımlılığını geçti. Genel Başkanımız Ali Babacan, 'Instagram ve Twitter'ın fişini çeken devlet sanal kumarın da fişini çekebilir' dedi. Eğer bir menfaat ilişkiniz yoksa neden hala bitirmiyorsunuz?"