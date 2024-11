Emekçilerin Geçim Sorunları TBMM'de Ele Alındı

Güncel

(TBMM)- TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM'de; " Türkiye'de ülkenin dört bir yanında yaşayan milyonlarca insan temel olarak aynı sorunlara sahipler. İster yerin yedi kat dibinde maden ocağında çalışsın, istiyorsa yetmiş yedi katlı bir lüks plazanın ofisinde çalışıyor olsun. İstiyorsa yol işçiliği yapsın, şoförlük yapsın. Hastanede, okulda emeğini satsın. İnanıyorum ki bu ülkenin yüzde 99'nu oluşturan emekçiler ortak gündemlere sahip. Hepsi diyor ki maaşlarımızyetmiyor, bu parayla geçinemiyoruz" dedi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM'de Telas Dijital çalışanı işçilerle basın toplantısı düzenledi. Milyonlarca emeklinin tek derdinin geçim sıkıntısı olduğunu belirten Baş, şunları söyledi:

"Buradan çok net bir ifadeyle söyleyeceğim. Türkiye'de milyonlarca insan ülkenin dört bir yanında yaşayan milyonlarca insan temel olarak aynı sorunlara sahipler. İster yerin yedi kat dibinde maden ocağında çalışsın, istiyorsa yetmiş yedi katlı bir lüks plazanın ofisinde çalışıyor olsun. İstiyorsa yol işçiliği yapsın, şoförlük yapsın. Hastanede, okulda emeğini satsın. İnanıyorum ki bu ülkenin yüzde 99'nu oluşturan emekçiler ortak gündemlere sahip . Hepsi diyor ki maaşlarımız yetmiyor, bu parayla geçinemiyoruz. Hepsi emeklerini alamadıklarını düşünüyorlar. Bu nedenle daha uzun saatler çalışmaya zorlanıyorlar. Her geçen gün daha uzun saatler çalışıyorlar. Daha zor koşullarda çalışıyorlar. Çok büyük bir bölümünün herhangi bir iş güvencesi yok. Her an işsiz kalma korkusuyla, işsizlik tehdidiyle karşı karşıyalar.

"Bu ortak dert ancak ve ancak işçilerin örgütlenmesiyle aşılabilir"

Bu ortak dert ancak ve ancak işçilerin örgütlenmesiyle aşılabilir. Her yerde aynı sorunları yaşayan işçiler doğal olarak meşru, yasal hatta anayasal hakları olan sendikalaşma hakkını kullanmaya çalışıyorlar. Örgütlenme adımları atıyorlar. Her örgütlenme adımında da anayasal hakkın kullanılmasının önüne geçmek için birbirine çok benzer fiili engellemelerle karşılaşıyorlar. Örgütlenme engellerini aştıkları anda bazen patron baskısı, bazen mobbingler, bazen doğrudan kolluk kuvvetleri, bazen sözde yasal haklar adı altında kötü niyetli girişimlerle işçi arkadaşlarımızın örgütlenmelerinin önüne geçilmeye çalışıldığına ilişkin daha önce burada defalarca kez cümleler kurduk, örnekler verdik.

Bugün yanımda Telas Dijital çalışanı işçi arkadaşlarımız var. Gencecik, önemli bir bölümü üniversite mezunu, yabancı dil bilen, büyük bölümü belki de hayatlarında ilk kez işe girmiş. Bir kısmı daha yeni evlenmiş, yeni anne baba olmuş işçilerin yoğun olarak çalıştığı bir iş yerinden söz ediyoruz. Arkadaşlarımız benzer koşullar nedeniyle Çağrı İş Sendikası'nda örgütlenme kararı verdiler. İş yerinde önemli bir örgütlenme eşiğini geride bıraktıkları anda da Türkiye'nin dört bir yanında yaşananlara benzer bir tabloyla karşı karşıya kalıyorlar. Bugün kendilerinden rica ettik. Doğrudan TBMM çatısı altında işçi arkadaşlarımız kendi yaşadıklarını kendi dillerince, kendi üsluplarınca buradan kamuoyuyla paylaşacaklar."

Erkan Baş ile basın açıklamasına katılan çağrı merkezi çalışanı gençler, çağrı merkezlerinde çalışan işçilerin düşük ücretle uzun çalışma saatlerine maruz kaldığını ve fazla mesai ücretlerinin verilmediğini belirterek, işten çıkarılma ve işsizlik tehdidiyle karşı karşıya olduklarının belirtti.