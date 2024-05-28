Emekli Anayasa Mahkemesi Üyesi Enis Tunga Son Yolculuğuna Uğurlandı

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(ANKARA)- Sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybeden emekli Anayasa Mahkemesi üyesi ve sıkıyönetim askeri savcısı Denizci Albay Hakim Enis Tunga, son yolculuğuna uğurlandı.

Sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybeden emekli Anayasa Mahkemesi üyesi ve sıkıyönetim askeri savcısı Denizci Albay Hakim Enis Tunga için cenaze töreni düzenlendi. Törene eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya katıldı. Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde yapılan askeri törenin ardından Tunga'nın naaşı Ankara İncek Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Enis Tunga kimdir?

1938 yılında İzmir'de doğan Enis Tunga, 1962 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Yedek subaylığına müteakip Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na askeri hakim olarak atandı. Deniz Kuvvetleri bünyesinde askeri hakim, askeri savcı, Deniz Harp Okulu ve Deniz Yedek Subay Okulu'nda askeri ceza hukuku öğretmenliği, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı askeri savcılığı görevlerinde bulunduktan sonra kendi isteğiyle emekli olarak 1985 yılında serbest avukatlık yaptı. Tunga, Ankara Barosu'na bağlı olarak serbest avukatlık yaparkan 10 Ağustos 2001 tarihinde Anayasa Mahkemesi üyeliğine atandı. Tunga, 10 Haziran 2003 tarihinde emekli oldu.