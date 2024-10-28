Emekliler İnsanca Yaşam İçin Yürüdü

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(İZMİR) – Tüm Emeklilerin Sendikası'nın insanca bir yaşam taleplerini dile getirmek için başlattıkları 'insan zinciri' yürüyüşü İzmir'de başladı. Yürüyüş öncesi konuşan Konak Şube Başkanı Fadıl Gezen, "İktidarın biz emekliler ve çalışanları getirdiği nokta açlık ve sefalet oldu. Yıllarca hamurunu terimizle yoğurduğumuz bu güzel yurdumuzda insanca yaşamak en temel hakkımız olduğu kadar bütün emekçilerin, gençlerimizin, kadınlarımızın, işsizlerimizin de hakkıdır" dedi.

Tüm Emeklilerin Sendikası'nın 27 Ekim'de 5 koldan başlattığı Ankara Yürüyüşü sürüyor. Yürüyüş kapsamında Tüm Emeklilerin Sendikası'nın İzmir şubeleri, İzmir'in farklı ilçelerinde 'insan zinciri' yürüyüşü düzenledi. Emekliler, dün Foça'da başlattıkları yürüyüşü bugün Karşıyaka'da ve ardından Konak'ta devam ettirdi.

Konak İskelesi önünde bir araya gelen emekliler, yoksulluğa karşı ve insanca yaşam talebiyle iktidara seslendi.

Konak Meydanı'nda yapılan basın açıklamasının ardından emekliler, Konak Metro'ya yürüdü. Emekliler adına açıklamayı, Tüm Emeklilerin Sendikası Konak Şube Başkanı Fadıl Gezen yaptı. Gezen, emeklileri ve emekçileri 2 Kasım'da Ankara'da yapılacak büyük yürüyüşe davet etti.

"İktidarın biz emeklileri ve çalışanları getirdiği nokta açlık ve sefalet oldu"

Emekliler yılında iktidarın emeklilere yoksulluk ve sefalet yaşattığını ifade eden Gezen, şunları söyledi:

" Türkiye'ye dalga dalga yayılacak bir çığlık atmaya çalışıyoruz. Bu eylemin amacı 2-3 Kasım'da Ankara'da yapacağımız merkez temsilciler kuruluna önerilerimizi götürmek, kitlesel olarak yollara düşmekti. Beş koldan yürümeye başladık. Tek adam rejimine 'duyun bizi' diye haykırıyoruz. Duyun bizi. Biz emekliler hayatta kalmak için dahi günlük zorunlu ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz. Çoluğumuza çocuğumuza ekmek almakta zorlanıyoruz Ülkemizde ne savaş var ne de kıtlık. Ama tarihimizde hiç olmadık kadar sefalete mahkum yaşıyoruz. Bu sene bu sefaleti bize yaşatanların iktidarıyla yönetilmek istemiyoruz. Türkiye'nin en uzun süreli iktidarının biz emeklileri ve çalışanları getirdiği nokta açlık ve sefalet oldu. Yıllarca hamurunu terimizle yoğurduğumuz bu güzel yurdumuzda insanca yaşamak en temel hakkımız olduğu kadar bütün emekçilerin, gençlerimizin, kadınlarımızın, işsizlerimizin de hakkıdır. Oysa bu güzel yurdumuzda demokratik haklarımız ya sınırlandırılıyor ya da yok sayılıyor. Başta sendika hakkımızın engellenmemesi için… Bir emeklilerin aylıklarına 15 bin lira seyyanen artış yapılmasını talep ediyoruz. 31 Mayıs 2006'da kabul edilen Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası yasası derhal yürürlükten kaldırılmalıdır."

"Bu bütçeyi asla kabul etmeyeceğiz"

2025 yılı bütçesini de eleştiren Gezen, bütçenin halka harcanması gerektiğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"2025 yılı bütçesi bugünlerde TBMM'de komisyonlarda görüşülüyor. Her zamanki gibi arkadaşlar bu 2025 bütçesinde de politik, siyasal tercihler dolayısıyla sermayeden yana fakirden yoksuldan birikimlerini bütçeye, zenginlere, patronlara, beşli çeteye aktarmak üzere hazırlanmış bir bütçedir. Bu bütçeyi asla kabul etmeyeceğiz. Bu bütçenin adil ve eşit esaslara göre tasarlanıp yapılmasını, öyle çıkarılmasını talep ediyoruz. Ülkemizin doğusundan batısından kuzey ve güneyi dahil beş koldan zincir yürüyüşlerimizi başlatıyoruz. Bir kez daha iktidarı, sarayı ve tek adam rejimini büyük millet meclisini buradan sorunlarımız eğilmesini, taleplerimizi karşılamasını ve TBMM'nin dilekçe komisyonuna verdiğimiz 100 bini aşkın imzalı dilekçemizde belirtilen isteklerimizin karşılanmasını talep ediyoruz. Yerellerde yaptığımız insan zinciriyle yürüyüşümüz 2 Kasım'da Ankara, Sakarya Caddesi'nde yapacağımız basın açıklamasında yanımızda olmanızı bize güç katmanızı rica ediyoruz. Şimdi dayanışma zamanı. Sizler olmadan hep bir eksik oluyoruz. Gelin bir olalım, iri olalım, diri olalım."