Emekliler İstanbul Kartal Meydanı'nda Taleplerini Sıraladı - Son Dakika
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Emekliler İstanbul Kartal Meydanı'nda Taleplerini Sıraladı

Birleşik Emekliler Sendikası, İstanbul Kartal Meydanı'nda bir araya gelerek taleplerini sıraladı. Sendika Genel Sekreteri Aysel Lüle, AKP iktidarını emeklileri oy deposu olarak görmekle suçladı. Emeklilerin talepleri arasında en düşük emekli aylığının yükseltilmesi, sağlıkta katkı payının kaldırılması ve emekli ücretlerinin toplu sözleşmeyle belirlenmesi yer alıyor.

03.03.2024 17:40
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GAYE ŞEYMA CAN

Birleşik Emekliler Sendikası bugün İstanbul Kartal Meydanı'nda bir araya gelerek taleplerini sıraladı. Açıklamayı yapan sendika Genel Sekretesi Aysel Lüle, "Bugünkü emeklilerin yoksulluğunun tek sebebi emeklileri oy deposu olarak gören AKP iktidarıdır" dedi.

Birleşik Emekliler Sendikası bugün İstanbul Kartal Meydanı'nda bir araya gelerek basın açıklaması düzenledi. Açıklamayı okuyan Sendika Genel Sekretesi Aysel Lüle taleplerini sıraladı. Lüle'nin okuduğu açıklama ve talepler şöyle:

"YOKSULLUĞUN TEK SEBEBİ EMEKLİLERİ OY DEPOSU OLARAK GÖREN AKP İKTİDARIDIR"

"Ülkemizde 16 milyon emeklinin kaderi sadece bir kişinin iki dudağı arasındadır. Oysa ki olması gereken emeklilerin sosyal ve ekonomik haklarının emekli örgütleriyle yani emekli sendikalarıyla toplu sözleşmelerle belirlenmesidir. Resmi verilere göre 4 kişilik bir ailenin milli gelirden hanesine giren pay 2024 yılı itibarı ile aylık 135 bin TL iken son açıklanan açlık sınırı 18 bin 973 TL. Emeklinin yaşamını idame ettirmesi için verilen emekli maaşı hazine yardımı ile birlikte sadaka gibi bir zamla 10 bin TL' dir. Değerli emekli dostlar bizlere layık görülen hazine yardımı ile birlikte

10 bin TL maaş emekliye maaş değil ölüm ücretidir. Değerli emekli dostları bizler AKP'den önce orta derecede bir yaşam standardına sahipken bugün emekliler olarak ülkenin dilencileri durumuna getirildi. Emekliler eskiden yaşam koşulu olarak asgari ücretlilerin çok üzerinde maaş alırken AKP döneminde emeklilerin eline geçen ücret asgari ücretin yarısı oranına düşürülmüştür. Bu da gösteriyor ki 16 milyon emeklinin açlığının ve yoksulluğunun sebebi olanların emekliye vereceği boş vaatlerden başka bir şeyi kalmamıştır. Emeklileri açlığa ve sefalete teslim eden sonrada bizim aklımızla alay ederek 'Emeklilere en iyi maaşı biz verdik' diyerek 16 milyon emekliden oy isteyen AKP'nin ve Genel Başkanı Recep

Tayyip Erdoğan'ın oy deposu olmayacağız. 16 milyon emekli adına Erdoğan'a hatırlatıyoruz. Sizin başında olduğunuz AKP iktidarından önce en düşük emekli aylığı asgari ücretin yüzde 40 fazlasıydı sizin iktidarınızdan önce en düşük emekli aylığı ile 13 adet çeyrek altın alınırken sizin döneminizde 3 adet çeyrek bile alınamıyor.  Sizden önce emekli tazminatımızla bir ev alabilirken bugün kiralık bir ev tutmaya bile gücümüz yetmiyor. Bugünkü emeklilerin yoksulluğunun tek sebebi emeklileri oy deposu olarak gören AKP iktidarıdır."

"KRİZİ BİZ YARATMADIK, FATURASINI BİZ ÖDEMEYECEĞİZ"

Emeklilerin talepleri şöyle:

-En düşük emekli aylığının taban ücretinin (kök maaşının) 17 bin 2 TL'ye yükseltilmesi. Cumhurbaşkanı bütçesine yapılan yüzde 85'lik artışın aynı oranda ayrımsız bütün emeklilere yapılması,

-Sağlıkta katkı payının kaldırılması,

-İki bayram verilen ikramiyenin asgari ücret oranına yükseltilmesi

-Emekli sendikaları ile görüşülerek emekli ücretlerinin toplu sözleşmeyle belirlenmesi,

-Eğer bu ülkede ekonomik kriz varsa bunun sebebi biz emekliler değiliz. Tasarrufa önce cumhurbaşkanlığı bütçesi, milletvekili maaşları, kamu harcamaları, yandaşlara getirilen vergi afları, köprülere, hastanelere, havaalanlarına verilen garantilerden ve en az 3-5 maaş alanların maaşlarının kesilmesinden tasarrufa başlanmalı.

Sonuç olarak bireysel zenginleşen seçtiklerimizin toplumsal yoksullaşan emeklileri olmayacağız. İktidarın yanlış politikalarının bedelini biz emekliler ödemeyeceğiz. Krizi biz yaratmadık, faturasını biz ödemeyeceğiz"

Emekliler İstanbul Kartal Meydanı\'nda Taleplerini Sıraladı
Kaynak: ANKA

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