Emeklilere Verilen Bayram İkramiyesi Asgari Ücret Seviyesine Çıkarılmalı - Son Dakika
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Emeklilere Verilen Bayram İkramiyesi Asgari Ücret Seviyesine Çıkarılmalı

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Kurban Bayramı öncesinde emeklilere verilen bayram ikramiyesinin en az asgari ücret tutarında artırılması için kanun teklifi verdi. Gürer, emeklilerin rahat bir bayram süreci geçirmeleri ve kurban alacak maddi imkanın sağlanması için bayram ikramiyesi tutarının asgari ücret seviyesine çıkarılması gerektiğini belirtti. Gürer, AKP iktidarının ekonomik krizin faturasını emekliye kestiğini ve emeklilerin geçim sıkıntısı yaşadığını ifade etti.

26.04.2024 09:36
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(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Kurban Bayramı öncesinde emeklilere verilen bayram ikramiyesinin en az asgari ücret tutarında artırılması için kanun teklifi verdi. Gürer, "Bayramda emeklilerin yüzünü güldürün" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi emeklilere verilecek 3 bin TL tutarındaki bayram ikramiye tutarının, ekonomik kriz ortamında çok düşük kaldığını ve Kurban Bayramı'nda olsun emeklilerin rahat bir bayram süreci geçirmeleri ve kurban alacak maddi imkanın sağlanması için bayram ikramiyesi tutarının asgari ücret tutarında olması için Kanun Teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Gürer, "Bayram ikramiyesi ile 3 kilo pirzola alınıyor. Kurbanlık koyun alınabilmesi için bayram ikramiyesi asgari ücret olmalıdır. Bayramda olsun emekli yüzünü güldürün" diye konuştu.

"AKP İKTİDARI EKONOMİK KRİZİN FATURASINI EMEKLİYE KESTİ"

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Ülkemizde yaşanan ekonomik kriz ortamı, enflasyonun yükselmesi ve alım gücünün düşmesi gibi etkilerle özellikle emeklileri olumsuz yönde etkilemiştir. AKP iktidarı döneminde, emeklilerin ihtiyaçları sürekli göz ardı edilmiş, emekli maaşlarındaki artış ile enflasyon artışı arasındaki makas giderek açılmış ve bu durum emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarını zorlaştırmıştır. Fiyatların artmasıyla birlikte emekli maaşlarının yetersiz kalması, emeklilerin geçim sıkıntısı yaşamasına neden olmuştur. Dolayısıyla, AKP iktidarı ekonomik krizin faturasını özellikle dar gelirli vatandaşlar ve bu kesimin çoğunluğunu oluşturan emeklilere kesmiştir." dedi.

"BAYRAM İKRAMİYESİYLE EMEKLİ KURBAN ALABİLMELİ"

Emeklilerin Kurban Bayramı'nda olsun ekonomik kaygılardan uzak bir bayram geçirmesi gerektiğini ve verilen bayram ikramiyesi tutarının yetersiz olduğunu belirten CHP'li vekil Ömer Fethi Gürer, şunları kaydetti:

"Emeklilere verilen bayram ikramiyeleri, özellikle Ramazan ve Kurban Bayram'larında, ekonomik kaygılardan uzak bir bayram geçirmelerini sağlayacak düzeyde olmalıdır. Ancak, özellikle yaklaşan Kurban Bayramı için belirlenen 3 bin TL gibi düşük bir ikramiye miktarı kabul edilemez bir durumdur. Zira, en düşük emekli  maaşı 10 bin TL olduğu bir dönemde ve ekonomik krizin etkilerinin arttığı bir ortamda, birçok emeklinin kurbanlık alabilme olasılığı ortadan kalkmıştır. Bu durumda, en düşük kurbanlık fiyatlarının 12 bin TL ila 15 bin TL arasında olacağı göz önünde bulundurulduğunda, bayram ikramiye tutarının revize edilmesi kaçınılmaz bir gerekliliktir.

"EMEKLİNİN YÜZÜ BAYRAMDA OLSUN GÜLSÜN"

TBMM Başkanlığına sunduğum bu teklifle ekonomik krizin bu denli ağır yükü altında kalan emeklilerimiz yüzü bari bayramda gülsün. Emeklilere verilen bayram ikramiyesi tutarının asgari ücret seviyesine çıkarılması, emeklilerin bayram sürecinde ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri adına önemli bir adım olacaktır. Böylelikle, emekliler bayramı ekonomik olarak bir nebze rahat geçirebilirler. Ayrıca, ekonomik olarak zor durumda olan emeklilerin bu dönemi daha rahat geçirebilmeleri ve maddi sıkıntılarının bir nebze olsun hafiflemesi sağlanmış olacaktır. Bu adım, toplumsal refahın ve emeklilerin yaşam standartlarının kısa bir süreliğine de olsa iyileştirilmesi yönünde önemli bir adım olarak değerlendirilmelidir."

Emeklilere Verilen Bayram İkramiyesi Asgari Ücret Seviyesine Çıkarılmalı
Kaynak: ANKA

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