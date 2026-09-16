EMEP\'li Karaca Adalet Bakanlığı önünde ailelere destek verdi, \'adalet\' çağrısı yaptı

Haber: Mehmet OFLAZ - Kamera: Gurbetelli YALÇIN

(ANKARA) - Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Adalet Peşinde Aileleri Platformu üyelerini, Adalet Bakanlığı önündeki eylemlerinin 6'ncı gününde ziyaret etti. Karaca, "Bugün adalet sağlanmazsa eğer, bugün eli kanlı müteahhitler, görevini yapmadığı için suçta olan kamu görevlileri, bunlara göz yuman bakanlık yetkilileri, şirketlerle içli dışlı, yandaş ilişkiler kuran siyasetçiler yargılanmazsa eğer, yarın çok daha büyük acılara bu ülke sahip olacak. Biz daha fazla acıya değil, umuda, adalete, hakka ve hukuka sahip olmak istiyoruz" dedi.

Adalet Peşinde Aileleri Platformu üyeleri, "Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan binalara ilişkin açılan davalardaki cezasızlığı ve yaşanan sorunları", Adalet Bakanlığı önünde 6'ncı gününde protesto etmeye devam ediyor. Platform üyeleri, Adalet Bakanlığı'ndan randevu taleplerine henüz dönüş yapılmadığını söyledi.

Bugünkü eyleme, Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, İnsan Hakları Derneği üyeleri, YENİ Parti üyeleri, Kartalkaya otel yangınında yakınlarını kaybedenler, Ankara'da öldürülen motokurye Samet Özgül'ün kardeşi Berna Özgül ve Antalya'da staj yaparken bir otelde ölü bulunan Burak Oğraş'ın babası Murat Oğraş da depremzede ailelerin eylemine destek verdi.

"MAKUL SÜRENİN NE OLDUĞUNU ÖĞRENMEK İSTİYORUZ"

Adalet Peşinde Aileleri Platformu Adıyaman Temsilcisi Celal Gezer, EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca'nın kendilerini ziyaret ederek destek vermesinden dolayı teşekkür etti. Gece gündüz 24 saat nöbet tuttuklarını aktaran Gezer, "Giden canlarımızın hesabını sormaya, haklarını aramaya devam ediyoruz. Hukuksuzlukların son bulmasını, hukuk zeminine dönülmesini ve Türk Ceza Kanunu'nun işlemesini talep ediyoruz" dedi.

Celal Gezer, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in bugün sosyal medya hesabından yaptığı, "Hedefimiz, vatandaşlarımızın hakkına makul sürede kavuştuğu, daha etkin ve daha güven veren bir yargı sistemidir" açıklamasını hatırlatarak, 6 Şubat depremlerinin üzerinden dört yıl geçmesine rağmen henüz iddianamesi hazırlanmamış dosyaların bulunduğunu, bazı duruşmaların sanıklar olmadan yapıldığını kaydetti. Gezer, "Makul sürenin ne olduğunu öğrenmek istiyoruz. Sanıkların olmadığı bir duruşma eksik bir duruşmadır" ifadesini kullandı.

Gezer, deprem davalarında bilirkişi raporlarının hazırlanmasının uzun yıllar sürdüğünü belirterek, sürecin hızlandırılması ve bilirkişi heyetlerinin sayısının artırılması çağrısında bulundu. Yargıtay'ın multidisipliner bilirkişi raporu talep ettiği dosyalara işaret eden Gezer, "Madem Yargıtay multidisipliner bir bilirkişi raporu istiyorsa, yerel mahkeme tarafından da multidisipliner bir heyet tarafından bilirkişi raporlarının düzenlenmesini talep ediyoruz" dedi.

Eylemlerine devam edeceklerini söyleyen Gezer, "Sayın Bakan'dan, hükümetten, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bu konuya hassasiyet göstermelerini bekliyoruz. Biz 53 binden fazla hayatını kaybetmiş insanların davası için burada bulunan insanlar olarak, en doğal hakkımız, yetkililerin bu konuya eğilmesini bekliyoruz" dedi.

"DEPREM SORUMLULARININ KORUNUP KOLLANDIĞINI GÖRÜYORUZ"

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, 6 Şubat depremlerinin üzerinden dört yıl geçmesine rağmen ailelerin adalet mücadelesinin sürdüğünü belirterek, "Bu adaletsizlik silsilesi, adalete güven duyup mahkeme süreçlerini yakından takip eden, ellerinde kaybettikleri canların fotoğraflarıyla 11 kentte adalet sarayları önünde nöbet tutan, adalet için mücadele eden, dava takip eden aileleri Ankara'ya getirdi. Dört yıldır tek tek apartman davalarında ne olduğunu anlatıyorlar. Bilirkişi raporlarında ciddi sorunlar var. Esas sorumlulardan biri olan kamu görevlilerinin yargılanmadığı, bırakalım yargılamayı, soruşturma izninin bile verilmediği bir dönem yaşıyoruz" diye konuştu.

Karaca, deprem sorumlularının korunduğunu ileri sürerek, "Bizim canlarımızın faili olanların korunup kollandığını, devlet yetkilileriyle poz verdiklerini, devlet bürokrasisi içerisinde pohpohlandıklarını görüyoruz. Birlikte fotoğraf vermekten çekinmediklerini görüyoruz ve soruyoruz kardeşim. Bizim canlarımızın hesabı henüz verilmemişken neden kamu görevlilerini, müteahhitleri, inşaat şirketlerini ve deprem cinayetlerinde parmağı olanları katilleri koruyorsunuz" diye sordu.

"BİZ DAHA FAZLA ACIYA DEĞİL, UMUDA VE ADALETE SAHİP OLMAK İSTİYORUZ"

Sevda Karaca konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Adalet Bakanlığı bu zamana kadar verilen mücadelede ailelerin çığlıklarını duymuş olsaydı; o beraat kararları verilirken ailelerin çığlıklarını duymuş olsaydı; 8 yıldan 12 yıla kadar komik cezalarla faillerin yeniden suç işlemesi için topluma salınmasına öfkeyi duysaydı bu aileler bugün Adalet Bakanlığı'nın kapısının önünde gece gündüz nöbet tutmak zorunda kalmayacaklardı. Adalet Bakanlığı'na bir kere daha çağrı yapıyoruz: Dört yıldır adalet arıyoruz ve bu adalet arayışımız yalnızca kaybettiklerimiz için değil. Bir deprem ülkesinde, yarın en büyük metropollerde aynı acıyı yaşama ihtimalimiz hala çok sıcakken bu aynı zamanda bir gelecek mücadelesi. Bugün adalet sağlanmazsa eğer, bugün eli kanlı müteahhitler, görevini yapmadığı için suçta olan kamu görevlileri, bunlara göz yuman bakanlık yetkilileri, şirketlerle içli dışlı, yandaş ilişkiler kuran siyasetçiler yargılanmazsa eğer, yarın çok daha büyük acılara bu ülke sahip olacak. Biz daha fazla acıya değil, umuda, adalete, hakka ve hukuka sahip olmak istiyoruz. Bunun için buradayız. Bu mücadelede attıkları her adımda da ailelerin yanında olmaya devam edeceğiz.

"ADALET BAKANI BU SESİ DUYMAK ZORUNDA"

Adalet Bakanı bugün, bugün pek çok yerde faili meçhul cinayetlerden tutalım, kadın cinayetlerine, çocuk istismarı davalarından gazeteci davalarına kadar pek çok şeyi halkın gözünde kendisini gerçek bir Adalet Bakanı gibi göstermek üzere dosyalarının kapaklarını açtığını söyleyerek süslüyor, bize anlatıyor. Biz dosya değiliz. Biz canız. ve canlarımızın hesabının görülmesi için illaki çeşitli klik savaşlarınızı yaşamanızı beklemek zorunda değiliz biz bu ülkede. ve bu ülkede bu kadar canlarımızı feda etmek zorunda kaldığımız deprem suçluları elini kolunu sallayarak gezerken, yeni deprem suçları işlemek için ihalelere girerken, yeni inşaatların altına imza atarken, onlara boy boy tabela asarken, o suçluların yargılanmasını bekleyen bizler yeni haksızlıklarla karşı karşıya kalıyoruz.

Bugün mizah yaptığı için bir genci tutuklayabiliyorsunuz. Haklarını savunduğu için LGBT örgütlerinden insanları işkenceyle gözaltına alabiliyorsunuz. Bugün kadın örgütlerini, NATO'ya karşı olanları, bu ülkeye sahip çıkanları mesnetsiz yere aylarca tutuklayabiliyor ve tek bir hesap bile verme ihtiyacı hissetmiyorsunuz. O zaman biz de, kardeşim, bizim canımıza okuyan, canımızı parça parça elimize verenlere karşı aynı sözü bir kere daha söylüyoruz: Hakkımızı, hukukumuzu, adaletimizi istiyoruz ve bunun için mücadele etmeye hep birlikte devam edeceğiz. Bir an önce Adalet Bakanlığı'nın Adalet Peşinde Aileleri temsilcileriyle görüşmesi için biz de elimizden geleni yapacağız. Adalet Bakanı bu sesi duymak zorunda."