EMEP'li Karaca, Rize'deki kafes balıkçılığı projesini TBMM gündemine taşıdı - Son Dakika
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EMEP'li Karaca, Rize'deki kafes balıkçılığı projesini TBMM gündemine taşıdı

EMEP\'li Karaca, Rize\'deki kafes balıkçılığı projesini TBMM gündemine taşıdı
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EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Zelek köyündeki kafes balıkçılığı projelerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

(ANKARA) - EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Zelek köyündeki kafes balıkçılığı projelerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca,  Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Zelek köyünde hayata geçirilmesi planlanan kafes balıkçılığı projelerini TBMM gündemine taşıdı. Karaca, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde, Rize-Artvin Havalimanı'nın inşası sırasında Zelek köyüyle birlikte 7 köyün denize erişimi sınırlandığını, kıyı balıkçılarının geleneksel avlak sahasının yaklaşık yarısı havalimanı inşaatı nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini ileri sürdü.

2022'de mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla Zelek Balıkçı Barınağı ve iskelesinin büyütülerek 8 köyün kullanımına sunulduğunu aktaran Karaca, limanın büyütülmesinin ardından bölge halkının rızası ve ekolojik dengeler gözetilmeden "yeni bir rant alanına" dönüştürüldüğünü savundu.

Karaca, bölgede toplam 12 bin ton kapasiteli üç ayrı kafes balıkçılığı projesinin hayata geçirilmek istendiği belirterek, projelerin 4 bin tonluk bölümünün Kuzuoğlu Grubu'na, 8 bin tonluk bölümünün ise Güneysu İlim Öğrenenlere Yardım Vakfı'na (GÜNVAK) ait olduğunu aktardı.

Böle halkının tepkisinden çekinildiği için ÇED sürecinin Merdivenli köyü üzerinden ürütüldüğünü aktaran Karaca, Zelek halkının ve kooperatifin yargıya taşıdığı somut gerekçelerin görmezden gelindiğini ifade etti.

"RAPO SÜMEN ALTI EDİLDİ"

Proje kapsamında Rize-Artvin Havalimanı yönetiminin, kafes balıkçılığının kuş popülasyonunu artırarak uçuş güvenliğini tehlikeye düşüreceği gerekçesiyle projenin reddine karar verdiğine dikkati çeken Karaca, bu raporun "sümen altı" edildiğini öne sürdü.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin "kuş popülasyonunun artması durumunda çıkabilecek uçuş kazalarının sorumluluğunu yatırımcı firmanın üstlenmesi" şartıyla projeye onay verdiğini ifaden eden Karaca, halkın can ve uçuş emniyetinin özel bir şirketin taahhüdüne terk edildiğini savundu.

Hukuki süreçte teknik hatalar içeren raporların idare mahkemeleri tarafından dikkate alınmadığını belirten Karaca, Danıştay'ın 5 ayda dosyayı "incelemeksizin reddettiğini" ileri sürdü.

Proje ile yılda yaklaşık 4 bin ton balık dışkısı ve kimyasal yem atığının bölgede "ekolojik bir yıkıma" neden olacağını aktaran Karaca, balıkçıkların üretim araçlarını tamamen yok edeceğini savundu.

Daha önce mülki idare amirleri ve AKP İl Başkanlığı tarafından halka projeden vazgeçildiği yönünde sözler verildiğini dile getiren Karaca, Kuzuoğlu Grubu'nun devletten yüzde 50 hibe desteği aldığını ve "rant devşirme planları" doğrultusunda baskıların artırıldığını öne sürdü.

"AÇ GÖZLÜLÜĞE KARŞI MÜCADELE EDİYORUZ"

Geçen hafta proje alanını ziyaret ettiklerini dile getiren Karaca, limanda, şirkete ait kafes balıkıçılığı malzemelerinin jandarma tarafından 7/24 nöbetleşe korunduğunu ifade etti. Vatandaşların da projenin yapılmaması için direnişlerini sürdürdüğünü aktaran Karaca, bölge halkının "Biz burada açgözlülüğe karşı mücadele ediyoruz" dediklerini aktardı.

Karaca, Bakan Yumaklı'ya şu soruları yöneltti:

"-Zelek Balıkçı Limanı'nın kapı kilitlerinin kırılarak, kiralama hakkı resmi olarak Sivrikale-Yeşilköy Su Ürünleri Kooperatifi'nde olan bir kamu alanının şirkete peşkeş çekilmesinin yasal dayanağı nedir? Jandarma Alay Komutanı'nın 'Vali'den talimat aldım' diyerek yazılı evrak göstermeksizin gerçekleştirdiği bu işlem açıkça gasp ve kanunsuz emir teşkil etmemekte midir?

-1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'nun 17. maddesi açıkça ortadayken, yasal kiracı kooperatifin rızası ve mahkeme tahliye kararı olmadan bir özel şirketin limanı işgal etmesine göz yuman yetkililer hakkında idari ve adli soruşturma başlatılacak mıdır?

-Rize-Artvin Havalimanı yönetiminin kafes balıkçılığına dair verdiği resmi ret raporunun sümen altı edilmesinin ve saklanmasının gerekçesi nedir?

-DHMİ tarafından verilen ve uçuş güvenliği riskini/olası uçak kazalarının sorumluluğunu özel bir firmanın yazılı taahhüdüne devreden onay yazısı hangi mevzuata dayanmaktadır? Yurttaşların can emniyeti ve uçuş güvenliği özel şirketlerin insafına nasıl terk edilebilmektedir?

-Projenin 8 bin tonluk aslan payına sahip olan Güneysu İlim Öğrenenlere Yardım Vakfı'nın yönetiminde Rize Valisi ve Güneysu Belediye Başkanı gibi kamu görevlilerinin yer alması ve arkasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlunun olduğunun söylenmesi, kamu gücünün bu projede şirketler ve vakıf lehine bir baskı aracı olarak kullanıldığının kanıtı değil midir?

-Yıllık 12 bin ton kapasiteli bu projenin denize bırakacağı yıllık 4 bin tonluk balık dışkısı ve yem atığının yol açacağı ekolojik tahribat, deniz kirliliği ve geçimini balıkçılıkla sağlayan 400 hanenin uğrayacağı gelir kaybı hesaplanmış mıdır?

-Valilik ve kaymakamlık tarafından yöre halkına projeden vazgeçildiğine dair verilen taahhütlerinden sonra projenin yeniden ortaya çıkmasında Kuzuoğlu Grubu'na aktarılacak devlet hibelerinin ve rant hesaplarının payı nedir?

-Zelek köylülerinin, kadınların ve küçük balıkçıların ekmeklerini, denizlerini ve yaşam alanlarını korumak için yürüttüğü haklı direnişe karşı uygulanan jandarma ablukasına son verilecek midir? Hukuksuz yürütülen bu projenin ruhsat ve onayları iptal edilecek midir?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel EMEP'li Karaca, Rize'deki kafes balıkçılığı projesini TBMM gündemine taşıdı - Son Dakika

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