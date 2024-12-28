Emin Barın: Türk Hattatlığının Duayeni

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Hattat ve cilt sanatçısı Prof. Dr. Emin Barın'ın vefatının üzerinden 37 yıl geçti.

Türk grafik sanatının duayenlerinden olan Barın, Bolu hattat ve mücellidlerinden Mehmed Tevfik Efendi'nin oğlu olarak 2 Haziran 1913'te dünyaya geldi. İlkokulun son sınıfında iken babasını kaybeden sanatçı, ilk ve orta öğrenimini Bolu'da tamamladı.

Barın, ortaokuldayken kendisine klasik sanatları sevdiren resim öğretmeni Lutfi Nami Bey'in teşvikiyle İstanbul Erkek Öğretmen Okulu (Darü'l-mu'allimin) parasız yatılı sınavlarına girdi. Sınavı geçen sanatçı, 1932'de mezun oldu.

Bolu'ya bağlı Berk Köyü'nde 1933'ten itibaren bir yıl öğretmenlik yapan Barın, 1934'te girdiği Ankara'daki Gazi Terbiye Enstitüsü Resim-İş Bölümünü 1936'da bitirdi.

Necmettin Okyay'dan klasik Türk ciltçiliği dersleri aldı

Emin Barın, aynı yıl Milli Eğitim Bakanlığınca açılan Avrupa matbaacılık ve klişecilik ihtisas sınavını kazandı. Eğitimine gitmeden önce ise 6 ay, İstanbul Milli Eğitim Basımevi'nde staj yaptı. Güzel Sanatlar Akademisi (bugün Mimar Sinan Üniversitesi) Türk Süsleme Sanatları Bölümünde Reisülhattatin Kamil Akdik'ten hat eğitimi alan sanatçı, Necmettin Okyay'dan klasik Türk ciltçiliği dersi gördü.

Barın, 1937'de hat ve cilt alanında eğitim almak amacıyla Almanya'ya gönderildi. Almanya'da, "Olimpiyat" kitabı çalışmasıyla 1938'de Hamburg Kitap Sergisi'nde birincilik ödülü kazandı.

Leipzig'deki Kitapçılık ve Sanat Akademisine 1939'da başlayan usta hattat, Profesör Thiemann ve Spemann'dan modern yazı, Profesör Wiemeler'den kitap ciltçiliği eğitimi aldı.

Hattat Barın, 1939'da başlayan 2. Dünya Savaşı üzerine, vatani görevini yapmak amacıyla İstanbul'a döndü. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde 1943'te açtığı hat ve cilt sergisinin ardından, Dekoratif Sanatlar Bölümünün akademik kadrosuna katıldı.

Sanatçı daha sonra yeniden Almanya'ya gidip yarım kalan eğitimi tamamladı ve 1944'te Türkiye'ye döndü.

Diploma ve berat yazıları üzerine yoğunlaştı

Almanya'daki eğitimi sırasında modern yazı teknik ve üslüpları üzerinde çalışan hattat, daha çok Latin harfleriyle oluşturulan modern kompozisyonlar, diploma ve berat yazıları üzerine yoğunlaştı.

Tedavüle 1946'da çıkarılan yeni madeni paraların yazıları, 1953'te tamamladığı Anıtkabir yazıları ve 1955'te yazdığı Yunus Emre'nin mezarındaki yazıları, Barın'ın sanatının en olgun örnekleridir.

Usta hattat, Anıtkabir'in anıt mezar tören meydanına bakan cephesinde bulunan "Gençliğe Hitabe" ile "Onuncu Yıl Nutku" metinlerini taş kabartma üzerine altın varakla yazdı. Sanatçı, 1951'de Çemberlitaş'taki Barın Cilt ve Yazı Atölyesini, 1955'te ise Güzel Sanatlar Akademisi Dekoratif Sanatlar Bölümü'ne bağlı, yazı ve cilt atölyesi kurdu.

"Fatih Divanı" kitap cildiyle 1958'de Uluslararası Brüksel Sergisi'nde birincilik ödülü kazanan Barın, 1983'te Kültür Bakanlığı şükran ödülünü, 1984'te de "Ya Rahim" adlı hat tasarımıyla Türkiye İş Bankası'nın büyük ödülünü kazandı.

Gülbenkyan Müzesi'ndeki İslami yazma kitaplar için Portekiz'de yaşadı

Usta sanatçı, Milli Eğitim Basımevinde ve Güzel Sanatlar Akademisinde görev yaptı, 1968-1971'de Gülbenkyan Müzesi'ndeki İslami yazma eserlerin restorasyonu için Portekiz'de yaşadı. Barın, 1973'te Alman Kitap Sanatkarları Derneği (Bund der Deutsher Buhkünstler) onur üyesi oldu.

Kufi ve celi divani yazılarında yeni yorumlarla eserler üreten sanatçı, cilt ve hat sanatı üzerine ulusal ve uluslararası konferanslarda tebliğler sundu.

Emin Barın, hayatı boyunca Malezya, Dublin, Cezayir, İstanbul, Cidde, Bağdat ve Paris'te açtığı yazı, cilt ve hat sergileriyle sanatseverlerle buluştu.

Mimar Sinan Üniversitesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü'nde hat ve cilt restorasyonu derslerine ölümüne kadar devam Barın, son sergisini 1987'de öğrencileriyle İstanbul'da açtı, .

Başarılı sanatçı, 29 Aralık 1987'de İstanbul'da yaşama veda etti ve Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

"Bir Yazı Sevdalısı: Emin Barın" kitabı 2002'de yayınlandı

Birçok devlet başkanına, üniversitelere, çeşitli kuruluşlara takdirnameler, beratlar ve diplomalar yazan Barın, ardında 200'ü aşkın eser bıraktı.

İstanbul'un 500. Fetih yılında şehrin önemli yerlerine konulan 10 adet büyük mermer kitabe yazıları, Anıtkabir'in bütün kitabe yazıları, Yunus Emre kabri yazıları, Portekiz Gülbenkyan Müzesi'ndeki Türk-İslam yazma eserlerinin res­torasyonu, İslamabad'da İslam Konferansı ve Camii yazıları, Samsun Çarşısı ve Çarşı Camii yazıları Barın'ın başlıca eserleri arasında yer alıyor.

Prof. Önder Küçükerman, 2002'de Yapı Kredi Kültür Sanat Yayınları tarafından yayınlanan, "Bir Yazı Sevdalısı: Emin Barın" isimli kitaba imza attı.