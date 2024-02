Emine Erdoğan: Kadın istihdamı için destek mekanizmaları oluşturduk

Güncel

Kadın istihdamına yönelik gerçekleştirilen 'İş-Pozitif' tanıtım toplantısına katılan Emine Erdoğan, Türkiye olarak son 20 yılda eğitimden istihdama, kadınların hak ve fırsatlardan eşit yararlanmaları için kapsamlı destek mekanizmaları oluşturduk. Kadınların toplumsal her alanda önlerine çıkan engelleri kaldırmak için var gücümüzle çalıştık. Çünkü inanıyoruz ki biz kadını ve erkeğiyle güçlü bir milletiz dedi.

Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya Türkiye Yüzyılı'nın Kadınları Yüzyılın Kadın İstihdamı İş-Pozitif Tanıtım toplantısı, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldı. Kadın girişimcilerin ve kadın istihdamının artırılması amacıyla kurulan platformda, mobil uygulama ve internet sitesi aracılıyla işveren ve iş arayan kadınların buluşturulması hedefleniyor. Tanıtım filminin izlenmesinin ardından başlayan programda bakanların açılış konuşmasının ardından Emine Erdoğan da bir konuşma gerçekleştirdi.

KADINLARIN ÖNLERİNE ÇIKAN ENGELLERİ KALDIRMAK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞTIK

Üreten, ürettikçe hem güçlenen hem güçlendiren; gözümün nurunu hayata katan kadınlarımızla buluşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum diyerek sözlerine başlayan Emine Erdoğan, Güçlü bir Türkiye, üç temel üzerinde yükselir. Güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü toplum. Kadınların hak ettiği ölçüde kendisine yer bulamadığı bireylerin aile sıcaklığından uzaklaşarak yalnızlaştığı bir toplum her türlü saldırıya açık hale gelir. Kalkınmaya yönelik amaçlar, bugün yalnızca ekonomik değil, sosyal ve toplumsal boyutlar da içerir. Nüfusun neredeyse yarısını oluşturan kadınların güçlendirilmesi, üretim dünyasına adil ve hakkaniyetli bir sistem ile dahil edilmesi, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen her ülke için bir mecburiyettir. Türkiye olarak son 20 yılda eğitimden istihdama, kadınların hak ve fırsatlardan eşit yararlanmaları için kapsamlı destek mekanizmaları oluşturduk. Kadınların toplumsal her alanda önlerine çıkan engelleri kaldırmak için var gücümüzle çalıştık. Çünkü inanıyoruz ki biz kadını ve erkeğiyle güçlü bir milletiz. Türkiye Yüzyılına koyduğumuz hedeflere de ancak birlikte omuz omuza yürürsek ulaşabiliriz ifadelerini kullandı.

KADIN AKADEMİSYEN SAYIMIZIN GİDEREK ARTMASININ GURURUNU YAŞIYORUZ

Konuşmasına devam eden Erdoğan, Kadınlarımıza yönelik gerçekleştirdiğimiz süt ve doğum izni düzenlemeleri, kreş ve evde bakım desteği gibi uygulamalar taşıdıkları yükü hafifleterek potansiyellerini gerçekleştirmelerini kolaylaştırdı. Eşit işe, eşit ücretin yasal güvence altına alınması ile emeğe karşı yapılan haksızlığın önüne geçildi. Eğitimde, fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik projeleri ardı ardına hayata geçirirken diğer yandan nitelikli iş alanlarında, kadınlarımızın sayının artması için istihdam imkanlarını genişlettik. Kız çocuklarımızın okullaşma oranı yüzde yüze yaklaşmışken ülke genelinde kadın akademisyen sayımızın giderek artmasının gururunu yaşıyoruz Kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe iş gücüne katılımlarının da aynı oranda arttığına tanık oluyoruz dedi.

ÜRETEN KADINLAR AİLEMİZİ GÜÇLENDİRDİKÇE ÜLKE OLARAK DA BÜYÜYORUZ

Kadın istihdamının yıllar içerisinde arttığını ifade eden Erdoğan, İstatistikler 2005 yılında kadın istihdam oranı yüzde 20'nin altında kalırken 2022 yılından itibaren yüzde 30'a ulaştığını gösteriyor. Bu oran 10 milyon kadınımızın iş dünyasında var olduğu anlamına geliyor. İlgili kurumlarımız, iş dünyasında bulunan milyonlarca kadınımızın hak ve fırsatlara erişimlerini arttırırken yaşadıkları mağduriyetleri ortadan kaldır için seferber oluyorlar. Bir projesi, bir iş hayali olan tüm kadınlarımızın elinden tutuyor, üreten kadınlar ailemizi güçlendirdikçe ülke olarak da büyüyoruz. Biliyoruz ki kadın ruhunun, hayatın hamuruna katılmadığı bir gelecek eksiktir, yarımdır. Toplumun yükseğe çıkaran kanatlardan birisi erkekse diğeri kadındır. Bu çerçeve kadınlarımıza yaptığımız her yatırım ile aslında ülkemizin geleceğini inşa ediyoruz. İnşallah güçlenen her kadında onların ardından gelen genç kızlarımız için bir yol açmış olacak ve ülkemizi kalkınma hedeflerine bir adım daha yaklaştıracaktır diye konuştu.