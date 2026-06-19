Emine Erdoğan: Deprem bölgesinde 50 iş yeri açılacak

'DEPREM Bölgesi Şule Yüksel Şenler Eğitim ve Meslek Atölyeleri' programında konuşan Emine Erdoğan , "Afet süreçlerinde kadınların bakım yükü artıyor, eşlerini kaybetmeleri halinde evin geçimini sağlama sorumluluğu büyük oranda onların omuzlarında yükseliyor. Bu nedenle kadınların ekonomik hayata katılması, afet sonrası toparlanma döneminde büyük bir öneme sahiptir. Vakfımız bu bilinçle, atölyelerimizden mezun olan ve kendi iş yerlerini kurmak isteyen kardeşlerimiz için iki yıl içinde 50 iş yerinin açılmasına inşallah destek olacaklar. Aile Destek Programı kapsamında iş yerlerinin kira, tadilat, makine, ekipman ve malzeme gibi ihtiyaçlarının karşılanmasında yardım edecekler. Ayrıca işletme yönetimi, dijital okuryazarlık gibi alanlarda da eğitim vererek kadınların profesyonel bir donanım kazanmalarını sağlayacaklar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 'Deprem Bölgesi Şule Yüksel Şenler Eğitim ve Meslek Atölyeleri' programına katıldı. Programa Emine Erdoğan'ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve çok sayıda kişi katıldı.

'Sen Yalnız Değilsin' tanıtım filminin izlendiği programda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Şule Yüksel Şenler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta da katılımcılara hitap etti. Programda, 'Senin Hikayen' isimli belgeselin gösteriminin ardından deprem bölgesindeki atölyelere katılan kursiyerler adına Antakya Nedime Keser Halk Eğitim Merkezi'nden Meryem Gümüş'e plaket takdim edildi. Program protokol heyeti, kursiyerler ve kurs öğretmenlerinin de bulunduğu aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Emine Erdoğan, ayrıca, Bakan Tekin ve eşi, Bakan Işıkhan ve eşi, Leyla Şahin Usta, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın eşi Nuran Fidan, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve vakfın yönetim kurulu üyeleri ile birlikte 'Şule Yüksel Şenler İlhamıyla' adlı sergi alanını gezdi.

'DERSLERİNİ TAMAMLAYAN KARDEŞLERİMİZİN BELGELERİNİ KENDİLERİNE TAKDİM EDECEĞİZ'

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TOKİ ve AFAD iş birliğiyle 'İşim Gücüm Olsun' projesini hayata geçirdiler. 2023 yılında konteyner kentlerde 6 tekstil ve 1 kuaför atölyesi kurarak işe başladılar. Bugün ise depremden etkilenen 11 ilimizin tamamında faaliyet gösteren 17 tekstil ve 15 kuaför atölyesi ile birlikte toplam 32 atölyemiz kadınlarımıza eğitim vermeyi sürdürüyor. Her bir atölyemizde hayata yeniden tutunmanın, hayalleri gerçeğe dönüştürmenin hikayeleri yazılıyor. Yaklaşık 7 aydır eğitim sürecini başarıyla tamamlayan kursiyerler, ustalık belgesi almaya hak kazanıyor. İşte bugün de gayretli bir şekilde derslerini tamamlayan kardeşlerimizin belgelerini kendilerine takdim edeceğiz inşallah" dedi.

'ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞIMIZ İLE VAKFIMIZ ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI'

Erdoğan, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ile vakfımız arasında bir iş birliği protokolü imzalandığı bilgisini aldım. Mezun olan kardeşlerimizin iş gücü uyum programı kapsamında istihdam edileceğini öğrendim. Bir yandan kamu yararına üretim yaparak gelir kazanacak, diğer yandan mesleki becerilerini geliştirmeye devam edecekler. Bununla birlikte program süresince İŞKUR, kursiyerlerin kalıcı istihdama kazandırılması için de çalışmalar yürütecek. Bu gelişmeyi son derece kıymetli bulduğumu ifade etmek istiyorum. Eğitimle başlayan bir yolculuğun istihdamla taçlanması, bu projenin ne kadar titizlikle ele alındığının bir göstergesidir. Hepimizin yüreğine kor bir ateş gibi düşen 6 Şubat depremlerinin ardından 3 yılı geride bıraktık. Asrın felaketinde hayatını kaybeden 53 bin 697 vatandaşımızın her birine Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim mekanlarını cennet, makamlarını ali eylesin. Allah milletimize bir daha böyle çetin imtihanlarla sınamasın, ülkemizi her türlü felaketten muhafaza buyursun diyorum" diye konuştu.

NE YAZIK Kİ KADIN VE ÇOCUKLAR AFETLERİN ETKİLERİNİ ÇOĞUNLUKLA DAHA AĞIR BİR ŞEKİLDE YAŞIYORLAR'

Erdoğan, "Vakfımız da bu geleneğin güçlü bir temsilcisidir. Şule Yüksel Şenler gibi büyük bir dava insanının aziz hatırasının hayırlarla ve insan yetiştirme gayretiyle yaşatılmasından inanıyorum ki hepimiz mutluluk duyuyoruz. Yeri gelmişken, geçtiğimiz günlerde Rami Kütüphanesi'nde dördüncü kez düzenlenen Şule Yüksel Şenler Kitap ve Kültür Günleri için vakfımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın kitaplarla buluştuğu, ailelerimizin kültürel faaliyetlerle bir araya geldiği kıymetli bir program oldu. Bu vesileyle vakfımızın 11 deprem ilimizin tamamında okul kütüphaneleri kurarak Milli Eğitim Bakanlığımıza teslim etmesini de takdirle karşıladığımı ifade etmek istiyorum. İnşallah Bakanlığımızın güçlü desteğiyle bu çalışmaları devam ettirerek, önümüzdeki sene her ilimize bir okul kütüphanesi kazandıracaklar. Afetler sosyal ve ekonomik yaşamımızı sekteye uğratan, toplumsal psikolojide derin yara açan, uzun süreli krizlerdir. Ne yazık ki kadın ve çocuklar afetlerin etkilerini çoğunlukla daha ağır bir şekilde yaşıyorlar" diye konuştu.

'İKİ YIL İÇİNDE 50 İŞ YERİNİN AÇILMASINA İNŞALLAH DESTEK OLACAKLAR'

Emine Erdoğan, "Afet süreçlerinde kadınların bakım yükü artıyor, eşlerini kaybetmeleri halinde evin geçimini sağlama sorumluluğu büyük oranda onların omuzlarında yükseliyor. Bu nedenle kadınların ekonomik hayata katılması, afet sonrası toparlanma döneminde büyük bir öneme sahiptir. Vakfımız bu bilinçle, atölyelerimizden mezun olan ve kendi iş yerlerini kurmak isteyen kardeşlerimiz için iki yıl içinde 50 iş yerinin açılmasına inşallah destek olacaklar. Aile Destek Programı kapsamında iş yerlerinin kira, tadilat, makine, ekipman ve malzeme gibi ihtiyaçlarının karşılanmasında yardım edecekler. Ayrıca işletme yönetimi, dijital okuryazarlık gibi alanlarda da eğitim vererek kadınların profesyonel bir donanım kazanmalarını sağlayacaklar. Meslek eğitiminden iş yeri açmaya uzanan bu geniş ölçekli girişimin hem ailelerimizin refahına hem de bölge ekonomisinin canlanmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Nitekim afet sonrasında hayatın yeniden normale dönmesinde kadınların üstlendiği kritik role birlikte şahit olduk. Dolayısıyla biz, 'Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye' formülüne yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı.