Emlakçıyı öldürüp, kendini vurduğu olayın görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika
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Emlakçıyı öldürüp, kendini vurduğu olayın görüntüsü ortaya çıktı

Emlakçıyı öldürüp, kendini vurduğu olayın görüntüsü ortaya çıktı
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YALOVA'nın Çiftlikköy ilçesinde Gül Nihal Akçal’ın (49), tartıştığı emlakçı Enes Vasfi Yerlikaya'yı (39) tabancayla vurarak öldürüp intihar ettiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde bir emlak dükkanında yaşanan, 2 kişinin hayatını kaybettiği kanlı olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Gül Nihal Akçal'ın (49), eski sevgilisi olduğu öğrenilen emlakçı Enes Vasfi Yerlikaya’ya (39) 4 el ateş ettikten sonra aynı silahla kendi yaşamına son verdiği anlar saniye saniye kaydedildi.

Olay, 28 Temmuz akşam saatlerinde Çiftlikköy ilçesine bağlı Siteler Mahallesi’ndeki bir emlak dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gül Nihal Akçal ile emlakçılık yapan Enes Vasfi Yerlikaya arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Alevlenen tartışma kısa sürede dehşet anlarına dönüştü. Akçal, yanında getirdiği tabancayı çekerek Yerlikaya'ya ateş açtı. Mermilerin hedefi olan Yerlikaya kanlar içinde yere yığılırken, Akçal aynı silahla kendini vurdu.

Emlakçıyı öldürüp, kendini vurduğu olayın görüntüsü ortaya çıktı

İKİSİ DE OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ 

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde, 2 çocuk babası Enes Vasfi Yerlikaya ve Gül Nihal Akçal’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki detaylı incelemelerinin ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Emlakçıyı öldürüp, kendini vurduğu olayın görüntüsü ortaya çıktı

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürerken, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde;

  • Gül Nihal Akçal’ın elindeki tabancayı çenesinin altına dayayarak intihar edeceğini söylediği,
  • Ardından silahı Enes Vasfi Yerlikaya’ya doğrultup 4 el ateş ettiği,
  • Yerlikaya’nın yere düşmesinin hemen ardından silahı yeniden çenesine dayayarak tetiği çektiği görüldü.
Emlakçıyı öldürüp, kendini vurduğu olayın görüntüsü ortaya çıktı

İKİSİNİN DE EVLİ VE ESKİ SEVGİLİ OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ

Emniyet güçlerinin yürüttüğü soruşturmada olayla ilgili çarpıcı bir detay da gün yüzüne çıktı. Yaşamını yitiren Gül Nihal Akçal ile Enes Vasfi Yerlikaya’nın eski sevgili oldukları ve her ikisinin de evli olduğu öğrenildi. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Emlakçıyı öldürüp, kendini vurduğu olayın görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika

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