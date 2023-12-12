 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Endonezya, Arakanlı Müslüman mültecilere yardım çağrısında bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Endonezya, Arakanlı Müslüman mültecilere yardım çağrısında bulundu

Endonezya, kasım ayından bu yana ülkeye 1500'den fazla Arakanlı Müslüman mültecinin teknelerle gelmesi üzerine, uluslararası topluma yardım çağrısında bulundu. Endonezya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, mülteci sorununun yavaş ilerlediğini belirterek uluslararası toplumu daha fazla sorumluluk almaya çağırdı. Endonezya Devlet Başkanı ise Arakanlı Müslümanlara geçici yardım sözü verdiğini açıkladı.

Endonezya, Arakanlı Müslüman mültecilere yardım çağrısında bulundu
12.12.2023 - 17:43,
Abone Ol

Endonezya, kasım ayından bu yana ülkeye 1500'den fazla Arakanlı Müslüman mültecinin teknelerle gelmesi üzerine, uluslararası topluma yardım çağrısında bulundu.

Endonezya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammad Iqbal, düzenlediği basın toplantısında, "Şu ana kadar mülteci sorununun, özellikle de yeniden yerleştirme konusunun ele alınmasında çok yavaş ilerlendiğini görüyoruz." dedi.

Iqbal, uluslararası toplumu "Arakanlı mülteci sorununu çözme çabalarında daha fazla sorumluluk almaya" çağırdı.

Hükümet "geçici yardım" sözü vermişti

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, dün, hükümetin Arakanlı Müslümanlara "geçici olarak" yardım etmeye devam edeceğini belirterek "Şimdilik onları geçici olarak barındıracağız. Yerel halk onları kabul etmediği için Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) gibi uluslararası örgütlerle görüşmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

BMMYK Temsilcisi Ann Maymann da Açe'deki duruma ilişkin, Arakanlı Müslümanlara barınacak yer bulmak konusunda hükümetle çalıştıklarını belirterek "(Mültecilerin nerede kalacaklarına) Karar vermesi gereken hükümettir." demişti.

İki tekne Endonezya'ya ulaşmıştı

Yaklaşık 135 Arakanlı Müslüman'ı taşıyan bir tekne 10 Aralık'ta Endonezya'nın Açe bölgesindeki Lamreh köyüne, yaklaşık 27 gündür denizde seyreden ve yaklaşık 180 kişiyi taşıyan diğer bir tekne de Açe'nin Blang Raya köyüne varmıştı.

Yaklaşık 180 kişiyle aynı teknede yolculuk yapan 25 yaşındaki Mahmut Hüseyin, AP'ye, kendileriyle başka bir teknenin daha Bangladeş'ten yola çıktığını ancak bu tekneden hala haber alınamadığını söylemişti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Dışişleri Bakanlığı, Endonezya, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Göçmenler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endonezya, Arakanlı Müslüman mültecilere yardım çağrısında bulundu - Son Dakika


18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:14
Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02
ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43
Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak

Son Dakika
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02 ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43 Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak
16:36 ABD'de enflasyon kasımda beklentinin üstünde arttı
16:28 Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca, AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 19:15:30. #1.11#
SON DAKİKA: Endonezya, Arakanlı Müslüman mültecilere yardım çağrısında bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement