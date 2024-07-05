Endonezya Dışişleri Bakanı Filistin'in BM Üyeliğini Destekliyor

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Birleşmiş Milletler Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesi (CEIRPP) ile bir araya gelen Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, "Filistin'in Birleşmiş Milletlere (BM) tam üyeliğini destekleme" çağrısını tekrarladı.

Marsudi, X sosyal medya platformundan, CEIRPP ile Filistin'e uluslararası destek sağlamak amacıyla gerçekleştirilen toplantıya ilişkin açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanı, "Filistin'e uluslararası destek sağlanması ve CEIRPP'nin çalışmaları aracılığıyla iki devletli çözümün uygulanması konusunda verimli bir görüşme gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

"Acil ve kalıcı ateşkes" çağrısında bulunan Marsudi, "Filistin'e engelsiz şekilde insani yardımın sağlanması, İsrail'in yasa dışı işgal ve yerleşimlerini sonlandırması ve Filistin'in BM'ye tam üyeliğini desteklenmesi gerektiğini" yineledi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 11 Filistinli öldü, 87 bin 445 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 323'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 679 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 565 Filistinli hayatını kaybetti.