Endonezya İHA Teknolojisini Geliştiriyor

CAKARTA, 13 Ağustos (Xinhua) -- Endonezya, ülkenin savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla insansız hava aracı (İHA) teknolojisi geliştirilmesini hızlandıracak tedbirler hazırladığını duyurdu.

Endonezya Savunma Teknolojisi Kurumu Başkanı Tuğamiral Arif Harnanto, çarşamba günü ülkenin başkenti Cakarta'da düzenlenen Endonezya İHA Fuarı'nda değerlendirmelerde bulundu. Harnanto, söz konusu tedbirlerin, ülkenin İHA teknolojisindeki ilerlemeleri benimsemesiyle, teknoloji ve insan kaynakları konusundaki hazırlığını artırmayı amaçladığını söyledi.

Harnanto, ilk aşamada savunma ihtiyaçları ve operasyonel senaryolardan yola çıkarak görev tabanlı bir yol haritası geliştirileceğini belirtti.

Harnanto, diğer tedbirler arasında, güçlü karşılıklı operasyon standartlarının oluşturulması, eğitim ve teknoloji tesislerinin geliştirilmesi ve İHA teknolojisinin kademeli olarak ilerletilmesinin bulunduğunu ifade etti.

Harnanto ayrıca ulusal bir veri ve yapay zeka ekosistemi kurmayı, İHA bağlantılı bileşenlere yönelik tedarik zincirini güçlendirmeyi ve böylece yerli savunma sanayileri için fırsatlar yaratmayı planladıklarını sözlerine ekledi.