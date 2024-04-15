Endüstriyel avcılık yasağıyla balıkçılar bakım ve onarım işlerine başladı

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Endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemilerini (gırgır ve trol) kapsayan av yasağının başlamasıyla Sakarya, Zonguldak ve Kocaeli'de kıyıya çekilen balıkçılar, teknelerin bakımı ve ağların onarımı için kolları sıvadı.

Sakarya'nın Karadeniz'e açılan kapısı Karasu ilçesinde teknelerini kıyıya yanaştıran balıkçılar, 1 Eylül'de yeniden "vira bismillah" demek için her sene yapılan onarım işlerine başladı.

Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atilla Bıçakcı, AA muhabirine, balıkçıların kötü bir sezon geçirdiğini ve umduğunu bulamadığını söyledi.

Sezonun palamutla başladığını ancak umdukları kadar avlanamadıklarını anlatan Bıçakcı, kış balıkçılığından da suyun geç soğuması nedeniyle istifade edemediklerinden bahsetti.

Bıçakcı, midye teknelerinin ise her gün 10 ton civarında midye avladığını aktararak, "Onlar için kayıp söz konusu olmadı. Ortasu teknelerimiz vardı iki üç tane. Onlar da zaman zaman hamsi avına gittiler. Birkaç sefer hamsi aldılar. Onun dışında bu seneyi kayıplarla atlattık. Umduğumuz gibi bir sezon geçirmedik." değerlendirmesinde bulundu.

Tekneler ile ağların bakımının yapılması gerektiğine değinen Bıçakcı, "Ağlarımızı da elden geçireceğiz. Önümüzdeki sezona hazırlıklarımızı tamamlayacağız. Geçen sezon umduğumuzdan fazla palamut çıktı. Bu sene hiç olmadı. Tahmin ediyorum, önümüzdeki sene yine palamutta patlama yaşayacağız." diye konuştu.

İlçede 18 yıldır balıkçılık yapan Ekrem Aydın, geçen seneyle bu sezon arasında çok fark olduğuna işaret ederek, "2022'de süper balıkçılık oldu. Geçen sezon inanın 4 palamut yakaladım. Şimdi de bakım yapıyoruz. Bu seneden çok ümitliyiz." dedi.

Zonguldak

Zonguldak Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Müdürü Şahin Sarıtaş, gazetecilere, istedikleri gibi bir sezon geçiremediklerini söyledi.

Özellikle palamut bakımından balıkçıların bekledikleri parayı kazanamadıklarını anlatan Sarıtaş, "Tuttukları balıklar anca masraflarını karşıladı. Kalkanda da başta güzel balık vardı ama sonra o da bitti. Şimdi ise balıkçılar ağlarını onarıp teknelerini tamir etmeye başladı. Bu sezon balıkçılık anlamında zayıftı." şeklinde konuştu.

Sarıtaş, önümüzdeki yıl bereketli bir sezon geçirmek, bu sayede vatandaşlara ucuz balık satmak istediklerini sözlerine ekledi.

Balıkçı Şafak Göktepeli, yeni sezon hazırlıkları için kayıklarına bakım yaptıklarını belirterek, "Burada palamut olmayınca sezon kötü geçiyor çünkü küçük kayıkçılarımız var. Ağ kayığımız çok az. Bunlar çoğunlukla palamuttan ve çinakoptan geçimini sağlayanlar. İnşallah seneye diyoruz." ifadelerini kullandı.

Kocaeli

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde de av sezonu yasağının başlamasıyla endüstriyel avcılık yapan gırgır ve trol araçları limana yanaştı. Ereğli Limanı'na demirleyen balıkçılar, ağ ve teknelerinin bakım ve onarımını yapıyor.

Balıkçılık yapan 33 yaşındaki İsmail Erdoğan, meslekte ailesinin 3. kuşağı olduğunu, işi babasından öğrendiğini anlattı.

Bu sezon hamsi bolluğu yaşandığını aktaran Erdoğan, "Sadece hamsi var dersek yeridir. İstavrit küçük, onun için bakmadık; palamut ve lüfer bu sezon yoktu. Önümüzdeki sezon için balıkçı ağabeylerimiz, reisler palamut ve lüferin bol olacağını belirtiyor. Şu anda yasağa girdik, şimdi ağalarımızı ve teknelerimizi bakıma aldık." diye konuştu.