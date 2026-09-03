Enerji Bakanı Bayraktar, Lübnanlı mevkidaşı ile enerji iş birliğini görüştü - Son Dakika
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Enerji Bakanı Bayraktar, Lübnanlı mevkidaşı ile enerji iş birliğini görüştü

Enerji Bakanı Bayraktar, Lübnanlı mevkidaşı ile enerji iş birliğini görüştü
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Lübnan Enerji ve Su Bakanı Joseph Saddi ile bir araya geldi. Görüşmede elektrik, doğal gaz ve petrol alanlarındaki iş birliklerinin güçlendirilmesi ele alınırken, Bayraktar iki ülke arasındaki enerji iş birliğinin karşılıklı fayda temelinde geliştirilebileceğini belirtti.

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Lübnan Enerji ve Su Bakanı Joseph Saddi ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede elektrik, doğal gaz ve petrol enterkonneksiyonlarının güçlendirilmesi ile enerji alanında geliştirilebilecek iş birlikleri ele alındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Lübnan Enerji ve Su Bakanı Joseph Saddi ve beraberindeki heyetle görüştü. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bayraktar, görüşmede petrol ve doğal gaz alanlarında hayata geçirilebilecek ortak projelerin  değerlendirildiğini belirtti.

Türkiye'nin enerji alanındaki tecrübe, birikim ve kabiliyetlerini Lübnan ile paylaşmaya hazır olduklarını ifade eden Bayraktar, iki ülke arasındaki enerji iş birliğinin karşılıklı fayda temelinde geliştirilecek projelerle daha da güçlendirilebileceğini kaydetti.

Kaynak: ANKA

Alparslan Bayraktar, Dış Politika, Lübnan, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Enerji Bakanı Bayraktar, Lübnanlı mevkidaşı ile enerji iş birliğini görüştü - Son Dakika

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