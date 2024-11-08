Enerjisa'nın Yeşil Enerji Atılımı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Enerjisa'nın Yeşil Enerji Atılımı

Enerjisa\'nın Yeşil Enerji Atılımı

Enerjisa, yeşil enerji satışını %400 artırarak 30'dan fazla sektöre sürdürülebilir çözümler sundu.

08.11.2024 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ENERJİSA Enerji, 1 yılda yüzde 400 artışla 30'dan fazla sektörü yeşil enerji ile buluşturdu. Enerjisa Perakende Satış Şirketleri Genel Müdürü Ersin Esentürk, "Türkiye olarak yenilenebilir enerji kurulu gücünde 11'inci Sıraya yükselerek iddiamızı ve kararlılığımızı da bir kez daha kanıtlamış olduk. Yeşil enerji sertifikası ile buluşan ve Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere yurt dışına ihracat yapan şirketlerimiz için yakın gelecekte ön koşulu yeşil enerji olan kredilere yani yeşil fonlara erişimde önemli yasal düzenlemeler yapılmasını bekliyoruz" dedi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 'Herkes için daha iyi bir gelecek' vizyonuyla hareket eden elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri şirketi Enerjisa Enerji, uluslararası geçerliliği olan yeşil enerji sertifikasyon sürecini robotik otomasyona taşıdı. Enerjsa Enerji, iş süreçlerinde dijitalleşmeyi destekleyen bu yaklaşım ile yeşil enerji satışı yapılan tüm müşterilerine, tüketimlerinin yenilenebilir enerji oranını belirten aylık itfa belgelerini otomatik olarak robot yardımıyla gönderiyor.

Enerjisa Enerji, 2023-2024 yılları geçişlerinde yeşil enerji satışını yüzde 400 oranında arttırdı. 2023 yıl sonu itibarıyla portföyünde yer alan işletmelerin 2.671 GWh'lik elektrik tüketimi Yeşil Enerji ile sertifikalandırıldı. Bu sertifikalandırmayla yaklaşık 1.2 Milyon ton karbon emisyonunun önüne geçilerek doğanın korunmasına önemli bir katkı sağlanacağı belirtildi. Serbest Tüketici portföyü için ise 3.608 GWh'lik hacim tamamen yenilenebilir kaynaklardan tedarik edildi. Bu hacmin 2024 yılı sonunda yüzde 14'lük artış ile 4.100 GWh'e ulaşması hedefleniyor. Kamu, gıda, tekstil ve turizm vb. gibi sektörler olmak üzere bugüne kadar 30'un üzerinde sektöre yeşil enerji uygulamaları ile uçtan uca çözümler sunarak elektrik enerjisi kullanımlarını yeşil enerjiye dönüştürürken, bir yandan da karbon emisyonlarını azaltacağını duyurdu. Enerjisa Enerji'nin 2023 yıl sonu itibarıyla yeşile dönüştürdüğü 6.279 GWh'lık tüketim, yaklaşık 4.2 milyon konutun yıllık tüketimine denk geliyor.

YEŞİL ENERJİ SERTİFİKASYONU TİCARETTE AVANTAJ SAĞLIYOR

Elektrik tüketimini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamayı taahhüt eden ve Enerjisa'dan ihtiyacına en uygun çözüm ile sertifika tipine göre elektrik tüketimini yeşile çeviren şirketler, uluslararası geçerliliği olan bu uygulama sayesinde birçok avantaj ediniyor. Doğa dostu bu çözüm sayesinde hem kendi kurumlarının hem de Türkiye'nin sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlamanın yanı sıra, özellikle Avrupa ülkelerine ihracat yapan şirketler önemli fırsatlar elde ediyor. Yine Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yapan şirketlerin bu sertifikayı elde etmesinin birçok sektör için zorunluluk haline de gelmesi bekleniyor. Enerjisa, müşterilerine tüketim analizi, yeşil enerji oranının belirlenmesi, sertifika tipi seçimi, protokol imzalanması ve sertifika tipine bağlı olarak raporlama hizmetlerini bir bütün halinde sunarak maksimum faydayı sağlamayı hedefliyor.

'YEŞİL ENERJİNİN İHRACAT YAPAN ŞİRKETLER İÇİN KİLİT ROL OYNADIĞINA İNANIYORUZ'

Enerjisa Perakende Satış Şirketleri Genel Müdürü Ersin Esentürk, "Dünyanın en önemli gündem maddesi olan iklim krizinin üstesinden gelebilmek adına enerji sektörüne büyük görevler düşüyor. Yenilenebilir enerji yatırımlarının fosil yakıt yatırımlarının önüne geçmesi ile birlikte dünyamız ve gelecek nesiller için umutlu bir atmosfer oluştu. Bu konuda Türkiye olarak yenilenebilir enerji kurulu gücünde 11'inci Sıraya yükselerek iddiamızı ve kararlılığımızı da bir kez daha kanıtlamış olduk. Yeşil enerji sertifikası ile buluşan ve Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere yurt dışına ihracat yapan şirketlerimiz için yakın gelecekte ön koşulu yeşil enerji olan kredilere yani yeşil fonlara erişimde önemli yasal düzenlemeler yapılmasını bekliyoruz. Müşterilerimize tüketim analizi, yeşil enerji oranının belirlenmesi, sertifika tipi seçimi, protokol imzalanması ve sertifika tipine bağlı olarak raporlama hizmetlerini bir bütün halinde sunduğumuz bu uygulama kapsamında bu rakamlara ulaşırken amacımız gelecek nesiller için Türkiye'de daha temiz, daha verimli enerjiye ve herkes için daha iyi bir geleceğe katkı sağlamak. Yeşil Enerji itfa sürecini robotik otomasyona taşıyarak müşterilerimize daha hızlı ve doğa dostu bir hizmet sağlıyoruz. Yeşil Enerji uygulamalarımızda uluslararası arenadaki ve sektördeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Yeşil enerjinin ihracat yapan şirketler için kilit rol oynadığına inanıyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sunabilmek için ürün ve hizmet yelpazemizi çeşitlendirerek geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Teknoloji, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Enerjisa'nın Yeşil Enerji Atılımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum: Makamı suistimal eden bedelini öder Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum: Makamı suistimal eden bedelini öder
10:36 Merkez Bankası 2024 enflasyon beklentisini yükseltti Merkez Bankası 2024 enflasyon beklentisini yükseltti
10:27 Avukattan ağabey Baran’a olay soru: Enes annesi ve amcasını ilişkiye girerken görse ne yapardı Avukattan ağabey Baran'a olay soru: Enes annesi ve amcasını ilişkiye girerken görse ne yapardı?
10:27 Narin Güran davasında baba Arif Güran fenalaşarak hastaneye kaldırıldı Narin Güran davasında baba Arif Güran fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
07:37 Narin Güran davasında ikinci duruşma Narin Güran davasında ikinci duruşma
16:31 Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler
16:26 TOKİ’den Dar Gelirli Vatandaşlara Büyük Fırsat TOKİ'den Dar Gelirli Vatandaşlara Büyük Fırsat
16:12 Erdoğan’ın danışmanından muhalefete videolu gönderme: Yakışır güzellerime Erdoğan'ın danışmanından muhalefete videolu gönderme: Yakışır güzellerime
16:09 Samsunspor Teknik Direktöründen ’’Galatasaray’ı yenerseniz başkan size kızar mı’’ sorusuna flaş cevap Samsunspor Teknik Direktöründen ''Galatasaray'ı yenerseniz başkan size kızar mı?'' sorusuna flaş cevap
15:54 Üvey Baba’nın Halil’i yıllar sonra görüntülendi, telefonunu görenler şaşıp kaldı Üvey Baba'nın Halil'i yıllar sonra görüntülendi, telefonunu görenler şaşıp kaldı
15:52 İstanbul’da çocuğa şiddet uygulayan şüpheli tutuklandı İstanbul'da çocuğa şiddet uygulayan şüpheli tutuklandı
15:50 Ziraat Bankası yeni banka kuruyor Ziraat Bankası yeni banka kuruyor
15:49 Tepkilerin odağındaki Gülben Ergen: Narin kızımızın davasına sahip çıktım, ünümle burada değilim Tepkilerin odağındaki Gülben Ergen: Narin kızımızın davasına sahip çıktım, ünümle burada değilim
15:47 Asgari ücret belirlenmeden zamlar gelmeye başladı Asgari ücret belirlenmeden zamlar gelmeye başladı
15:46 TUSAŞ saldırısında yayın yasağına uymayan kanallara ceza yağdı TUSAŞ saldırısında yayın yasağına uymayan kanallara ceza yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 12:20:20. #1.13#
SON DAKİKA: Enerjisa'nın Yeşil Enerji Atılımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.