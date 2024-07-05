Enes Batur Sungurtekin dahil 4 kişi Kandıra'da kaza geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Enes Batur Sungurtekin dahil 4 kişi Kandıra'da kaza geçirdi

Enes Batur Sungurtekin dahil 4 kişi Kandıra\'da kaza geçirdi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sosyal medya fenomeni Enes Batur Sungurtekin dahil olmak üzere 4 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, yaralılar hastanelere kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

05.07.2024 22:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu aralarında sosyal medya fenomeni Enes Batur Sungurtekin'in de olduğu 4 kişi yaralandı.

Cahit E. yönetimindeki 54 AY 884 plakalı otomobil, D-605 kara yolu Karasakallar mevkisinde sosyal medya içerik üreticisi Zelal Işıl Özdemir idaresindeki 34 KHR 023 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Özdemir ile yanında bulunan, Youtube kanalındaki videolarıyla fenomen haline gelen Enes Batur Sungurtekin ile diğer otomobildeki 2 yolcu yaralandı.

Yaralılardan Özdemir ile Surguntekin, ambulansla Kocaeli Üniversitesi Hastanesine, diğer yaralılar da M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Enes Batur, Kocaeli, Kandıra, trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Enes Batur Sungurtekin dahil 4 kişi Kandıra'da kaza geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:41 İstanbul ve Ankara semalarında göktaşı görüntülendi İstanbul ve Ankara semalarında göktaşı görüntülendi
21:04 Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını ’’emsali olmayan en yüksek riskli maç’’ olarak belirledi Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını ''emsali olmayan en yüksek riskli maç'' olarak belirledi
20:41 Silahların susması için şartlarını tek tek sıraladı Putin ateşkese hiç olmadığı kadar yakın Silahların susması için şartlarını tek tek sıraladı! Putin ateşkese hiç olmadığı kadar yakın
19:56 Vincenzo Montella’dan UEFA’ya Merih Demiral tepkisi: Bizi daha çok motive edecek Vincenzo Montella'dan UEFA'ya Merih Demiral tepkisi: Bizi daha çok motive edecek
22:33 Mehmet Büyükekşi’nin verilen cezaya öfkesi dinmiyor: 11 tane Merih Demiral sahada olacak Mehmet Büyükekşi'nin verilen cezaya öfkesi dinmiyor: 11 tane Merih Demiral sahada olacak
21:34 Uzatmalarda Almanya’yı 2-1 yenen İspanya, EURO 2024’te yarı finale yükseldi Uzatmalarda Almanya'yı 2-1 yenen İspanya, EURO 2024'te yarı finale yükseldi
19:05 İYİ Parti’den “bozkurt“ işareti için yasa teklifi: Türklerin ulusal sembolü kabul edilmeli İYİ Parti'den "bozkurt" işareti için yasa teklifi: Türklerin ulusal sembolü kabul edilmeli
19:00 Bolu Belediyesi, bozkurt işareti yaptığı için ceza alan Merih Demiral’ın heykelini dikecek Bolu Belediyesi, bozkurt işareti yaptığı için ceza alan Merih Demiral'ın heykelini dikecek
18:33 Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Samsun’daki devasa yılan iddiasını Haberler.com’a değerlendirdi: Aileye görünen yılan üç harfli Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Samsun'daki devasa yılan iddiasını Haberler.com'a değerlendirdi: Aileye görünen yılan üç harfli
17:37 MİT’in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi MİT'in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi
17:28 Ali Koç’un Galatasaray derbisinde yaşanan olaylarla ilgili “şüpheli“ sıfatıyla verdiği ifade ortaya çıktı Ali Koç'un Galatasaray derbisinde yaşanan olaylarla ilgili "şüpheli" sıfatıyla verdiği ifade ortaya çıktı
17:15 MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın
17:14 Transfer imzaya kaldı Mourinho’nun 1 numaralı golcüsü Fenerbahçe’ye geliyor Transfer imzaya kaldı! Mourinho'nun 1 numaralı golcüsü Fenerbahçe'ye geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 23:08:02. #1.11#
SON DAKİKA: Enes Batur Sungurtekin dahil 4 kişi Kandıra'da kaza geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement