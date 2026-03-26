Engelleri Aşan Tenis Projesi

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde uzuvlarını kaybedenlerin de aralarında olduğu 33 kişi, tekerlekli sandalyede tenis eğitimleri alıp, hayata yeniden tutundu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelli, Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Yusuf Çelebi, sporla tüm engellerin aşılacağını ifade ederek, "Ampute olan arkadaşlarımızı önce ayağa kaldırdık sonra hayata kattık. Sporla engelleri aşıyoruz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde uzuvlarını kaybeden depremzedeler için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sağladığı ortez ve protez hizmetinin ardından spora teşvik amacıyla bir proje geliştirdi. Büyükşehir Belediyesi Engelli, Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Endorfin Spor Kulübü iş birliğinde, ortopedik engelli bireylerin fiziksel aktiviteye katılımını artırmak ve spor yoluyla sosyal hayata entegrasyonlarını desteklemek amacıyla 'Kortlar Engel Tanımaz Projesi' başlatıldı. Proje kapsamında çoğu depremzede 33 engelli birey Karataş Kapalı Spor Salonu'nda tekerlekli sandalyede fizyoterapistler ve eğitmenlerle tenis eğitimi almaya başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelli, Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı görme engelli Yusuf Çelebi, 6 Şubat depremlerinin ardından belediye olarak 11 deprem ilinde 1100 ampute olan bireye ortoz ve protez hizmeti sunduklarını söyledi. Projelerinin devam ettiğini ve engelli bireylerin ayağa kalkması için çalıştıklarını söyleyen Çelebi, "6 Şubat depremlerinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin ile bu çocukları nasıl ayağa kaldırabiliriz diye düşünüp ortoz protez yapım ve uygulama merkezi kurmaya karar verdik. 11 deprem ilimizden 1100 ampute olan kardeşimize ücretsiz protezleri yaptık. 14 bin de medikal malzemesi temin ettik ve deprem illerimize dağıttık. Ampute olan kardeşlerimizi önce ayağa kaldırdık sonra hayata karıştırdık. Engelli kardeşlerimizin engellerini aşmak için onlara spor imkanı tanıyıp bugün bu proje kapsamında Türkiye'de yine bir ilki gerçekleştiriyoruz" dedi.

'ENGELLERİ AŞIYORUZ'

Çelebi, 6 Şubat depremlerinde engelli kalan kişilerin rehabilite süreçlerinde de destek olduklarını ve bu hizmetin ardından teknolojiyle onları ayağa kaldırıp spora adapte etmek istediklerini söyledi. Protezin bir organ eksikliği değil teknoloji ile birlikte organ tamamladığını söyleyen Çelebi, "Üniversitelerimiz ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile ortaklaşa olarak bu projeyi hayata geçirdik. Buradaki arkadaşlarımızın daha önce uzuvları eksiksizdi ve kimseye ihtiyaç duymuyorlardı. Önce bu arkadaşlarımızı rehabilite ettik. Bu protezlerin kabul görüp onunla yaşamaya alışmaları gerekiyordu. Fizyoterapistlerimizle birlikte arkadaşlarımızın hayata yeniden tutunmalarını sağladık. Büyükşehir belediyesi olarak sadece protezi verip göndermedik, onların bu sürece alışması için, hayata kaldıkları yerden devam edebilmeleri için de destekler sunduk. Herhangi bir arıza durumunda protezde oluşacak sorunlarda biz yine bu arkadaşlarımızın yanında yer alacağız. Engelli olup da spor dereceleri alan milli sporcu olan arkadaşlarımız da var. Depremden dolayı bu duruma gelip de 'Ne yapacağım', 'Nasıl ayağa kalkacağım' düşüncesinden bugün 'Ayağa kalktım ve buradayım' düşüncesine geldik. Protezin bir organ eksikliği değil teknolojiyle birlikte organ tamamlandığını ve diğer insanlardan farkımızın olmadığını görüp düşünüyoruz" dedi.

'BACAKLARIMI KAYBETTİM, UMUDUMU KAYBETMEDİM'

6 Şubat depremlerinde enkaz altında kalıp 2 ayağını kaybeden Ümit Özcan (30), protez desteğinin ardından spora yöneldiğini ve 'Kortlar Engel Tanımaz' projesi ile tanışıp spora adapte olduğunu söyledi. Aldıkları spor eğitimleriyle daha pozitif olmaya başladıklarını söyleyen Özcan, "Depremde ampute oldum. Yaklaşık 1-1,5 yıl kadar tedavi gördüm. Büyükşehir Belediyesi'nin açmış olduğu ortez-protez merkezinde protezlerimi yaptırdım. Sonrasında yavaş yavaş yürüyüp hareket etmeye başladım. Sporla yaklaşık 1,5 ay önce tanıştım. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin bizlere böyle bir imkan tanıdı. 'Kortlar Engel Tanımaz' adında projeyi hayata geçirdiler. Artık sporla içli dışlı olmaya çalışıyorum. Spor, hayatı tamamen pozitif şekilde etkiliyor. Kendinizi yeni bir güne başlarken daha dinamik daha enerjik hissediyorsunuz. Diğer engelli bireylere kesinlikle spora yönelmelerini tavsiye ediyorum. Mutlaka bir sporla uğraşsınlar. Hayatlarını kapalı ortamda geçirmesinler" diye konuştu.

'HAYAT ENERJİM GELDİ'

Doğuştan sol bacağı olmayan Havva Kaya (13) ise aldığı protez desteğinin ardından spora yöneldiğini ve şu anda kız ampute futbol ve tenis sporlarıyla ilgilendiğini söyledi. Tenis eğitimlerinin kendisi ve diğer engelli arkadaşları için umut olduğunu söyleyen Kaya, "Doğuştan sol bacağım yok. Proteze çok karşıydım. Hiç kullanmak istemiyordum. Protez kullanmadığım zamanlarda koltuk değneği kullanıyordum. O zamanlarda da ayağım yüzünden psikolojim bozulmuştu. Psikolojik destek alıyordum. Bir gün ortez-protez merkezine gittim. Hiç istemiyordum fakat onlar beni umutlandırdılar. Havva böyle olacak şöyle olacak diye heveslendirdiler. Ben eve kapanık biriydim. Onlar beni açtılar. Sonra engelsiz yaşam merkezine gittim. Umut verdiler, ben de bir istekle yaptım. Şu an çok rahatım, çok da güzel yürüyorum. Sporumu da yapıyorum, okuluma da gidiyorum, yürüyüp koşabiliyorum. Her şeyi yapabiliyorum. Hayat enerjim tekrar geldi. Ben kız ampute futbolla ve tenisle ilgileniyorum. Burası hem psikolojik olarak hem de bedensel olarak çok güzel hissettiriyor. Burada herkes birbiriyle aynı. Burada hiç üzülecek bir şey yok. Burada antrenman sonunda şarkı açıp dans ediyoruz. Spor, çok eğlenceli bir şey, herkese tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.