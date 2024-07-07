Engelli Bireylere Yönelik Gündüzlü Bakım Merkezlerinde Yeni Pilot Proje Başlatıldı - Son Dakika
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Engelli Bireylere Yönelik Gündüzlü Bakım Merkezlerinde Yeni Pilot Proje Başlatıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli bireylere hizmet veren gündüzlü bakım merkezlerinde yeni bir pilot proje başlattıklarını duyurdu. Ankara, Antalya, Aydın, İstanbul, Mersin ve Sakarya illerindeki 7 pilot merkezde özel eğitim öğretmenlerinin görev alacağı proje ile engelli bireylerin yaşam kalitesi artırılmaya çalışılacak.

07.07.2024 11:21
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(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli bireylere hizmet veren gündüzlü bakım merkezinde yeni bir pilot proje başlattıklarını açıkladı. Göktaş, proje ile Ankara, Antalya, Aydın, İstanbul, Mersin ve Sakarya illerindeki 7 pilot gündüzlü bakım merkezinde özel eğitim öğretmenlerinin görev alacağını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli bireylerin, yaşam kalitesinin artırılması ve sosyal hayata katılımlarına katkı sağlayan gündüzlü bakım merkezlerinin kapasitelerinin artırılması amacıyla 7 pilot gündüzlü bakım merkezinde yeni bir proje başlattıklarını belirtti. Göktaş yaptığı yazılı açıklamada, engelli bireylerin ailelerinin yanında yaşamlarını sürdürebilmelerine olanak sağlayan toplum temelli bakım hizmetlerini geliştirmeye devam ettiklerini belirterek, "Temel amacımız, engelli birey bulunan ailelerin bütünlüğünü korurken, engellilerin de sosyal hayata daha aktif katılmasıdır. Bu kapsamda gündüzlü bakım merkezlerimiz engelli bireylerin öncelikli olarak aileleri yanında yaşamlarını sürdürmesi esası çerçevesinde önemli bir işleve sahiptir" ifadelerini kullandı.

Gündüzlü bakım merkezlerinde yaşamını kendi ev ortamında ve ve ailesiyle beraber sürdüren engelli bireylerin yaşam kalitelerini artırmaya, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olan, sosyalleşmelerine ve boş zamanlarını değerlendirmelerine katkı sağlayan aktiviteler gerçekleştirildiğini belirten Bakan Göktaş, "Aynı zamanda ailelere yönelik rehberlik ve danışmalık hizmetleri de sunuyoruz. Bu yıl itibarıyla 136 gündüzlü bakım ve rehabilitasyon merkezimizle engelli vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz" dedi.

Göktaş projeye ilişkin şunları kaydetti:

"Proje ile Ankara, Antalya, Aydın, İstanbul, Mersin ve Sakarya'daki 7 pilot gündüzlü bakım merkezinde özel eğitim öğretmenleri görev alacak"

"'Engelli Bireylere Yönelik Gündüzlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Sunulan Hizmetlerinin Niteliğinin ve Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi' ile Ankara, Antalya, Aydın, İstanbul, Mersin ve Sakarya illerindeki 7 pilot gündüzlü bakım merkezinde özel eğitim öğretmenleri görev alacak. Engelli bireylerin istihdamını kolaylaştırmak amacıyla uzman akademisyenler tarafından kişisel gelişim ve mesleki eğitimler verilecek. Merkezlerde görevli meslek personeline yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenerek 28 merkezi kapsayacak şekilde ihtiyaç analizi yapılacak ve sonuçlar rapor haline getirilecek. Bir yıl sürecek proje kapsamında gerçekleştirilecek ihtiyaç analizi doğrultusunda eğitim programları ve raporlama faaliyetleri hazırlanacak. Elde edeceğimiz verilerle, gündüzlü bakım hizmetleri için gerekli olan iyileştirmeler tespit edilerek hizmetlerin niteliğinin artırılmasını sağlayacağız."

Proje kapsamında ilk olarak Bakanlığa bağlı Keçiören Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon Merkezi'nde akademisyenler tarafından istihdamı kolaylaştırıcı kişisel gelişim eğitimlerinin verilmeye başlandığını belirten Göktaş, eğitimlerin engelli bireyler ve aileleri tarafından memnuniyetle karşılandığını vurguladı. Göktaş, "Hizmet sunduğumuz bireyler ve ailelerinden aldığımız olumlu dönüşler neticesinde gündüzlü bakım merkezlerinde sunulan hizmetlerin niteliğini artırarak ülke genelinde yaygınlaştıracağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Engelli Bireylere Yönelik Gündüzlü Bakım Merkezlerinde Yeni Pilot Proje Başlatıldı - Son Dakika
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