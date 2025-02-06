Engelli Çalışana Kolonya Yakma Şakası: 5 Belediyeden Gözaltı - Son Dakika
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Engelli Çalışana Kolonya Yakma Şakası: 5 Belediyeden Gözaltı

Engelli Çalışana Kolonya Yakma Şakası: 5 Belediyeden Gözaltı

İzmir'in Seferihisar Belediyesi'nde, 3'ü müdür 5 personel TikTok'taki 'kolonya yakma' akımını engelli bir çalışanın üzerinde denedi. Ateşe verilen Murat Sakarya'nın yüzü yandı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

06.02.2025 12:48  Güncelleme: 12:49
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İZMİR'de Seferihisar Belediyesi'nde görevli 3'ü müdür 5 personel, iddiaya göre, TikTok'ta popüler olan 'kolonya yakma' akımını engelli kadrosunda memur olarak çalışan Murat Sakarya (42) üzerinde denedi. Şaka adı altında üzerine kolonya dökülüp, ateşe verilen zihinsel engelli Sakarya'nın yüzünde yanıklar oluştu. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, 1'i müdür, 2 personel gözaltına alındı.

Seferihisar Belediyesi'nde görev yapan 3'ü müdür 5 personel, 31 Ocak'ta iddiaya göre, TikTok'ta popüler olan 'kolonya yakma' akımını belediyede engelli kadrosunda memur olarak çalışan ve ilçede 'Efe' lakabıyla tanınan Murat Sakarya üzerinde denedi. Şaka adı altında üzerine kolonya dökülüp, ateşe verilen zihinsel engelli Sakarya'nın yüzünde yanıklar oluştu. Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sakarya, tedavisinin ardından taburcu edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Seferihisar Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Ö.A. ile bir personeli gözaltına aldı. Olay yerinde bulunan 3 personelin de ifadesine başvuruldu. Belediye çalışanları ifadelerinde; sevdikleri bir arkadaşları üzerinde TikTok'ta gördükleri akımı şaka amacıyla denediklerini ancak sonucun böyle olabileceğini düşünmediklerini belirtip, üzgün olduklarını söyledi.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin olayla ilgili yaptığı açıklamada "Süreç devam ettiği için şu an konuşmam doğru olmaz. Soruşturmanın ardından gerekli kararlar verilecek" dedi.

'İNSANLIK DIŞI OLAY, VİCDANLARI DERİNDEN YARALAMIŞTIR'

AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Serdar Kısaağa ise yaptığı yazılı açıklamada, "Engelli bir vatandaşımızın çalışma ortamında böylesine korkunç bir muameleye maruz kalması, belediye yönetiminin ciddiyetsizliğini ve denetimsizliğini gözler önüne sermektedir. İsmail Yetişkin ve yönetimi, sadece belediye hizmetlerinde değil, çalışanlarının güvenliğini sağlamada da sınıfta kalmıştır. Yaşanan insanlık dışı olay, vicdanları derinden yaralamıştır. Yaşanan vahim olay yalnızca bir eziyet değil, aynı zamanda bir örtbas skandalına dönüşmüştür. Sorumlular derhal açığa alınmalı, hukuki süreç ivedilikle başlatılmalı ve mağdur çalışanımıza gerekli destek sağlanmalıdır. İnsan onurunu ayaklar altına alan bu çirkin olayın üstünün örtülmesine asla izin vermeyeceğiz. Konunun takipçisi olacağız" dedi.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Seferihisar, Politika, 3-sayfa, Sakarya, Güncel, Hukuk, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engelli Çalışana Kolonya Yakma Şakası: 5 Belediyeden Gözaltı - Son Dakika

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