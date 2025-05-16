Engelliler Haftası\'nda Temsili Askerlik Töreni

İSTANBUL Boğaz Komutanlığı'nda, Engelliler Haftası için 'temsili askerlik' etkinliği düzenlendi. Askerlik görevini yerine getiren engelli bireyler için yemin töreni de yapıldı.

Anadolu Kavağında bulunan İstanbul Boğaz Komutanlığı'nda, Engelliler Haftası için temsili askerlik töreni düzenlendi. Askerlik görevini yerine getiren engelli bireylerin aileleri ile birlikte yemin töreni gerçekleştirildi. Törene, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mustafa Kaya, İstanbul Boğaz Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, Sualtı Harekat ve Kurtarma Komutanı Tuğamiral Eren Günay, Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Beykoz İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman, Beykoz İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kurak ve birçok davetli katıldı.

Bir günlük askerlik görevlerini tamamlayan engelli bireyler, Türk Bayrağı ve silah üzerine ellerini koyarak yemin etti. Törene aileler de katılarak çocuklarının askerlik sevincine eşlik etti. Törende, engelli bireylerin üniformalarını giyerek gerçekleştirdiği yemin etme anları aileleri tarafından gururla izlendi. Töreninin ardından engelli bireyler, komutanlarının elinden terhis belgelerini aldılar. Engelli birey Denizci Er Umut Büyükgümüş kürsüye çıkarak 'Vasiyet Şiiri'ni okudu.

'ASKERLİK YEMİNİ İLE MİLLETİMİZİN ONURLU EVLATLARI ARASINDA YERLERİNİ ALACAKLAR'

Törende konuşma yapan İstanbul Boğaz Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, Temsili askerlik uygulaması, asil Türk milletinin vatanına ve cumhuriyetine beslediği büyük sevginin bir göstergesidir. Değerli evlatlarınızın askerlik vazifesini yerine getirmeleri yönüyle de dünyada ilk ve tek örnektir. İşte bugün, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, memleketimizin dört bir köşesinde benzer program dahilinde askerlik çağındaki gönüllü evlatlarımız, askerlik hizmetini yerine getirmektedirler. Bu kapsamda, karşınızda bulunan 7 gencimiz de kutsal vatani görevleri olan askerlik hizmetini yerine getirmek için biraz sonra icra edecekleri askerlik yemini ile milletimizin onurlu evlatları arasında yerlerini alacaklardır" ifadelerini kullandı.

'SİZLERLE GURUR DUYUYORUZ'

Tuğamiral Akarı, Asker ocağına getirdiğiniz evlatlarınızın yetiştirilmesi ve askerliğe hazır edilmesi için gösterdiğiniz gayret ve çalışmalarınız her türlü takdirin üzerindedir. Ne mutlu sizlere ki yürekleri vatan, millet ve Atatürk sevgisiyle dolu olan gençlerimizi bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ettiniz. Biraz sonra askerlik yemini edecek olan sevgili askerlerimiz, bugünün hatırası hayatınız boyunca anılarınızdan ve yüreğinizden çıkmayacak şerefli bir gündür. Sizler, bu ocakta mukaddes bayrağımızın üzerindeki silahı tutarak ve omuz omuza vererek askerlik görevini ifa edeceksiniz. Hiçbir güçlüğün size mani olmayacağını bugün gördük. Sizlerle gurur duyuyoruz. Bundan sonra da komutanlığımızın ve gönlümüzün kapıları sizler için daima açık olacaktır. Askerlik yeriniz asil milletimize, silahlı kuvvetlerimize, değerli ailelerimize ve sizlere hayırlı ve uğurlu olsun. Hepinize hayırlı tezkereler diliyorum" şeklinde konuştu.

'BU AYRI BİR GURURMUŞ'

Baba Ahmet Şentürk, "Çok büyük bir gurur hissediyorum. Sağ olsun devletimize, milletimize askerimize zeval vermesin. Bize böyle bir imkan sunduğu için onlara çok çok büyük teşekkür ediyoruz. Bu ayrı bir gururmuş" dedi.

'BÖYLE BİR TÖREN HAZIRLADIKLARI İÇİN ÇOK MUTLU OLDUK'

Anne Hanım Kılıç, "Böyle bir tören hazırladıkları için çok mutlu olduk. Hepsinden Allah razı olsun. Bizim çocuklarımız özel çocuklar. Normal askerliklerini yapamadıkları için, böyle bir şey yaptıkları için çok sevindik. Allah hepsinden razı olsun. Çok mutlu olduk. Çok heyecanlıyız. Asker abisi onu gezdiriyor, dolaştırıyor, fotoğraf çekiyoruz. Çok mutlu olduk. Hepinize çok teşekkür ederim" diye konuştu.