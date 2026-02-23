Engellilerin İstihdamı İçin Önemli Adımlar - Son Dakika
Engellilerin İstihdamı İçin Önemli Adımlar

Engellilerin İstihdamı İçin Önemli Adımlar
23.02.2026 19:24
Kasapoğlu, engelli bireylerin istihdamı ve yaşam kalitesini artırmak için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) gibi dünyada eşine az rastlanır bir sistemle binlerce bireyimiz istihdam edildi." dedi.

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, Edirne, Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ illeri temsilcilerinin katılımıyla Bölge İstişare Toplantısı düzenledi.

Kasapoğlu, kentteki bir tesiste düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, 3 Temmuz 2025'te komisyon olarak yola çıktıklarını söyledi.

Komisyonun 86 milyonun ortak sesi, vicdanı ve aklı olmasını hedeflediklerini belirten Kasapoğlu, "Komisyonun doğrudan insana ve hayata dokunmasını istedik. Meselenin sadece masa başı bir konu olmadığını ortaya koyan bir komisyon olması idealiyle başladık. Şunu düşündük, Ankara'dan bir kanun maddesi çok kusursuz görünebilir. Asıl olan, o maddenin Edirne'nin bir sokağındaki yansıması, Tekirdağ'daki bir kurumda nasıl uygulandığı, Çanakkale'nin bir köyünde nasıl hayata geçtiğidir." diye konuştu.

En önemli konunun engellilerin hayatını kolaylaştırmak olduğunu dile getiren Kasapoğlu, engellilerin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla Türkiye'yi adım adım gezdiklerini anlattı.

Engellilerin istihdamı ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesinin devletin en üst politikalarından biri haline geldiğini vurgulayan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"2005 yılında çıkarılan kanunun üzerine bugün yeni kazanımlar eklemeyi konuşuyoruz. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) gibi dünyada eşine az rastlanır bir sistemle binlerce bireyimiz istihdam edildi. Engelli bakım destekleriyle ailelerimizin omuzundaki yük hafifletildi ve engelli bireylerin sosyal hayatın içinde yer alması hız kazandı. Bugün siyasette, üretimde ve akademide gurur duyduğumuz pek çok başarı bu hak temelli adımların birer meyvesidir. Elbette yapılanlar yeterli değil. Daha ileriye gitme gereğini hep birlikte görüyoruz ve yeni adımlar atma ihtiyacını hissediyoruz."

"Önleyici tedbirleri ortaya koymamız gerekiyor"

Kasapoğlu, engellilerin hem özel sektörde hem de kamuda istihdamının takipçisi olacaklarını belirtti.

Şehirlerin ve kurumların engelsiz hale getirilmesi yönünde önemli adımlar atıldığını ifade eden Kasapoğlu, "Çok büyük çabalar ve devrim niteliğinde düzenlemeler var. Ancak engelli bir kardeşimiz evinden çıktığında, görme engelliler için yapılan sarı hissedilebilir yüzeyin üzerine park etmiş bir araç, aylardır tamir edilmeyen bir metro asansörü ya da standart dışı rampalarla karşılaşabiliyor. Bu ihlallere hep birlikte dikkat etmeli, gerekli yaptırımları ve önleyici tedbirleri ortaya koymalıyız." ifadelerini kullandı.

Edirne Valisi Yunus Sezer de kent genelindeki tüm engellileri ramazan ayı sonuna kadar ziyaret etmeyi planladıklarını söyledi.

Engellilerden gelen talepleri karşılayacaklarını aktaran Sezer, "Bunu bir anket formu aracılığıyla gerçekleştiriyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın da bu konuda önemli katkıları oldu." dedi.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan ise engelsiz bir kent oluşturma çabasında olduklarını belirterek, engelsiz yaşam merkezlerinin sayısını artıracaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcileri ile engelli bireyler taleplerini komisyona iletti.

"Atılan büyük adımlar var"

Kasapoğlu, programın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti'nin 24 yıllık süreçte engellilere yönelik önemli reformlar gerçekleştirdiğini dile getirdi.

2005 yılında çıkarılan yasanın önemli bir referans noktası olduğunu belirten Kasapoğlu, "Bu düzenlemeyle birlikte sosyal politikalar, erişilebilirlik standartları, sistem politikaları ile eğitim ve sağlık alanında büyük adımlar atıldı. Mevzuatın sahada eksik kaldığı noktalar var. Yeni bir yasaya ihtiyaç duymadan pek çok konuyu çözebileceğimizi öngörüyoruz. Bu çerçevede kurumlar arası eşgüdümün daha güçlü sağlanması gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu.

Programa, Komisyon Başkanvekili AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Komisyon Üyeleri AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, DEM Parti Bitlis Milletvekili Semra Çağlar Gökalp ile AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan katıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Engellilerin İstihdamı İçin Önemli Adımlar

Engellilerin İstihdamı İçin Önemli Adımlar
