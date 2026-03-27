Engelsiz Şarj Uygulaması Tanıtıldı

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen İstanbul Valiliği ile Açık Veri ve Teknoloji Derneği'nin ortak projesi hem iOS hem de Android cihazlarda kullanılabilecek 'Engelsiz Şarj' adlı uygulamanın tanıtımı Kağıthane'de yapıldı. Tanıtıma İstanbul Valisi Davut Gül'ün yanı sıra, Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Kağıthane Kaymakamı Yüksel Kara, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Özcan Aygün, Açık Veri ve Teknoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Bilal Eren, ilgili kurumların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

HARİTA ÜZERİNDE GÖSTERİYOR

'Engelsiz Şarj' projesi adıyla bilinen uygulama fiziksel engellilerin kullandığı akülü tekerlekli sandalyeler için en yakın şarj istasyonlarının yerlerini haritada gösteriyor. Ücretsiz olan uygulama akıllı telefonlara yüklendikten sonra şarj istasyonlarının lokasyon bilgilerini gösteriyor. Uygulamanın amacı engelli birey ve yakınlarının hareket özgürlüğünü artırmasının yanında var olan şarj istasyonlarının hem etkin kullanımını sağlamak hem de yeni yatırımları teşvik etmek.

'TEKNOLOJİ GELİŞİYOR'

İstanbul Valisi Davut Gül, "Aslında işin merkezinde şu var. Hayatı nasıl kolaylaştırabiliriz. Bunu sadece parasal miktarla ya da yapılan binalarla, yapılan yollarla köprülerle açıklayamayız. Mesele istatistik olarak da açıklanamaz. Bir kişinin meselesiyse, bir kişinin hayatını zorlaştırıyorsa o, o kişi için en önemli meseledir. Bir kişinin hayatını da kolaylaştırıyorsa onun için hayatında önemli bir gelişmedir. Engeller, birlikte yaşadığımız, birlikte yaşamaya devam edeceğimiz ve şu an engelli olmayıp bir adım sonrasında engelli olmayacağının garantisi olmayan hepimiz için geçerli olan ve temel insan hakkı olan altyapının oluşması gerekiyor. Binalar, kaldırımlar, apartmanlar yapıyoruz. Herkesin girebildiği, gezebildiği, yaşayabildiği, görebildiği mekanların fiziksel engelli olan hemşehrilerimizin de görüp gezmesi gerekiyor. Teknoloji gelişiyor. Mesleğe ilk başladığımızda tekerlekli sandalyeler dört tekeri olan, birinin iterek götürdüğü tekerlekli sandalyelerdi. Sonra akülü sandalyeler ve bunun türevleri hayatımıza girmeye başladı. Bununla birlikte de özellikle cep telefonunun, internetin gelişmesiyle birlikte de hayatımızı kolaylaştıracak yeni yenilikler girmeye başladı" dedi.

'ADRES TARİFİ YAPMADAN RAHAT GİDEBİLECEKLERİ BİR YAZILIM SİSTEMİ'

İstanbul Valisi Davut Gül, "Özellikle teknolojinin altyapısından kullanarak gelişen, engellilerin kullandığı aletlerin, edevatların, araçların birbiriyle örtüşmesi gerekiyor. Dolayısıyla da altyapısı uygun olan, altyapısı gelişmiş olan ilçelerde bu yapılan programla birlikte hemşehrilerimizin şarj istasyonlarını daha kolay bulması, daha da önemlisi diğer belediyelerin de bunu yaygınlaştırması, kullandıkça bir ihtiyaç olarak gündemimize gelmesi. Kağıthane'deki hemşehrimizin başka ilçeye gittiğinde ya da başka ilçedeki hemşehrimizin Kağıthane'ye geldiğinde birine sormadan, adres tarifi yapmadan rahat gidebilecekleri bir yazılım sistemi. Daha da önemlisi herkese açık, ücretsiz ve herkesin kullanabileceği bir yazılım programı. En önemlisi herkese açık ücretsiz ve herkesin kullanabileceği bir yazılım programı." ifadelerini kullandı.

'175 NOKTADA ŞARJ İSTASYONUNU İŞARETLEDİK'

Açık Veri ve Teknoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Bilal Eren de programda bir konuşma yaptı. Eren, "Açık veri teknoloji derneği olarak hedefimiz, kuruluş gayemiz kamu verisinin paylaşımında şeffaflık ve daha önemlisi hayatı her alanda kolaylaştıracak projeler geliştirmek için bu verilerin açılmasını sağlamak. Hedefimiz bu, bu konuda çalışıyoruz. Kamu tarafından paylaşılan her veri, her bilgi seti, her bilgi kırıntısı bu tip projelerin geliştirilmesinde çok büyük öneme sahip. Özellikle yapay zeka çağında bu bir hammadde, adeta bir yakıt haline geliyor. Dolayısıyla kamu verisinin paylaşılması vatandaşla paylaşılması çok önemli. Bu proje de açık veri temelli, buna açık veri deniliyor. Açık veri temelli bir proje olması hasebiyle hem ülkemiz için hem dünyadaki ilk örneklerden bir tanesi. O anlamda çok gururluyuz. Dediğim gibi bugün itibarıyla erişebildiğimiz 175 noktada şarj istasyonunu haritada işaretledik. Akıllı telefon uygulamasıyla bunları görebiliriz. İndirdikten sonra uygulamanın çok kolay basit bir kullanımı var. Konum izni verirseniz bulunduğunuz noktaya en yakın şarj istasyonunu size gösteriyor. Yürüme mesafesinde veya tekerlekli sandalye gitme mesafesini de size gösteriyor" diye konuştu. Konuşmaların ardından Engelsiz Şarj isimli ücretsiz akıllı telefon uygulamasının tanıtımı töreninde kurdele kesildi. Şarj ünitesi engelli bir bireyin katılımıyla uygulamalı olarak gösterildi.