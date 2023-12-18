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Engin Altay: Bütçe Haram Bütçesidir - Son Dakika
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Engin Altay: Bütçe Haram Bütçesidir

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, bütçenin adaletsiz, edebsiz ve cömertsiz olduğunu belirterek, milletin faiz ve enflasyon altında ezildiğini söyledi.

Engin Altay: Bütçe Haram Bütçesidir
18.12.2023 - 21:41,
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CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, TBMM Genel Kurulu'nda; "Hazreti Ömer'in çok güzel bir sözü var. 'Adalet olmadıkça yönetimin; edep olmadıkça asaletin; cömert olmadıkça zenginliğin faydası olmaz.' Adaleti olamayan, edebi olmayan, cömertliği olmayan bir bütçe. Bütçenin mantığı hak üzeridir. Bu bütçe haram bütçesidir. Millet faizin, enflasyonun altında inim inim inliyor, siz pembe bir tablo çiziyorsunuz" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri görüşülüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesi üzerine söz alan CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, şunları söyledi:

" Türkiye'de kar eden bir sektör kaldı. Bankalar. Banka patronlarının karı Cumhuriyet tarihinde hiç olmadığı kadar şişerken tarladaki üretici şikayetçi, pazarcı şikayetçi... Neden? Sizin bu ucube ekonomik düzeninizden Sayın Akbaşoğlu. Türkiye ekomomisini en güzel eski şansölye Merkel özetlemiş. Diyor ki, 'Ben araba üretiyorum, bu Erdoğan benim ürettiğim arabadan kazandığım paradan daha çok para alıyor' diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Haram olsun. Bugün 693 bin liraya satışı esas bir arabaya kaça binebilirsiniz biliyor musunuz? 1 milyon 500 bin liraya. Arada 890 bin lira vergi adı altına alınan haraç var. Mesela tüpçüye verdiğiniz krediyi geri alabiliyorsanız vergim helal olsun. Alamıyorsanız haram olsun, zehir zıkkım olsun.

"BU BÜTÇE HARAM BÜTÇESİDİR"

Hazreti Ömer'in çok güzel bir sözü var. 'Adalet olmadıkça yönetimin; edep olmadıkça asaletin; cömert olmadıkça zenginliğin faydası olmaz.' Adaleti olamayan, edebi olmayan, cömertliği olmayan bir bütçe. Bütçenin mantığı hak üzeridir. Bu bütçe haram bütçesidir. Millet faizin, enflasyonun altında inim inim inliyor, siz pembe bir tablo izliyorsunuz.

Sayın Cumhurbaşkanı, '2023 hedefim ilk 10' dedi, 21. Sayın Cumhurbaşkanı 'milli gelir 2 trilyon' dedi. 1 trilyonu zor bulduk. İhracat 500 milyar dedi, 250 milyarda kaldık. İşsizlik yüzde 5'in altına düşecek dedik... 'Enflasyonu tek haneye indireceğiz' dediniz, yahu ayıp ayıp... Ukrayna'da Rusya'da enflasyon yüzde 20 değil ya. Bu ülkeye yüzde 70 enflasyon yaşatmanın tek bir mantığı olabilir o da şu, devletin ahlak, liyakat ve ehliyetten yoksunlaşmasıdır.

"FETÖ'NÜN ÇAKMA KOPYASI ÇIKTINIZ"

5 bin korumayla Hatay'a gidip miting yapabilirsiniz ama deprem bölgelerindeki diğer insanlarımızın evsiz çadırsız kalan insanımızla göz göze gelemezsiniz. Bir yıl içinde herkes evine girecek dediniz, yapmadınız. Seçim meydanlarında mülakat dediniz FETÖ'nün çakma kopyası çıktınız. FETÖ soru çalıp yandaşlarına dağıttı, siz mülakatla size biat ve itaat edenleri devlete doldurdunuz."

Kaynak: ANKA
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