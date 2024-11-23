Enginyurt ve Uzun'dan Madencilere Destek Ziyareti. - Son Dakika
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Enginyurt ve Uzun'dan Madencilere Destek Ziyareti.

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Bağımsız milletvekilleri Cemal Enginyurt ve Salih Uzun, varlık satışı kararına karşı eylem başlatan Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı işçilerini ziyaret etti. Enginyurt, '' Recep Tayyip Erdoğan, artık bu zulmü durdur. Kırk beş yıllık Cemal Enginyurt'a bile komünist slogan attırmaya başladın'' diye seslenirken, Uzun ise "Buradaki cesaret bütün ülkeye, bütün ülkenin her köşesine, her yerdeki hak hukuk mücadelesi veren herkese bulaşacaktır. Bütün ülkeye yayılacaktır" dedi.

23.11.2024 15:55
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(ANKARA) - Bağımsız milletvekilleri Cemal Enginyurt ve Salih Uzun, varlık satışı kararına karşı eylem başlatan Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı işçilerini ziyaret etti. Enginyurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Artık bu zulmü durdur" diye seslenirken, Uzun ise "Buradaki cesaret bütün ülkeye, bütün ülkenin her köşesine, her yerdeki hak hukuk mücadelesi veren herkese bulaşacaktır. Bütün ülkeye yayılacaktır" dedi.

Çayırhan Termik Santrali ve Çahırhan Maden Ocağı işçilerinin eylemi hem yerin altında hem de yerin üstünde sürerken, siyasilerden de maden işçilerine destek gelmeye devam ediyor. Bağımsız milletvekilleri Cemal Enginyurt ve Salih Uzun maden sahasında işçilerle bir araya gelerek dayanışma mesajı verdi.

İşçilerle görüştükten sonra açıklamalarda bulunan Cemal Enginyurt, şöyle konuştu:

"Bu insanların burada toplanma gerekçesi sadece ve sadece ekmek meselesidir meselesidir, vatan meselesidir. Çünkü 'Çayırhan termik santrali vatandır, vatan satılamaz' diyorlar. Çayırhan termik santralinin satılması yetmeyecek. Ben Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Recep Tayyip Erdoğan, sen de evlat sahibisin. Sen de torun sahibisin. Bu çocuklar senin torunlarının yaşında olan bu çocuklar babaları için bugün yağan yağmurda yağacak karda, Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağında 'babamızın ekmeğini elinden alma Erdoğan amca' diyorlar. 'Babamıza sahip çık. Nallıhan'a, Beypazarı'na, Çayırhan, termik santraline sahip çık. Buraları peşkeş çekme' diyorlar. Eğer bu ses duyulmazsa gün gelir buraları satanlar hesap verir ama emin olun buraları alanlar da hesap vereceklerdir.

"Susma, sustukçu sıra sana gelecek"

Devletin malına çökenler bir gün gelip muhakkak hesabını verecektir. Bu direniş artık dalga dalga bütün maden işçileri başta olmak üzere Türkiye'ye yayılacak ve saraydakiler rahat uyku uyuyamayacak. Rahat uyku uyumak istiyorlarsa Çayıran Termik Santralini satmaktan vazgeçsinler. Mücadeleniz, mücadelemizdir, sonuna kadar yanınızdayız. Hep birlikte sizinle beraberiz ve tekrar söylüyorum: Recep Tayyip Erdoğan, artık bu zulmü durdur. Kırk beş yıllık Cemal Enginyurt'a bile komünist slogan attırmaya başladın. Öyleyse ne diyoruz? Yılgınlık yok. Direnişe devam. Susma, sustukça sıra gelecek."

Uzun: "Cesaret bulaşıcıdır"

Sahil Uzun ise şunları söyledi:

"Bugünkü hükümet işleyen, düzgün işleyen ne varsa onu bozmakla mahir. Burası hem termik santral hem de maden sahası olarak işleyen, gayet düzgün işleyen, kar eden bir işletme olmasına rağmen gelip bir şekilde buraya çomak sokmayı kafalarına taktılar. Burayı da bozmak istiyorlar. Halbuki burası gayet güzel, devlete yük olmayan hiç kimseye vatana, millete yük olmayan, tam tersi üreten, katkı sağlayan bir tesis. Ama burayı bozmayı da kafaya taktılar.

Burada yapılan bu eylem, bu direniş sadece buranın Çayırhan'ın, Çayırhan'daki maden işçilerinin hak hukuk olmanın ötesinde hepimize bir şey öğretiyor. Bütün Türkiye'ye, hatta bütün muhalefete bir şey öğretiyor. Eğer direnirsek, eğer dirençli olursak, bize hiçbir şekilde gündem dayatamazlar. Buradaki direniş bütün Türkiye'ye, buradaki direnişi ortaya koyanların cesareti bütün Türkiye'ye bütün hak mücadelesi yapan herkese yayılacaktır diye düşünüyorum. Bu yönüyle bu mücadeleyi, bu direnişi çok önemsiyorum. Cesaret, bulaşıcıdır. Buradaki cesaret bütün ülkeye, bütün ülkenin her köşesine, her yerdeki hak hukuk mücadelesi veren herkese bulaşacaktır. Bütün ülkeye yayılacaktır. Bütün mücadelede beraber olduğumuzu bir kez daha ilan ediyorum."

Enginyurt ve Uzun\'dan Madencilere Destek Ziyareti.
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Enginyurt ve Uzun'dan Madencilere Destek Ziyareti. - Son Dakika

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