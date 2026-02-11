Epstein'in Sırrı: Jinekoloji Başkanına Yapılan Ödemeler - Son Dakika
Epstein'in Sırrı: Jinekoloji Başkanına Yapılan Ödemeler

Epstein\'in Sırrı: Jinekoloji Başkanına Yapılan Ödemeler
11.02.2026 22:25
Jeffrey Epstein'in Ohio Eyalet Üniversitesi'ndeki Dr. Landon'a yaptığı 25 bin dolarlık ödemeler belgelendi.

ABD Adalet Bakanlığının Epstein soruşturması kapsamında paylaştığı belgelerdeki detaylar kamuoyuna yansımaya devam ediyor.

3 AYDA BİR JİNEKOLOĞA 25 BİN DOLAR ÖDÜYORMUŞ

Belgelerde, "Eric" adlı bir kişinin Epstein'e 11 Nisan 2005'te attığı mesajda "Dr. Landon'ın 3 aylık 25 bin dolar ödeme vakti geldi, lütfen onaylayın." yazdığı görülüyor.

ABD basınında, Landon'ın, o dönem Epstein ile yakın ilişkisi bulunan ABD'li milyarder Les Waxner'ın adı verilen Ohio Eyalet Üniversitesi Wexner Tıp Merkezi'nde 1987'den bu yana çalıştığına işaret edildi.

Ohio Eyalet Üniversitesi'nde doktor ve profesör olarak çalışan Landon, aynı zamanda jinekoloji ve doğum bölümünün başkanlığını yürütüyordu. Bu mesajların yanı sıra belgelerde, Epstein'in Landon'ın adresine en az 10 paket gönderdiği görülse de bu paketlerin içeriğine dair bilgi yer almıyor.

"DANIŞMANLIK HİZMETİ" SAVUNMASI

Landon ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Epstein veya herhangi bir mağduru için klinik hizmeti sağlamadığını, Epstein'in para idare firması New York Stategy Group'un olası biyoteknoloji yatırımları konusunda danışmanlık hizmeti için bu ödemenin yapıldığını savundu.

Epstein'in suç içeren faaliyetlerinden o dönem haberi olmadığını kaydeden Landon, bunların kınanması gerektiğini ve mağdurlar için "çok kötü hissettiğini" ifade etti.

"BEBEKLERİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SAHNE" TABLOSU

Dosyalardaki bir e-postada, asistanı Sarah Kellen'ın Epstein'in New Mexico eyaletindeki Zorro Çiftliği için satın aldığı bir tablo da dikkati çekiyor.

Jeffrey Epstein

Kellen 2011 tarihli e-postada, Rich Barnett adlı kişiye Cornelis Cornelisz van Haarlem'in "Masumların Katliamı" adlı tablosunu çiftliğe kargolayabilme ihtimalini sordu. E-postada tabloyu betimleyen Kellen, tablo için "bebeklerin öldürüldüğü sahne" ifadesini kullandı.

Dosyalarda ayrıca fuhuş ağı kurmak suçundan tutuklanan Epstein'in Sanita adlı bir kişiye "Kimball'a başka bir kız verdim, çok heyecanlandı. Ona senin koyu renk göz tercih ettiğini söyledim." dediği görülüyor.

Dosyalarda incelenen e-postalarda Ed Epstein, 2003 yılında Epstein'ın eski kız arkadaşı Ghislane Maxwell'e 11 Eylül saldırılarının tarihine gönderme yaparak "9/11 Gölge Komisyonu'na katılmak ister misin?" sorusunu yöneltiyor. Maxwell ise Epstein'ın bu teklifini reddediyor.

JEFFREY EPSTEIN OLAYI

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

