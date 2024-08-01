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(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaretin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erbakan, "20 senedir AK Partili belediyelerin yapmış olduğu borçlar tahsil edilmezken, şimdi belediyeler el değiştirince borçların tahsil edilmesi akla geldi. Bu, aslında hem muhalefet partilerini hem de oy veren seçmeni cezalandırmak manasını taşıyor" dedi. AYM'nin Can Atalay ile ilgili kararını değerlendiren Müsavat Dervişoğlu ise "İktidarın mahkeme kararlarıyla inatlaşması adalet duygusunun zedelenmesine vesile oluyor" ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaretin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

İYİ Parti lideri Dervişoğlu, "Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan, daha önceden planlamıştık ama bazı aksaklıklar söz konusu olduğu için bugüne kaldı ziyaretleri. Hayırlı olsun ziyaretinde bulunmak üzere bugün genel merkezimizi şereflendirdiler" dedi.

Erbakan'a ve beraberindekilere teşekkür eden Dervişoğlu, "Bir hayırlı olsun ziyaretiydi ama Türkiye'nin bütün sorunlarını kısa zaman içinde başlıklar halinde ele aldık. Türkiye'nin demokrasi, adalet ve hukuk anlayışını, ekonomisini, emeklinin çektiği çileyi, geleceğe dair vizyonunu, neredeyse konuşulması gereken ne varsa başlıklarıyla değerlendirdik" diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da "Türkiye'nin gündemiyle ilgili meselelerinde fikir alışverişinde bulunuldu. Önümüzdeki süreçte de İYİ Parti ve Yeniden Refah Partisi arasında bu görüşmelerin devam etmesi, Türkiye'nin milletin hayrına olacak noktalarda birlikte hareket edilmesi gibi konularda görüşmeler yapıldı" ifadelerini kullandı.

"Bir gece ansızın İsrail'e giremeyiz..."

"Milletin hayrına olması için tüm siyasi partilerle bu görüşmeleri yapmaya devam ediyoruz " diyen Erbakan, akşam saatlerinde İsmail Haniye'nin cenazesi için Katar'a gideceğini söyledi.

Saldırıyı Yeniden Refah Partisi olarak lanetlediklerini ifade eden Erbakan, "Mahmut Abbas'ın 15 Ağustos'ta TBMM'ye davet edilmesi, konuşma yapacak olması olumlu bir gelişmedir. Yeniden Refah Partisi olarak uzun süredir ifade ettiğimiz Kürecik Radar Üssü'nün kapatılmasıyla ilgili gerekli girişimlerinin iktidar tarafından yapılmasını istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı, 'Bir gece ansızın İsrail'e de gireriz' dedi. Ancak kendisine şunu hatırlatmak istiyoruz; Bir gece ansızın İsrail'e giremeyiz çünkü her şeyden önce bizim kendi topraklarımızdaki Kürecik Radar Üssü, bizim gireceğimizi İsrail'e önceden haber verir." dedi.

"Emekliler ve asgari ücretliler açlık sınırının altında"

Dervişoğlu ile Türkiye'deki ekonomik tabloya ilişkin de konuştuklarını aktaran Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçim derdi konusunu da konuştuk. Bugün Türkiye'de açlık sınırı 20 bin 700 TL'ye gelmiş. Yoksulluk sınırı 62 bin lirayı açmış. Bu hesaba göre Türkiye'de halkın yüzde 45'i açlık sınırının altında gelire sahip. Yüzde 85'i yoksulluk sınırının altında gelire sahip. Emekliler ve asgariler açlık sınırının altında. Milyonlarca insan da yoksulluk sınırının altında. Türkiye'de evine 62 bin liranın üzerinde gelir giren kaç hane var? Türkiye'nin yüzde 85'i bugün yoksul."

"Çifte standartçı bu yaklaşımı kabul etmediğimizi, kınadığımızı ifade etmek istiyorum"

Erbakan belediye borçlarına ilişkin de şunları kaydetti:

"İktidarın yerel yönetimlerdeki seçimlerde görmüş olduğu büyük hezimet sonrasında Türkiye genelinde yüzde 70'lik kısımda yerel yönetimleri kaybetmesi sonrasında birden aklına belediyelerin SGK borçları geldi. 20 senedir AK Partili belediyelerin yapmış olduğu bu borçlar, tahsil edilmezken, şimdi belediyeler el değiştirince borçların tahsil edilmesi akla geldi. Bu aslında hem muhalefet partilerini hem de oy veren seçmeni cezalandırmak manasını taşıyor. Çifte standartçı bu yaklaşımı kabul etmediğimizi, kınadığımızı ifade etmek istiyorum. Gerekirse haciz yoluna giderek, belediyelerin hizmet edemez hala getirilmesini içeren bu düzenleme haksız ve samimiyetten uzak bir yaklaşımdır. Bu 90 küsür milyar lirayı imtiyazlı holdinglerden kesin. Faize verdiğiniz paradan ve kamudaki israftan kesin. Bu belediyeler, 20 senedir AK Parti'deyken neden tahsil edilmedi?"

"Hemen seçim olacaksa hazırlıklarımıza başladık"

Gazetecilerin erken seçime ilişkin sorusuna yanıt veren Dervişoğlu, "Erken seçim konusundaki görüşlerimi ifade ettim. Siyasi partiler eğer erken seçim istiyorlarsa ben buradan açıkça ifade ediyorum. Hemen seçim olacaksa, biz İYİ Parti olarak bu seçime dair hazırlıklarımıza başladık. Ama bu bir spekülatif amaçla kullanılıyor, bugün gündeme getirelim, 2,5 sene sonra yaparız türünden bir yaklaşım içeriyorsa, tarafımızdan bakıldığında onun da kabul edilebilir bir yanı yok. Benim seçim istememle seçim olmuyor. Seçimin şartlarının oluşması lazım. Eğer erken seçim yapılacaksa, İYİ Parti yarın yapılacak olan seçime bile hazır" ifadelerini kullandı.

Erbakan: "2025 yılı sonbaharında bir erken seçimin olup olması tartışılmalı"

Erbakan ise aynı soruya, "Türkiye'de ekonomik koşullar her geçen gün ağırlaşmaya devam ediyor. Ekonomik göstergeler işlerin daha da kötüye gittiğini gösteriyor. Bizler 2025 yılı içerisinde bir erken seçim yapılabilmesini tartışabilmeliyiz. Çünkü 2025 Mayıs'ta yeni ekonomi yönetimi iki yılını doldurmuş olacak. AK Parti iktidarı da 23 yılını doldurmuş olacak. Bir pehlivanın mindere çıkışından durumu belli olur' diye rahmetli Erbakan Hoca'mız söylerdi. 'Bir iktidarın ilk 100 gününden ne yapıp yapamayacağı belli olur' diye ifade ederdi. O zamana kadar da bir iyileşme olmazsa, öyleyse 2025 yılı sonbaharında bir erken seçimin olup olması tartışılmalı diye düşünüyorum" yanıtını verdi.

Erbakan, Atalay sorusuna, babasını hatırlatarak yanıt verdi

AYM'nin Can Atalay hakkında verdiği karara ilişkin soruya da Fatih Erbakan, "Anayasa Mahkemesi kararlarına bizim hoşumuza gitmese de saygı duyulması gerektiğini her zaman ifade ediyoruz. Bunun en güzel örneği de rahmetli Erbakan Hoca'mızın Refah Partisi'nin kapatılması kararına vermiş olduğu tepkidir. Orada da kendisi aynı şeyi söylemişti. 'Bir hukuk devleti, düzeni içerisindeyiz. Yargının, mahkemelerin verdiği kararlara hoşumuza gitmese de saygı duymamız gerekmektedir' diye ifade etmişti. Biz de bu noktada aynı düşünceyi paylaşıyoruz." dedi.

"İktidarın mahkeme kararlarıyla inatlaşması adalet duygusunu zedelenmesine vesile oluyor"

Dervişoğlu da "Bu konu aslında Türkiye'de tartışılmaması icap edilmemesi gereken bir konu. Tartışılmaması için gündemde olmaması lazım. Türkiye'nin gündemine böyle bir sorunun taşınması, Türk demokrasisi açısından hiç güzel bir şey değil. Orta yerde bir mahkeme kararı var. Daha önceden düşürülmüş bir milletvekilliği sorunu var. İktidarın mahkeme kararlarıyla inatlaşması adalet duygusunu zedelenmesine vesile oluyor" diye konuştu.