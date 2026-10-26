Fatih Erbakan\'dan "fon" mesajı! Bakanlı-vekilli çağrı

Fon soruşturması kapsamında yeniden gözaltına alınan eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın’ın tutuklanmasının ardından Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’dan açıklama geldi.

“VURGUNCULARI UNVANINA BAKMADAN ADLİYEYE GETİRECEKSİNİZ”

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erbakan, Ertan Aydın’ın tutuklandığını hatırlattı. Erbakan, fon soruşturmasında mağdurların hakkının teslim edilmesi gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bu çöküşten çıkış mümkün! Çalandan alacaksınız. Mağdurlara vereceksiniz. Vurguncuları, ünvanına (bakan, vekil, bürokrat, danışman vs) bakmadan, adliyeye getireceksiniz.”

ADLİ KONTROLE İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürüttüğü fon soruşturması kapsamında Ertan Aydın, 22 Ekim’de Ankara’da gözaltına alındı. Sulh ceza hakimliği, 24 Ekim’de Aydın hakkında konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uyguladı.

Savcılığın bu karara itirazı üzerine Aydın hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ankara’da yeniden gözaltına alınan Aydın, İstanbul’a getirilerek Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, 25 Ekim’de Aydın’ın tutuklanmasına karar verdi.

SORUŞTURMADA TUTUKLU SAYISI 114'E ÇIKTI

Soruşturma kapsamında Türkiye Sigorta’nın eski Genel Müdürü Taha Çakmak ve Altınbaş Holding yöneticisi İnan Altınbaş da tutuklanmıştı. Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer de Aydın ile aynı gün tutuklandı. 24 Ekim’de gözaltındaki 22 şüpheliden 15'inin tutuklanmasıyla soruşturmada tutuklu sayısı 114'e yükselmişti.

Soruşturma, Pusula, Tera ve Atlas gibi portföy yönetim şirketlerine bağlı 131 fonun tasfiyesi sürecini kapsıyor. Tasfiye sürecinden yaklaşık 455 bin yatırımcının etkilendiği belirtiliyor.

ERTAN AYDIN KİMDİR?

ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nden mezun olan Ertan Aydın, yüksek lisans ve doktorasını Bilkent Üniversitesi’nde tamamladı. Çankaya Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Aydın, 2015'te AK Parti’den Ankara Milletvekili seçildi. Aydın, Pollmark Araştırma şirketinin kurucuları arasında yer alıyor.