Fatih Erbakan'dan "fon" mesajı! Bakanlı-vekilli çağrı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Fatih Erbakan'dan "fon" mesajı! Bakanlı-vekilli çağrı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fatih Erbakan\'dan "fon" mesajı! Bakanlı-vekilli çağrı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, fon soruşturmasında eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın’ın tutuklanmasının ardından açıklama yaptı. Erbakan, mağdurların zararının karşılanması ve sorumluların unvanlarına bakılmadan yargı önüne çıkarılması çağrısında bulundu. Erbakan, “Çalandan alacaksınız. Mağdurlara vereceksiniz” dedi.

Fon soruşturması kapsamında yeniden gözaltına alınan eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın’ın tutuklanmasının ardından Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’dan açıklama geldi.

“VURGUNCULARI UNVANINA BAKMADAN ADLİYEYE GETİRECEKSİNİZ”

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erbakan, Ertan Aydın’ın tutuklandığını hatırlattı. Erbakan, fon soruşturmasında mağdurların hakkının teslim edilmesi gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bu çöküşten çıkış mümkün! Çalandan alacaksınız. Mağdurlara vereceksiniz. Vurguncuları, ünvanına (bakan, vekil, bürokrat, danışman vs) bakmadan, adliyeye getireceksiniz.”

ADLİ KONTROLE İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürüttüğü fon soruşturması kapsamında Ertan Aydın, 22 Ekim’de Ankara’da gözaltına alındı. Sulh ceza hakimliği, 24 Ekim’de Aydın hakkında konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uyguladı.

Savcılığın bu karara itirazı üzerine Aydın hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ankara’da yeniden gözaltına alınan Aydın, İstanbul’a getirilerek Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, 25 Ekim’de Aydın’ın tutuklanmasına karar verdi.

SORUŞTURMADA TUTUKLU SAYISI 114'E ÇIKTI

Soruşturma kapsamında Türkiye Sigorta’nın eski Genel Müdürü Taha Çakmak ve Altınbaş Holding yöneticisi İnan Altınbaş da tutuklanmıştı. Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer de Aydın ile aynı gün tutuklandı. 24 Ekim’de gözaltındaki 22 şüpheliden 15'inin tutuklanmasıyla soruşturmada tutuklu sayısı 114'e yükselmişti.

Soruşturma, Pusula, Tera ve Atlas gibi portföy yönetim şirketlerine bağlı 131 fonun tasfiyesi sürecini kapsıyor. Tasfiye sürecinden yaklaşık 455 bin yatırımcının etkilendiği belirtiliyor.

ERTAN AYDIN KİMDİR?

ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nden mezun olan Ertan Aydın, yüksek lisans ve doktorasını Bilkent Üniversitesi’nde tamamladı. Çankaya Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Aydın, 2015'te AK Parti’den Ankara Milletvekili seçildi. Aydın, Pollmark Araştırma şirketinin kurucuları arasında yer alıyor.

Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem fon soruşturmasıKabine bugün toplanıyor! Ana gündem fon soruşturması Fon soruşturmasında Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer tutuklandıFon soruşturmasında Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer tutuklandı Yeniden gözaltına alınan eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın tutuklandıYeniden gözaltına alınan eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın tutuklandı
Kaynak: ANKA
Recep Tayyip ErdoğanFon SoruşturmasıTürkiye YüzyılıFatih ErbakanMilletvekiliDolandırıcıErtan AydınTutuklamaAK PartiGüncelYargıRefahSon Dakika

Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Unutkanlığının bedeli ağır oldu Gördüğü manzara sonrası depresyona girdi Unutkanlığının bedeli ağır oldu! Gördüğü manzara sonrası depresyona girdi
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Fransa’yı salladı Bu adam gerçekten futbolcunun kralı Fenerbahçe'nin eski yıldızı Fransa'yı salladı! Bu adam gerçekten futbolcunun kralı
Beyazıt Öztürk’e tepkiler çığ gibi Beyazıt Öztürk'e tepkiler çığ gibi
Seçim gündemi ısındı Sinan Oğan uzun zaman sonra böyle görüntülendi Seçim gündemi ısındı! Sinan Oğan uzun zaman sonra böyle görüntülendi
Bu ilanın bedeli ağır oldu Bakanlıktan emlak şirketine 28 bin 620 TL ceza Bu ilanın bedeli ağır oldu! Bakanlıktan emlak şirketine 28 bin 620 TL ceza
Mike Tyson İstanbul’a geldi Derbi sorusuna bomba yanıt Mike Tyson İstanbul'a geldi! Derbi sorusuna bomba yanıt
İsrail saatler sonra sandık başında Anketler ne diyor, işte son durum İsrail saatler sonra sandık başında! Anketler ne diyor, işte son durum
17:32
AK Partili başkanın vaftiz törenine katılması büyük tartışma yarattı
AK Partili başkanın vaftiz törenine katılması büyük tartışma yarattı
17:30
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için olay skor tahmini Tam 7 gol çıkacak
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için olay skor tahmini! Tam 7 gol çıkacak
17:26
Bu akşam maça gidecek Fenerbahçeli taraftarlar büyük bir sürprizle karşı karşıya
Bu akşam maça gidecek Fenerbahçeli taraftarlar büyük bir sürprizle karşı karşıya
17:03
Hırsız kadınlar kamerada Kapıyı açıp daireye girdiler ama o anda hiç beklemedikleri bir şey oldu
Hırsız kadınlar kamerada! Kapıyı açıp daireye girdiler ama o anda hiç beklemedikleri bir şey oldu
17:00
Türk futbolunda yabancı kuralı değişiyor Türk devletlerinden gelenler yerli sayılacak
Türk futbolunda yabancı kuralı değişiyor! Türk devletlerinden gelenler yerli sayılacak
16:41
Günün ilk derbisinde geri dönüş İşte kazanan
Günün ilk derbisinde geri dönüş! İşte kazanan
15:37
Sakarya’da trafikte ortalık karıştı: “Dövüş antrenörüyüm ben” diyerek yumruk attı
Sakarya’da trafikte ortalık karıştı: “Dövüş antrenörüyüm ben” diyerek yumruk attı
15:07
İsrail saatler sonra sandık başında Anketler ne diyor, işte son durum
İsrail saatler sonra sandık başında! Anketler ne diyor, işte son durum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 17:45:02. #.0.3#
SON DAKİKA: Fatih Erbakan'dan "fon" mesajı! Bakanlı-vekilli çağrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei