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Erbil'de Füze ve İHA Saldırıları Düzenlendi - Son Dakika
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Erbil'de Füze ve İHA Saldırıları Düzenlendi

Irak'ın Erbil kentinde birçok noktada füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlendiği belirtildi. Saldırılar, ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu ve Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında bulunan DEAŞ karşıtı koalisyon üssü dahil birçok bölgede duyulan patlama sesleriyle gerçekleşti. Sosyal medyada, saldırının olduğu bölgelerdeki evlerin camlarının sarsıldığı ve C-RAM sistemine dair görüntülerin paylaşıldığı bildirildi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Erbil\'de Füze ve İHA Saldırıları Düzenlendi
16.01.2024 - 00:25,
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Irak'ın Erbil kentinde birçok noktada füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlendiği belirtildi.

Yerel medyada yer alan haberlerde, başta ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu ve Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında bulunan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon üssü olmak üzere birçok bölgede patlama sesleri duyulduğu ifade edildi.

SALDIRI GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Sosyal medyada, saldırının düzenlendiği bölgelerde bulunan evlerin camlarının sarsıldığı, havada füze ve İHA'ları engellemek için kullanılan C-RAM sistemine dair görüntüler paylaşıldı.

Kaynak: AA
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