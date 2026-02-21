Erbil'de Tek Devlet Otizm Merkezi Açıldı - Son Dakika
Erbil'de Tek Devlet Otizm Merkezi Açıldı

21.02.2026 14:46
Erbil'deki otizm merkezi, 4-12 yaş arası çocuklara sosyal hayata uyum için eğitim veriyor.

Irak'ın Erbil kentindeki tek devlet otizm merkezine gelen 4-12 yaş arası otizmli bireyler, eğitmenler ve ailelerinin desteğiyle sosyal hayata adapte olmaya hazırlanıyorlar.

Otizm, toplumda yaygın şekilde görülen ve bilinen bir durum haline gelmiş olsa da yeterli anlayışın ve farkındalığın oluşmaması, otizmli bireylerin durumunu olumsuz etkiliyor.

Erbil'de Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı'na bağlı yalnızca bir devlet otizm merkezi bulunuyor. Bu merkezde otizmli çocuklara her gün iletişim becerilerini, dikkatlerini, davranışlarını ve temel yaşam becerilerini geliştirmek için eğitim veriliyor.

Merkezin yönetici ve eğitmenleri bir yandan çocuklara eğitim verirken diğer yandan eğitimin sürekliliği için dersleri videoya alıp ailelerle paylaşıyor.

Erbil'deki otizm merkezinde 4-12 yaş grubuna hizmet veriliyor

Erbil Otizm Merkezi Müdürü Seyran Heviz Dızeyi, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada otizmli bireylerin durumuna ve sunulan hizmetlere ilişkin bilgi verdi.

Erbil'de devlete bağlı tek otizm merkezi bulunduğunu aktaran Dızeyi, burada sabah programına göre eğitim planı hazırlandığını söyledi.

Dızeyi, merkezin, konuşma bölümü, karanlık oda, doğal terapi ve spor salonu gibi bölümlerden oluştuğunu kaydederek, eğitimlere başlamadan önce spor yapıldığını ifade etti.

Merkezdeki otizmli birey sayısının sabit olmadığını, günlük olarak değiştiğini söyleyen Dızeyi, "Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı'nın talimatlarına göre 4 ile 12 yaş arasındaki çocuklar merkezden yararlanabilmektedir. Bu durum, çocukları bu yaşın üzerine çıkan aileler için sorun oluşturmaktadır." diye konuştu.

Dızeyi, bu durumda ailelerin ya yüksek ücretli özel merkezlere yöneldiğini ya da çocuklarını evde bırakmak zorunda kaldıklarını aktardı.

Otizmli bireylerin merkeze kabul şartlarına ilişkin ise Dızeyi, "Talimatlara göre otizmli bireyin bulaşıcı bir hastalığı olmamalıdır. Tıbbi rapor incelendikten sonra merkezimizde araştırmacı ve öğretmenlerden oluşan bir komisyon aileyle görüşür, çocuk hakkında kapsamlı bilgi alır ve ardından eğitim süreci başlatılır." ifadelerini kullandı.

Otizmli çocukların her türlü ihtiyacı karşılanıyor

Dızeyi, merkeze kabul edilen otizmli çocukların ulaşımlarının ücretsiz sağlandığını aktararak, "Günlük yemek verilir. Ayrıca bazı hastanelerde diş, cilt, iç hastalıkları ve diğer tıbbi muayeneler ücretsiz yapılır. Bunun yanında maddi destek ve harçlık da verilmektedir." dedi.

Çocukların eğitimlerinde süreklilik sağlamak için günlük eğitimleri video olarak kaydedip ailelerle paylaştıklarını söyleyen Dızeyi, "Ebeveynlerin bilinçli olması çok önemlidir. Her ne kadar çocukları nedeniyle psikolojik baskı altında olsalar da ailelerin iş birliği çalışmalarımızı kolaylaştırmaktadır." diye konuştu.

Erbil Otizm Merkezi'nde eğitmen olarak çalışan Ejin Sadullah İsmail, otizmi "çocukluk döneminin erken evrelerinde ortaya çıkan gelişimsel değişiklikler bütünü" şeklinde tanımlayarak, kişiden kişiye farklılık gösterdiğini vurguladı.

Otizmin, konuşma, iletişim ve davranış üzerinde farklı etkileri olduğuna değinen İsmail, "Bebeklik döneminden itibaren dikkat eksikliği, sebepsiz yere aşırı bağırma, konuşamama veya anormal hareketler gibi belirtiler görülebilir. Bunlar otizm belirtileridir ve tüm ebeveynler bunları bilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

İsmail, çok hareketli olmanın mutlaka otizm anlamına gelmediğine dikkat çekerek, özellikle erkek çocukların enerjilerini hareketle boşalttığını vurguladı.

Çocukların merkeze ilk gelişlerinde tepki vermelerinin sağlandığını söyleyen İsmail, "Korku ve gerginliği giderilmelidir. Daha sonra oturmayı öğretiriz çünkü oturamayan çocuk öğrenemez. Göz teması kurmak ve aynı seviyede olmak gerekir." diye konuştu.

İsmail, eğitim sürecinde ödül ve ceza yöntemleri de kullanıldığını ifade ederek, "Ceza olarak oyun süresi azaltılmakta, öğrenme çabası gösterdiklerinde ise sevdikleri yiyeceklerle ödüllendirilmektedirler. Ayrıca çocuklara temizlik alışkanlığı kazandırılarak yemek artıklarını ve çöpleri uygun yerlere atmaları öğretilmektedir." dedi.

"Aileler iş birliği yaptıkça çalışmalarımız daha başarılı olur"

Merkeze sosyal araştırmacı olarak çalışan Sezan Mustafa da eğitmenler ve ailelerle birlikte çalışarak süreci yürüttüklerini belirterek, "Otizmli bireyler merkeze kabul edildikten sonra bize yönlendirilir ve durumları değerlendirilir. Ailelerinden kapsamlı bilgi alınır. Aileler iş birliği yaptıkça çalışmalarımız daha başarılı olur." diye konuştu.

Mustafa ayrıca bazı ailelerin çok destek olduğunu, ancak bazılarının evde hiçbir eğitim uygulamadığını, bunun hem merkezin çalışmalarını hem de çocukların durumunu zorlaştırdığını aktardı.

Kaynak: AA

