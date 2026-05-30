Erdoğan'a Fetih Ruhunu Yansıtan Özel Miğfer Hediye Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erdoğan'a Fetih Ruhunu Yansıtan Özel Miğfer Hediye Edildi

Erdoğan\'a Fetih Ruhunu Yansıtan Özel Miğfer Hediye Edildi
30.05.2026 09:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'İstanbul'un Fethi'nden Gönüllerin Fethine' programında, Fatih Sultan Mehmed dönemindeki miğferlerin replikası olarak özel el işçiliğiyle hazırlanan bir miğfer hediye aldı. Miğferin üzerinde Fetih Suresi, dört halifenin isimleri ve Besmele yer alırken, programda Erdoğan fethin medeniyet hamlesi olduğunu vurguladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a Haliç Kongre Merkezi'ndeki 'İstanbul'un Fethi'nden Gönüllerin Fethine' programında miğfer hediye edildi. Çelik gövde üzerine uygulanan ve el işçiliğiyle dikkat çeken miğferi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir takdim etti. Özel olarak hazırlanan miğferin üzerinde Fetih Suresi, dört halifenin isimleri, alınlık kısmında ise Besmele yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul'un Fethi'nin 573'üncü yıl dönümü ve Kurban Bayramı dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'İstanbul'un Fethi'nden Gönüllerin Fethine' programında hediye edilen miğfer Fatih Sultan Mehmed Han'ın cihanşümul vizyonundan ve Osmanlı Devleti'ni bir dünya gücüne dönüştüren devlet anlayışından ilham alınarak hazırlandı. Ak Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir tarafından takdim edilen miğfer, Fatih Sultan Mehmed döneminde kullanılan miğferlerin birebir replika modeli olarak üretildi.

EL İŞÇİLİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Çelik gövde üzerine uygulanan el işçiliğiyle dikkat çeken miğfer, kazıma ve kabartma motiflerle süslendi. Miğferin üzerinde Fetih Suresi, dört halifenin isimleri ve alınlık kısmında Besmele yer alıyor. İç kısmında keçe kaplama bulunan eser, arka bölümündeki zincir peçenek detayı, hareketli burun siperliği ve sivri tepelik formuyla dönemin askeri estetiğini de yansıtacak şekilde tasarlandı. Altın tonlu detaylarla zenginleştirilen miğfer, yalnızca bir savaş teçhizatının replikası olmanın ötesinde; fetih ruhunu, medeniyet tasavvurunu ve tarihi hafızayı temsil eden sembolik bir eser niteliği taşıyor.

'EN BÜYÜK MEDENİYET HAMLELERİNDEN BİRİ'

Diğer yandan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen programa teşkilat mensupları ve çok sayıda vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Programda Kazakistan kökenli Alatau Grubu, Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Mehteran Takımı sahne aldı. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'un fethinin yalnızca askeri bir zafer değil, insanlık tarihinin en büyük medeniyet hamlelerinden biri olduğunu vurguladı.

'GECE GÜNDÜZ DEMEDEN HUMMALI BİR ÇALIŞMA İÇİNDEYİZ'

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise, "Siyaset bizim için bazı makamlara veya kazanımlara ulaşmanın bir aracı değil, bilakis ulvi bir amaç uğruna gerekirse birçok şeyden feragat etmenin adıdır. Yolumuzun bizatihi kendisi, bizim için varılacak en güzel menzildir." dedi. Fatih Sultan Mehmed Han başta olmak üzere fetih şehitlerini, tüm şehitleri, gazileri ve İstanbul'a hizmet etmiş isimleri rahmet ve minnetle andıklarını belirten Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İstanbul'un her köşesinde durmaksızın çalıştıklarını, "Biliyoruz ki bir şehirde gönülleri fethetmek, o şehri fethetmek kadar gerekli ve değerlidir. Biz de bu uğurda gece gündüz demeden hummalı bir çalışma içerisindeyiz." sözleriyle dile getirdi. Program, günün anısına hazırlanan özel miğferin takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Etkinlik, İstanbul, Hediye, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan'a Fetih Ruhunu Yansıtan Özel Miğfer Hediye Edildi - Son Dakika

Mahalle adeta bacasız fabrikaya dönüştü Siparişlere yetişemiyorlar Mahalle adeta bacasız fabrikaya dönüştü! Siparişlere yetişemiyorlar
Geçen yıl içler acısı haldeydi, şimdiki hali inanılmaz Geçen yıl içler acısı haldeydi, şimdiki hali inanılmaz
Toroslar’dan topluyor, Avrupa’dan bile sipariş yağıyor Gramı 18 TL’ye kadar çıkıyor Toroslar'dan topluyor, Avrupa'dan bile sipariş yağıyor! Gramı 18 TL'ye kadar çıkıyor
Uzak Şehir setinde büyük sürpriz: Alper Çankaya, rol arkadaşı ile aşk yaşıyor Uzak Şehir setinde büyük sürpriz: Alper Çankaya, rol arkadaşı ile aşk yaşıyor
“Çünkü sen Müslümansın“ diyerek saldırdı Tek yumrukla asfaltı öptü "Çünkü sen Müslümansın" diyerek saldırdı! Tek yumrukla asfaltı öptü
Aziz Yıldırım’ın kızından İsmail Kartal sorusuna olay tepki: Herkes aynı yorumu yapıyor Aziz Yıldırım'ın kızından İsmail Kartal sorusuna olay tepki: Herkes aynı yorumu yapıyor
Hastasına yumruk atan doktora dava Hastasına yumruk atan doktora dava
Icardi için yolun sonu Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi Icardi için yolun sonu! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi
Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası

09:13
TikTok’ta 11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini paylaşan anneye gözaltı
TikTok'ta 11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini paylaşan anneye gözaltı
08:34
Kayıp genç kız için kent ayağa kalktı Giriş çıkışlar kapatıldı
Kayıp genç kız için kent ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı
08:25
THY uçağında yolcu herkesin içinde tuvaletini yaptı
THY uçağında yolcu herkesin içinde tuvaletini yaptı
07:59
Binlerce EYT’liyi ilgilendiriyor Emeklilik iptal edilecek, maaşlar geri istenecek iddiası
Binlerce EYT'liyi ilgilendiriyor! Emeklilik iptal edilecek, maaşlar geri istenecek iddiası
07:37
İşte isim isim Kılıçdaroğlu’nun A Takımı Kritik birimi kendisi yönetecek
İşte isim isim Kılıçdaroğlu'nun A Takımı! Kritik birimi kendisi yönetecek
07:18
Gözler Ankara’da CHP iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor
Gözler Ankara'da! CHP iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor
04:20
ABD Başkanı Trump’ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama
ABD Başkanı Trump'ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama
03:05
Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı
Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı
01:05
Ünlü televizyoncu Reha Muhtar’dan korkutan haber
Ünlü televizyoncu Reha Muhtar'dan korkutan haber
23:26
İran ile müzakere sonucunu açıklayacağını belirten Trump, Durum Odası’dan yine kararsız ayrıldı
İran ile müzakere sonucunu açıklayacağını belirten Trump, Durum Odası'dan yine kararsız ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 09:17:30. #7.13#
SON DAKİKA: Erdoğan'a Fetih Ruhunu Yansıtan Özel Miğfer Hediye Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.