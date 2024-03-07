Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk istismarcılarının devrini kapatalım

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gelin, 31 Mart'ta bu Atatürk istismarcılarının, bu dem müptelalarının, bu kifayetsiz muhterislerin devrini kapatalım." dedi.

Erdoğan, Mersin Millet Bahçesi'nde partisince düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, ana muhalefetin Mersin'e bakmak, Mersin'i anlamak, Mersin'in beklentilerine cevap verecek hazırlıkları yapmak için iradenin yanı sıra niyet sahibi bile olmadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyada rakipleriyle değil kendi kendileriyle uğraşarak seçim kazanmaya çalışan muhalefet herhalde sadece benim ülkemde var. Siz bakmayın arada bir atıp tuttuklarına, aslı astarı olmayan sözler verdiklerine emin olun, hepsi yalan, hepsi hikaye, hepsi iki gün sonra inkar edecekleri anlık beyanlar." değerlendirmesinde bulundu.

Alandakilerden geçtiğimiz seçimlerde çeşitli vaatlerle iş başına gelenleri hatırlamalarını isteyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Söyleyin verdikleri sözlerden hangisini hayata geçirdiler? Mersin'i bir adım ileriye taşımak şöyle dursun, gerileten bunlar değil mi? Dişe dokunur tek bir yatırım yapmadan şehrin yıllarını çalan bunlar değil mi? Kendi siyasi ihtirasları dışında şehrin hiçbir derdiyle dertlenmeden günlerini gün eden bunlar değil mi? Bakanlıklarımızın yaptıkları yatırımlar dışında Mersin'e neredeyse tek bir çivi çakmadan yeniden karşınıza çıkıp sizden destek isteyenlere hak ettikleri cevabı vermek gerekmez mi?

Bulunduğu bölgenin en büyük potansiyeline sahip olduğu halde yerel yönetim ayağının aksaması sebebiyle geriye düşen Mersin'in artık hesabını sormayacak mısınız? Mersin'e arka bahçeleri muamelesi yapanlara eser ve hizmet siyaseti tercihinizi, milli iradenin gücünü göstermeyecek misiniz? Mersin, lafa gelince mangalda kül bırakmayıp işe gelince tuğla üstüne tuğla koymayan bu zübük siyasetçi tiplerini sırtında taşımak zorunda değil. Gelin, 31 Mart'ta bu Atatürk istismarcılarının, bu dem müptelalarının, bu kifayetsiz muhterislerin devrini kapatalım. Buna hazır mıyız? Cumhur İttifakı'mızın AK Parti'li ve MHP'li adaylarını destekleyerek Türkiye Yüzyılı'nın belediyecilik güneşinin ışıklarını Mersin'in semalarına salalım."

"Milli irade bayramını göreceğiz"

Erdoğan, pazartesi günü ramazanın ilk orucunun tutulacağını hatırlatarak Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ta milli irade bayramını göreceklerine inandığını söyledi.

Mersin'in ülkenin hem demografik olarak en zengin hem de hala göç almayı sürdüren şehirlerinin başında geldiğine işaret eden Erdoğan, bir şehrin cazibe merkezi haline gelmesinin, oradaki potansiyelin yüksekliğinin işareti olduğunu kaydetti.

Erdoğan, Türkiye'nin cennet şehri Mersin'in değerlendirilmeyi bekleyen potansiyelini en iyi kendilerinin bildiğini belirterek bunun için de hükümet olarak ulaşım, enerji, sağlık ve diğer tüm alanlarda en çok yatırım getirdikleri şehirlerin başında Mersin'in geldiğini bildirdi.

21 yılda Mersin'e 210 milyar liranın üzerinde kamu yatırımı yaptıklarını ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğitimde 5 bin 975 adet yeni derslik inşa ettik. Şehrimize ikinci devlet üniversitesi olarak Tarsus Üniversitesini kurduk. Gençlik ve sporda 14 bin 984 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. Aralarında 25 bin kapasiteli Akdeniz Stadyumu'nun da olduğu 62 spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda Mersinli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı 17 milyar liraya yakın kaynakla destekledik. Sağlıkta 1440 yataklı şehir hastanemiz başta olmak üzere toplam 3 bin 85 yataklı 17 hastaneyle birlikte 49 sağlık tesisi inşa ettik. TOKİ vasıtasıyla 4 bin 925 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 2 bin 251 konutun yapımına devam ediyoruz. Kentsel dönüşümde şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 3 bin 475 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. İktidara geldiğimizde şehirde sadece 3 atık su arıtma tesisi varken bugün 26 atık su arıtma tesisiyle belediye nüfusunun yüzde 98'ine hizmet veriyoruz."

"Bölünmüş yol mesafesini 573 kilometreye çıkardık"

Mersin'de 7 millet bahçesi projesinden 3'ünü tamamladıklarını, diğerleriyle ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydeden Erdoğan, ulaştırmada 278 kilometreden devraldıkları bölünmüş yol mesafesini 573 kilometreye çıkardıklarını söyledi.

Erdoğan, Mersin-Antalya arasındaki Akdeniz sahil yolunun önemli bir kısmını tünelleri, viyadükleri, köprüleri bağlantı yollarıyla tamamladıklarını, yapımı süren kısımları da en kısa sürede bitirip hizmete açacaklarını ifade etti.

Çukurova Bölgesel Havalimanı bağlantı yolunu bu yıl içerisinde tamamlayacaklarını bildiren Erdoğan, Tarsus Turizm Merkezi yolunun büyük bölümünü bitirdiklerini dile getirdi.

Halen inşası süren çok sayıda yol projesi olduğunu da aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Çeşmeli, Mersin, Tarsus ve Tarsus-Pozantı Otoyolu'ndaki üst yapı yenileme çalışmalarına bu yıl başlıyoruz. Yenice Lojistik Merkezi'ni Mersin'imize kazandırdık. Adana-Mersin demir yolunun üçüncü ve dördüncü hat altyapı işlerini tamamladık. Çukurova Havalimanı bağlantısı için çalışmalarımız sürüyor. Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren hattında çalışmalarımız etap etap devam ediyor. Mersin, Tarsus, Organize Sanayi Bölgesi, Yenitaşkent kısmındaki iltisak hattının yapımına başlıyoruz. Mersin'e 2 yat limanı, Anamur'a bir iskele kazandırdık. Aydıncık Yat Limanı'nın yapımı devam ediyor. Tarım ve ormanda şehrimize 14 baraj, 2 içme suyu tesisi, 58 sulama tesisi, 2 arazi toplulaştırma projesi, 78 taşkın koruma tesisi, 11 gölet ve 14 hidroelektrik santral kazandırdık. İnşa ettiğimiz sulama projeleriyle Mersin'de 202 bin dekar zırai araziyi sulamaya açtık. Değirmençay Barajı ile Ala Köprü ve Pamukluk sulaması ikinci kısmının yapımına devam ediyoruz."

(Sürecek)