Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev İle bir araya geldi: Barış bölgeye can suyu olacak - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev İle bir araya geldi: Barış bölgeye can suyu olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev İle bir araya geldi: Barış bölgeye can suyu olacak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüşmesinde, Türkiye'nin Azerbaycan-Ermenistan barışına her zaman katkı sunmaya devam edeceğini, barışın bölgeye can suyu olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

ERDOĞAN, BİŞKEK'TE ALİYEV İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İş Birliği Örgütü (ŞİÖ) 26'ncı Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

"BARIŞ, BÖLGEYE CAN SUYU OLACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüşmesinde, Türkiye'nin Azerbaycan- Ermenistan barışına her zaman katkı sunmaya devam edeceğini, barışın bölgeye can suyu olacağını belirtti. 

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev İle bir araya geldi: Barış bölgeye can suyu olacak - Son Dakika

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