Erdoğan: Bayram çocukların yüzünde tebessümle anlam bulur

29.05.2026 16:16
"İSTANBUL'un Fethi'nden Gönüllerin Fethine" programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bayram, cennet yüzlü çocukların yüzlerinde tebessüm çiçekleri açınca bayram olur; asıl böyle anlamını bulur. Türkiye'nin tüm çocuklarının, dünyanın tüm çocuklarının bayramını bugün özellikle tebrik ediyor, her birini sevgiyle kucaklıyor, minik yanaklarından öpüyor, her günlerinin bayram havasında geçmesini temenni ediyorum" diye konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573'üncü yıl dönümü ile Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'İstanbul'un Fethi'nden Gönüllerin Fethine' programına katıldı. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aziz milletim, Sevgili İstanbullular, AK Parti İstanbul İl Teşkilatımızın çok değerli mensupları, sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerle birlikte 86 milyon vatandaşımızın her birini saygıyla selamlıyor, dünyanın 150'den fazla ülkesinde hayat ve haysiyet mücadelesi veren tüm kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Bugün hem sizlerle bayramlaşalım hem de İstanbul'un fethinin 573'üncü sene-i devriyesini coşkuyla kutlayalım istedik. Fethin 573'üncü yıl dönümünde İstanbul daha bir güzel. Bu mübarek bayram gününde sizler daha bir güzelsiniz. Öncelikle her birinizin Kurban Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum. Aynı şekilde dünyanın dört bir yanında yaşayan, bayramda sıla hasreti gözünde tüten bütün vatandaşlarımızın, gönül coğrafyamızdaki her kardeşimizin, yeryüzündeki her Müslüman'ın bayramını tebrik ediyorum" dedi.

'BAYRAM, CENNET YÜZLÜ ÇOCUKLARIN YÜZLERİNDE TEBESSÜM ÇİÇEKLERİ AÇINCA BAYRAM OLUR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bayramın sizler için, tüm İstanbul ve Türkiye için, İslam dünyası ve insanlık için mübarek olmasını; kardeşliğe, barışa, huzura vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Kestiğiniz, kestiğiniz kurbanların Hak Teala katında makbul olmasını diliyorum. Bayram, şüphesiz en çok da çocuklar için bayramdır. Bayram, cennet yüzlü çocukların yüzlerinde tebessüm çiçekleri açınca bayram olur; asıl böyle anlamını bulur. Türkiye'nin tüm çocuklarının, dünyanın tüm çocuklarının bayramını bugün özellikle tebrik ediyor, her birini sevgiyle kucaklıyor, minik yanaklarından öpüyor, her günlerinin bayram havasında geçmesini temenni ediyorum" dedi.

'GARİP GURABANIN KAPISINI ÇALIYOR, ÖKSÜZÜN, YETİMİN BAŞINI OKŞUYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "insanımızın dostluğu, kardeşliği, milli ve manevi değerlerini en canlı biçimde yaşadığı müstesna zamanlardır. Bayramlar, yardımlaşma ve paylaşma duygularımızı yüceltmenin yanı sıra, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirdiğimiz özel günlerdir. Milletçe bayram günlerinde bu hissiyatı, bu ruhu, bu inancı çok daha diri bir içinde idrak ve ihya ediyoruz. Garip gurabanın kapısını çalıyor, öksüzün, yetimin başını okşuyor, en yakınımızdan başlayarak ihtiyaç sahiplerinin de derdiyle dertleniyoruz. Bayramlar, millet olarak bizi birbirimize yakınlaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimizle de aramızda yeni muhabbet köprülerinin kurulmasını sağlıyor. Bayramlar, tüm farklılıklarımızı bir tarafa bırakıp ümmet olma şuurumuzun daha da perçinlenmesine vesile oluyor. Geçenlerde Hakk'a uğurladığımız şair Murat Kapkıner bu bilinci şöyle ifade ediyordu: 'Afrika'da öldürülse bir yerli, canı benden çıkıyor, seni bildim bileli.' İşte bu hissiyatla dünyanın en ücra köşesine kadar milletimizin merhamet ve şefkat elini ulaştıran gönüllü kuruluşlarımıza, hayırseverlerimize, sivil toplum örgütlerimize bugün hassaten teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah onların eksikliğini bu millete ve ümmete göstermisin" diye konuştu.

'PEYGAMBERİNİN MÜJDESİNE NAİL OLAN SULTAN FATİH'İN YOLUNDAN AYIRMASIN'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan kardeşlerimizin ibadetlerinin kabul olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Gönülden yapılan duaların geri çevrilmediği bu mübarek günde, Fatih Sultan Mehmet Han'ın şu duasına bizler de yürekten 'Amin' diyoruz: 'Zülfünün zincirine bende eyledi şahım beni, kulluğundan kalmasın azad Allah'ım beni.' Evet, Rabbim bizleri kendi yolundan, Peygamberinin yolundan, Peygamberinin müjdesine nail olan Sultan Fatih'in yolundan ayırmasın. Rabbim nusretini, hamiyetini, merhametini milletimizden eksik etmesin. Rabbim bu mübarek günler hatırına bütün mazlum ve yaralı coğrafyaları hasretini çektiğimiz huzur ortamına kavuştursun" dedi.

'O ŞANLI KOMUTANI AYNI ŞEKİLDE KEMAL-İ EDEPLE YAD EDİYORUM'

Erdoğan, "Şu anda karşımda İstanbul var. Çok değerli İstanbul'umuz. Bugün bir taraftan Kurban Bayramı'nın sevincini yaşarken, diğer taraftan İstanbul'un fethinin 573'üncü yılına kavuşmanın heyecanı içindeyiz. Bu anlamlı günde, tam 573 sene önce İstanbul'un fethine katılan, bu şehrin surlarında şehit olan, gazi olan her büyüğümüzü rahmetle anıyorum. Henüz 21 yaşındayken İstanbul'un fethini gerçekleştiren o şanlı komutanı aynı şekilde kemal-i edeple yad ediyorum. Yine burada diliyorum; semalarımızdan ezan-ı Muhammedi'ler eksilmesin. Bayrağımız gökyüzünde nazlı nazlı dalgalansın. Mabedlerimizin üzerine namahrem eli değmesin. Her metrekaresinde bir şehidin yattığı bu aziz topraklar kirletilmesin diye fedai can eyleyen tüm kahramanlara Rabbimden rahmet diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 16:49:31. #7.13#
