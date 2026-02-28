Erdoğan\'dan İftar Programında Ramazan Mesajı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul teşkilatımızın da tam kadro sahada olduğunu, Ramazan-ı Şerif'i hakkını vererek idrak etme çabasında olduğunu memnuniyetle müşahede ediyorum. Teşkilatımızı yaptıkları güzel çalışmalardan örnek faaliyetlerinden ötürü burada hassaten tebrik ediyor, her bir kardeşime teşekkür ediyorum. Ramazanın son gününe kadar sizlerden daha fazla gayret beklediğimi özellikle vurgulamak istiyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Hangar İstanbul'da düzenlenen İl Teşkilatı İftar Programı'nda yaptığı konuşmada, katılımcıların ramazan ayını tebrik etti.

Muhabbet ve bereket sofrasında onlarla birlikte olmanın ve iftar yapmanın bahtiyarlığı içinde olduğunu belirten Erdoğan, iftarın mübarek, tutulan oruçların kabul olması temennisinde bulundu.

Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına, kendilerini bir araya getirerek hasret gidermelerine vesile olması münasebetiyle teşekkür ederek, "Ramazan, hepinizin çok iyi bildiği gibi yardımlaşmanın, dayanışmanın, diğerkamlığın ve hoşgörünün zirveye ulaştığı bir aydır. Milli seciyemizi oluşturan değerlerimiz böyle zamanlarda berraklaşıyor, medeniyetimizin ayırıcı vasfı daha fazla tebarüz ediyor. Belediyelerimiz, hayırseverlerimiz, sivil toplum örgütlerimiz bilhassa bu mübarek günlerde her zamankinden daha yoğun olarak yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerine ağırlık veriyor." diye konuştu.

AK Parti olarak en tepeden mahalle temsilcisine kadar sahur ve iftar programlarında milletle beraber olduklarına işaret eden Erdoğan, kimseyi ayırmadan genç, yaşlı demeden insanların derdiyle dertlenip, muhabbeti güçlendirerek birlik ve beraberliği perçinlediklerini kaydetti.

"Milletimizin katkılarıyla kurulan iftar sofralarında, Türkiye için dualar ediliyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul teşkilatımızın da tam kadro sahada olduğunu, Ramazan-ı Şerif'i hakkını vererek idrak etme çabasında olduğunu memnuniyetle müşahede ediyorum. Teşkilatımızı yaptıkları güzel çalışmalardan örnek faaliyetlerinden ötürü burada hassaten tebrik ediyor, her bir kardeşime teşekkür ediyorum. Ramazanın son gününe kadar sizlerden daha fazla gayret beklediğimi özellikle vurgulamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ramazan ayında 86 milyon vatandaşla kucaklaşırken, gönül ve kültür coğrafyasındaki kardeşlerini de unutmadıklarına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ne yazık ki bir taraftan Pakistan-Afganistan, bir taraftan işte son günlerdeki İran-Körfez arasındaki savaşlar unutulur gibi değil. Bunların hepsinin de altında neler yattığı malumunuz, malumumuz. Türkiye Diyanet Vakfımız, TİKA'mız, Kızılayımız, ülkemizin yüz akı olan insani yardım kuruluşlarımız tam bir seferberlik ruhuyla ihtiyaç sahiplerinin kapısını çalıyor, ülkemizin yardım elini mazlum ve mağdurlara ulaştırıyoruz. Gazze'de, Sudan'da, Somali'de, Arakan'da ve daha pek çok yerde milletimizin katkılarıyla kurulan iftar sofralarında hamdolsun Türkiye için dualar ediliyor."

Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyasındaki farklı köşelerinde ramazanı buruk bir kalple karşılayan tüm kardeşlerine milleti adına dayanışma mesajlarını gönderdiğini dile getiren Erdoğan, "Çekilen bunca acının, yaşanan bunca zorluğun zulme, zalime, mihnet ve muhannete karşı verilen bu kahramanca mücadelenin er ya da geç kalıcı zaferle taçlanacağına yürekten inanıyorum. Milletimizin her bir ferdinden paylaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan-ı Şerif'te mazlum ve mağdur kardeşlerini hem dualarında hem de yardım çalışmalarında unutmamalarını özellikle rica ediyorum." dedi.

(Sürecek)