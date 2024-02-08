Erdoğan: Bizim gündemimizde enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadele var

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da aday tanıtım toplantısında; "Bizim gündemimizde vatandaşımızın canını yakan enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadele var. Bizim gündemimizde Türkiye'yi ekonomide, savunmada, diplomaside, sağlıkta, ticarette, turizmde ve diğer alanlarda lider ülke yapmak var. Bunun dışında bir saikle hareket etmeyi kendimize zül sayıyoruz. Biz muhalefet gibi laf üstüne laf koymanın yalanla, iftira ile çarpıtmayla siyasetteki başarısızlıkları örtmenin hevesinde değiliz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Adıyaman'da Yenimahalle Spor Salonu'nda AKP Adıyaman ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısına katıldı. Erdoğan, şunları kaydetti:

"HEDEFİMİZ 2 AY İÇİNDE DEPREM BÖLGESİ GENELİNDE 74 BİN KONUTUMUN TESLİMİNİ YAPMAKTIR"

"Hedefimiz 2 ay içinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini yapmaktır. Ardından da inşallah her ay 15-20 bin konut ve köy evini hak sahipleriyle buluşturacağız. Yıl sonuna kadar 200 bin konutu ve köy evini hak sahiplerine teslim edene kadar durmadan dinlenmeden çalışacağız. Ardından bu sayıyı 389 bine tamamlayacağız. Adıyamanlı kardeşlerimden bu konuda gönüllerini ferah tutmalarını özellikle rica ediyorum. Biz tutamayacağız sözü vermeyiz, söz verdiğimiz zaman da onu yerine getirmeden rahat etmeyiz.

Bu vesileyle bir kez daha 6 Şubat depremlerinde dar-ı bekaya irtihal eden kardeşlerimi rahmetle yad ediyorum. Adıyaman halkına Rabbimden başsağlığı ve sabrı cemil niyaz ediyorum.

"CHP'Lİ VATANDAŞLARIMIZIN UMUTLARINI KIRAN BİR BİZANS OYUNUNA ŞAHİT OLUYORUZ"

Türkiye'nin sonu felaketle bitebilecek çok büyük bir uçurumun kenarından döndüğü gün geçtikçe daha iyi anlaşılıyor. Beraber aylarca yol yürüdükleri, yere göğe sığdıramadıkları, '13'ncü Cumhurbaşkanımız' diyerek aylarca millete reklamını yaptırdıkları zatın bugün adının anılmasına dahi tahammül edemiyorlar. Seçim yenilgisinin tüm faturasını bir kişiye kestiler. Sanki kendilerinin hiçbir sorumluluğu yokmuş gibi pişkince yollarına devam ettiler. Bununla da kalmadılar, Cumhurbaşkanı adaylarının yanında yöresinde kim varsa tekmili birden hepsini siyasetten diskalifiye ettiler. Dikkat edin, 14-28 Mayıs seçimlerinin üzerinden 8 ay geçti ama CHP ve eski ortakları arasındaki kavganın, gürültünün arkası hiç kesilmedi. Her gün yeni bir skandala uyanıyor, özellikle CHP'li vatandaşlarımızın umutlarını kıran bir Bizans oyununa şahit oluyoruz. İşte Adıyaman, tüm propagandaya rağmen 14-28 Mayıs seçimlerindeki ferasetli tavrıyla buna dur demiştir.

Devletimizin tüm imkanlarını epeyce zorlama pahasına da olsa depremzede şehirlerimizi en kısa sürede yeniden ayağa kaldıracağız. Şunu çok açık ve net ifade etmek isterim; muhalefetin ne yaptığını, ne söylediğini üç kuruşluk menfaatleri için hangi yalanlara sarıldıklarını biz asla önemsemiyoruz. Bunlara cevap vermek için sarf ettiğimiz her nefesi ziyan olarak görüyoruz. Eskisi yenisi, sütre gerisinden idare nedeniyle CHP yönetiminin ülkenin ve milletin sorunlarına çözüm üretmek gibi bir derdi yok. Bunlar siyasi kariyer peşinde koşan kifayetsiz muhterislerdir. Milletimiz de bunların tıynetini, kıratını, fikrini ve zikrini çok iyi biliyor. Bunun için biz sadece ve sadece işimize odaklanıyoruz.

"BİZİM GÜNDEMİMİZDE VATANDAŞIMIZIN CANINI YAKAN ENFLASYON VE HAYAT PAHALILIĞIYLA MÜCADELE VAR"

Bizim gündemimizde ülkemizi bölgesel ve küresel krizlerin çözümünde anahtar konuma getirmek var. Bizim gündemimizde Türkiye Yüzyılı'nın en kısa sürede inşası var. Bizim gündemimizde vatandaşımızın canını yakan enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadele var. Bizim gündemimizde Türkiye'yi ekonomide, savunmada, diplomaside, sağlıkta, ticarette, turizmde ve diğer alanlarda lider ülke yapmak var. Bunun dışında bir saikle hareket etmeyi kendimize zül sayıyoruz. Biz muhalefet gibi laf üstüne laf koymanın yalanla, iftira ile çarpıtmayla siyasetteki başarısızlıkları örtmenin hevesinde değiliz.

Nitekim şehrimizin çok önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan Adıyaman- Çelikhan yolunun ihalesini 13 Mart'ta yapıyoruz.

"MAYIS SEÇİMLERİYLE ELDE ETTİĞİMİZ AVANTAJI İNŞALLAH 31 MART SEÇİMLERİYLE TAÇLANDIRACAĞIZ"

14-28 Mayıs seçimleriyle elde ettiğimiz avantajı inşallah 31 Mart mahalli idareler seçimleriyle büyük bir zafer kazanarak taçlandıracağız. 31 Mart'a hazır mıyız? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? 31 Mart'ta Adıyaman'ın merkez ve ilçelerinde gümbür gümbür sandıkları patlatarak gelmeye var mıyız?

Elini vicdanına koyan her bir vatandaşımız şu gerçeği kabul ediyor; belediyecilik konusunda Ak Parti ve Cumhur İttifakı ile yarışabilecek hiçbir babayiğit yoktur."

Erdoğan konuşmasının ardından ilçe adaylarını açıkladı. Erdoğan'ın açıkladığı adaylar şöyle:

Besni: Reşit Alkan

Çelikhan: Mustafa Bulut

Gerger: Erkan Aksoy

Gölbaşı: Hakan Toydaş

Kahta: Mehmet Can Hallaç

Samsat: Halil Fırat

Sincik: Mehmet Korkut

Tut: Ercan Öncebe