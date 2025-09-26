Cumhurbaşkanlığından Erdoğan-Trump görüşmesinde hakkında ilk açıklama - Son Dakika
Cumhurbaşkanlığından Erdoğan-Trump görüşmesinde hakkında ilk açıklama

Cumhurbaşkanlığından Erdoğan-Trump görüşmesinde hakkında ilk açıklama
26.09.2025 00:46
Cumhurbaşkanlığından Erdoğan-Trump görüşmesinde hakkında ilk açıklama
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu. Duran "Görüşmede, savunma sanayisinden ticarete, enerjiden bölgesel ve küresel sorunlara kadar çok sayıda konu ele alındı ve belirli konularda önemli mesafeler katedildi" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'deki temaslarına ilişkin, " Afrika, Asya, Amerika ve Avrupa kıtasından birçok devlet ve hükümet başkanıyla ikili ve çok taraflı görüşmeler yaptı, düşüncelerini Newsweek ve Fox News gibi mecralarda dile getirdi." ifadesini kullandı.

"ABD SEYAHATİ YÜKSEK TEMPOLU GEÇTİ"

Duran, NSosyal'deki hesabından "Güçlü Türkiye Güçlü Lider" etiketiyle yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York ve Washington duraklarını içeren ABD seyahatinin oldukça yüksek tempolu ve verimli geçtiğini belirtti.

"CUMHURBAŞKANIMIZ KÜRESEL VİZYONUNU ORTAYA KOYDU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin'in sesi ve uluslararası toplumun vicdanı olduğunu vurgulayan Duran, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanı'mız, aynı zamanda konuşmasında Türk dış politikasının bölgesel ve küresel vizyonunu da ortaya koydu. Afrika, Asya, Amerika ve Avrupa kıtasından birçok devlet ve hükümet başkanıyla ikili ve çok taraflı görüşmeler yaptı, düşüncelerini Newsweek ve Fox News gibi mecralarda dile getirdi.

"TRUMP GÖRÜŞMESİ SAMİMİ BİR ORTAMDA GEÇTİ"

ABD Başkanı (Donald) Trump ile Beyaz Saray'da yaptığı tarihi nitelikteki görüşme ise oldukça samimi bir ortamda geçti. Görüşmede, savunma sanayisinden ticarete, enerjiden bölgesel ve küresel sorunlara kadar çok sayıda konu ele alındı ve belirli konularda önemli mesafeler katedildi."

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ahmet Yaman:
    Eyyyyyy dünya liderleri gülün bakalım gazzedeki parçalanmış çocuk cesetleri öbür dünyada sizi nasıl karşılayacak 18 4 Yanıtla
  • Sk 06:
    sonuç daha öncede aynı terrane 6 yıl parasını ödediğimiz f35 nerede dostum Trump sana ahmak dedi sesini çıkarmadın doğru papaz vardı birtane iyiki Verdin vermeseydin Türkiye batıyordu Varol reis 7 9 Yanıtla
  • Zaa:
    Trump Rusya'dan petrol alma dememe rağmen alıyormuş Sun dedi mi bunun yaptırımları olacak artık benden almak zorundasın dedi mi sazan gibi dünyanın diğer ucundan 2 6 Yanıtla
  • Ankara null:
    cnn rezil etti 3 3 Yanıtla
  • 146314:
    Gazze ? 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 saat son dakika haber yayını
