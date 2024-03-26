Erdoğan: Enflasyonun düşmesiyle elimiz rahatlayacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonu kontrol altına almayı başaracak programa ve kararlılığa sahip olduklarını belirterek, "İnşallah yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başlamasıyla elimiz biraz daha rahatlayacak." dedi.
Erdoğan, AK Parti'nin 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen Aksaray mitinginde vatandaşlara hitap etti.
Konuşmasına, "Dağıyla, bağıyla, insanıyla, medeniyet mirasımıza sahip çıkmasıyla her gelişimizde bu eşsiz şehre kalbimizi bırakıyoruz." sözleriyle başlayan Erdoğan, pazar günü yapılacak yerel seçimler için destek istedi.
Aksaray'ın geçen yıl 14/28 Mayıs seçimlerinde de coşkusunu sandığa yansıttığını dile getiren Erdoğan, Cumhur İttifakı'na milletvekilliğinde yüzde 70'i, cumhurbaşkanlığında yüzde 75'i aşkın oy oranıyla verdiği destek için Aksaraylılara şükranlarını sundu.
Erdoğan, dost gönüllere huzur, düşman gönüllere korku veren Aksaray'ın bugüne kadar girilen her seçimde Hasan Dağı gibi heybetli şekilde yanlarında yer aldığını kaydederek, Aksaray'a teşekkür etti.
Millete verilen sözleri hep yerine getirdiklerini, bundan sonra da aynı şekilde bu yolda devam edeceklerini bildiren Erdoğan, Aksaray'a mahcup olmamak için 21 yıldır gece gündüz çalıştıklarını, pek çok alanda gayet olumlu neticeler aldıklarını söyledi.
Büyümede, milli gelirde, ihracatta, savunma sanayisinde, diplomaside tarihin en iyi seviyelerinin görüldüğünü vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:
"Her dönemde olduğu gibi bu süreçte de pek çok engelle, pek çok sıkıntıyla karşılaşıyoruz. Bölgemizde yaşanan krizlerin, savaşların, gerilimlerin ülkemize olumsuz etkilerini hep göğüslüyoruz. Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de can yakan enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığıyla boğuşuyoruz. Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin alım güçlerindeki düşüşü telafi etmek için sürekli yeni adımlar atıyoruz."
Erdoğan, tüm emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapıldığını, yılbaşında emeklilerin ve çalışanların maaşlarının yüzde 50 oranında arttırıldığını, emeklilerin ikramiyelerinde de yüzde 50 artışa gidildiğini hatırlattı.
"Biz bu senaryoyu defalarca gördük"
Son olarak emeklilere banka promosyon ödemelerini 8 bin ila 12 bin liraya yükselttiklerini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:
"İnşallah yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başlamasıyla elimiz biraz daha rahatlayacak. Çünkü yüksek enflasyon ortamında ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor. Önce enflasyonu kontrol altına almamız gerekiyor. Allah'ın izniyle bunu başaracak programa ve kararlılığa sahibiz."
Erdoğan, Aksaray mitingine katılımın 35 bin olduğunu, Aksaray'a da bunun yakıştığını söyledi.
"Hep birlikte biraz daha sabredeceğiz." diyen Erdoğan, ülkenin gücünden ve potansiyelinden rahatsız olan çevrelerin muhalefeti de kullanarak milleti karamsarlık bataklığına sürüklemek istediklerini dile getirdi.
Erdoğan, bu çevrelerin, Türkiye'yi mevcut kazanımlarından edecekleri bir güvensizlik ve istikrarsızlık iklimine sokmayı amaçladıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Gelip geçici sıkıntıları asırlık hedeflerin önüne koyarak milletimizle aramızı açabileceklerini sanıyorlar. Biz bu senaryoyu defalarca gördük. Vesayetin türlü tuzaklarıyla uğraşırken gördük. FETÖ'den PKK'ya terör örgütlerinin saldırılarına karşı koyarken gördük. Emperyalistlerin ülkemize yönelik kuşatmalarını kırarken gördük. Bu oyunu hep beraber bozacağız.
Geçmişte Türkiye'yi asırlık altyapı ihmallerini telafi ederek nasıl 2023'e hazırladıysak şimdi de çok daha fazlasını yaparak Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz. Ülkemizi bugüne kadar 3 kat büyüttük. Önümüzdeki dönemde 2 kat daha büyüteceğiz. Sadece kayıplarımızı telafi etmekle kalmayacak ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getireceğiz. Bunu da Aksaray ile birlikte 81 vilayetimizle birlikte yapacağız.
Önümüzdeki pazar günü sadece merkezin, ilçelerin ve beldelerin belediye başkanlarını seçmekle kalmayacaksınız. Aynı zamanda sandıktan bize vereceğiniz güçlü destekle diğer mücadelelerimizde de işimizi kolaylaştıracaksınız."
Erdoğan, alandakilere "31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar kapı kapı dolaşmaya var mıyız?" diye sordu, aldığı "Evet" cevabı üzerine, Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ta milli irade bayramının kutlanacağına inancını dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabb'imden bizleri Ramazan-ı Şerif'e kavuşturduğu gibi sağlıkla, huzurla, esenlikle bayrama da kavuşturmasını diliyorum. Kadir gecenizi ve bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum." dedi.
(Sürecek)
Son Dakika › Güncel › Erdoğan: Enflasyonun düşmesiyle elimiz rahatlayacak - Son Dakika
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