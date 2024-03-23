Erdoğan: Seçim ekonomisi uygulamadık, popülizme tevessül etmedik - Son Dakika
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Erdoğan: Seçim ekonomisi uygulamadık, popülizme tevessül etmedik

Erdoğan: Seçim ekonomisi uygulamadık, popülizme tevessül etmedik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yaptığı konuşmada, seçim ekonomisi uygulamadıklarını ve popülizme tevessül etmediklerini belirtti. Ayrıca, enflasyonda hızlı bir düşüş beklediklerini ve ülkenin refahının artacağını söyledi. Erdoğan, İstanbul'un geçmişteki sorunlarını da anlattı.

23.03.2024 23:29
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Seçim ekonomisi uygulamadık. Popülizme asla tevessül etmedik. Eleştirileri göğüsleme pahasına ülkemize ve milletimize ileride çok ağır bedeller ödetecek yollara girmiyoruz. Biz sadece günü kurtarmanın değil, Türkiye ve Türk ekonomisi için en doğrusunu, en hayırlısını yapmanın çabasındayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbulda Haliç Kongre Merkezi'ndeki 'Her Anında Hep Yanında İstanbul İftar Buluşması'nda konuştu. Erdoğan, şunları söyledi:

"YILIN İKİNCİ YARISINDA ENFLASYONDA HIZLI BİR DÜŞÜŞE ŞAHİT OLACAĞIZ"

"Tüm dünya gibi bizim de en büyük sıkıntı kaynağımız enflasyondur. Enflasyona ilave olarak biz bir de tamahkarlıkla mücadele ediyoruz. Hiçbir ekonomik temeli olmayan saiklerle milletimizin aşına, ekmeğine kan doğramaya çalışan fırsatçılara göz açtırmamakta kararlıyız. İlgili bakanlıklarımız vasıtasıyla bu tür gayriahlaki yollara tevessül edenleri takip ediyoruz. Hem aldığımız tedbirlerin hem de uyguladığımız ekonomi programının etkisiyle yılın ikinci yarısında enflasyonda hızlı bir düşüşe şahit olacağız. Enflasyonun düşüşe geçmesiyle birlikte inşallah sağlık çalışanlarımızdan emeklilerimize, işçilerimizden çiftçilerimize kadar toplumumuzun tüm kesimlerinin refahı da artacaktır. Son günlerde tekrar arz-ı endam eden felaket tellallarının hevesleri yine kursaklarında kalacaktır. Hatırlarsanız 14-28 Mayıs seçimleri öncesinde de milleti panikletmek için her yolu denediler ama muvaffak olamadılar.

"SEÇİM EKONOMİSİ UYGULAMADIK"

Biz ekonomi programımıza ve ekibimize güveniyoruz. Bu konudaki sağlam duruşumuzu açıkça ortaya koyduk. Hiçbir karşılığı olmayan afaki vaatlerin havada uçuştuğu bir dönemde seçim ekonomisi uygulamadık. Popülizme asla tevessül etmedik. Eleştirileri göğüsleme pahasına ülkemize ve milletimize ileride çok ağır bedeller ödetecek yollara girmiyoruz. Şunu çok iyi bilmenizi isterim, biz sadece günü kurtarmanın değil, Türkiye ve Türk ekonomisi için en doğrusunu, en hayırlısını yapmanın çabasındayız. Karşımızdakilerin böyle bir dertlerinin olmadığını en iyi sizler biliyorsunuz. İnşallah bundan sonra da yolumuza bu şekilde devam edeceğiz.

"5 YILI KAYBETTİK AMA BİR 5 YIL DAHA BEKLEYEMEYİZ"

Ankara'da, hamdolsun bugün, Murat kardeşimin görevi zamanında yaptığı millet bahçesinde mitingimizi yaptık. Katılım 200 bin civarındaydı. Yarın da inşallah inanıyorum ki, 1,5 milyonu yakalayacak bir mitingi İstanbul'umuzda yapacağız. Zira İstanbul aç. İstanbul, şu anda hizmete aç. Bunu yakalamak için evet, 5 yılı kaybettik ama biz bir 5 yıl daha bekleyemeyiz. Bu kardeşiniz İstanbul'da görevi kimden almıştı? CHP'den almıştı. O zaman İstanbul, çöp, çukur, çamurdu. İşte, şu anda çatısı altında bulunduğumuz Haliç Kongre Merkezi, hemen sırtımı dönük olduğum yer, malum mezbahanelerin olduğu yerdi. Buralarda işkembeciler vardı. İstanbul'u iyi bilenler buralarda nelerin olduğunu da gayet iyi bilirdi. Haliç ise kokudan geçilmiyordu."

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Ekonomi, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan: Seçim ekonomisi uygulamadık, popülizme tevessül etmedik - Son Dakika

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