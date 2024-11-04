Erdoğan: Siyonist Rejim 13 Aydır Zulüm ve Soykırımı Sürdürüyor

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(İSTANBUL) -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 40. İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Toplantısı açılış programında; "Siyonist rejim ve destekçileri 13 aydır her türlü zulmü, her türlü soykırımı yaptılar. Fakat Filistinli kardeşlerimize diz çöktüremediler" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda 40. İSEDAK Toplantısı açılış programına katıldı. Erdoğan, şöyle konuştu:

"Son toplantımızdan bu yana tüm insanlık ve özellikle Müslümanlar için ağır bir imtihanlarla dolu bir yıl geçirdik. İslam coğrafyası tarihinde hiç olmadığı kadar kanla, acıyla, gözyaşı ve zulümle anılır hale geldi. Son asrın en vahşi soykırımlarından biri hemen yanı başımızda Gazze'de yaşandı ve yaşanıyor. İsrail'in 13 ay önce Gazze'ye yönelik saldırısıyla başlayan katliamlarda 50 bin Filistinli kardeşimiz şehit düştü. Aynı saldırılarda 100 binden fazla Filistinli kardeşimiz yaralandı.

"13 ay boyunca çokça acı gördük, hüzün gördük, katliam ve cinayet gördük"

Geçtiğimiz 13 ay boyunca Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında çokça acı gördük, hüzün gördük, katliam ve cinayet gördük. Bir insan bunu nasıl yapabilir, bir insan nasıl bu kadar alçalabilir ve alçaklaşabilir diye sorguladığımız sayısız habere rastladık. Henüz 1-2 yaşındaki bebeklerin keskin nişancılar tarafından hedef tahtası olarak kullanılması gibi barbarlıklarla yüreklerimiz dağlandı. Tüm bunlarla birlikte Gazze'de kahramanlıklar gördük, yiğitlikler gördük. Vatan sevgisinin ne demek olduğunu hep beraber gördük. Batılı güçlerin sınırsız askeri, diplomatik ve siyasi desteğini arkasına alan gözü dönmüş bir ölüm makinesi karşısında Gazze'nin aslanlarının nasıl kahramanca direndiğini gördük.

Siyonist rejim ve destekçileri 13 aydır her türlü zulmü, her türlü soykırımı yaptılar. Fakat Filistinli kardeşlerimize diz çöktüremediler. Şairin şu mısralarına ilham veren imana, inanca 13 aydır hepimiz, tüm insanlık hayranlıkla şahit oluyor. 'Biz burada kalacağız, elinden geleni ardına koyma. Biz koruyoruz, zeytinin ve incirin gölgesini yoğuruyoruz fikirleri, hamurun mayası gibi. Çelik gibi sinirlerimiz, ama cehennem ısıtıyor yüreklerimizi. Susarsak eğer, taşları sıkacağız. Acıkırsak eğer, toprakla doyacağız. Ama asla terk etmeyeceğiz.' Filistinli ve Lübnanlı kardeşlerimiz işte böyle bir ruhla mücadele ettiler, halen de işgalcilerin yüreklerine çökmüş çelikten bir duvar misali direnmeye devam ediyorlar.

"Siyonist lobinin şahsımı ve ülkemizi hedef alan tehditlerine boyun eğmeyeceğiz"

Türkiye olarak ilk günden beri İsrail'in uyguladığı soykırım karşısında en kararlı duruşu sergileyen ülkelerden biriyiz. Uluslararası kuruluşların medyayı, küresel güçleri adeta esir alan siyonist lobinin şahsımı ve ülkemizi hedef alan tehditlerine boyun eğmeyeceğiz. Elimizdeki tüm imkanlarla kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar 85 bin tonun üzerinde insani yardım malzemesini Mısır makamlarının da desteğiyle Gazze'ye ulaştırdık.

Gazze ve Lübnan'a yönelik Siyonist saldırganlığa verilebilecek en güzel cevaplardan biri daha fazla devletin Filistin devletini tanıması olacaktır. Bu vesileyle buradan bir kez daha tüm ülkelere Filistin devletini tanıma çağrımı tekrarlıyorum.

İslam dünyasının görüş ayrılıklarını bir tarafa bırakıp Filistin ve Lübnan halkına haklı mücadelelerinde destek olması büyük önem arz ediyor. Diğer türlü, İsrail'in Gazze'de yaptığı şimdi de Lübnan'a taşıdığı ateşin tüm bölgemizi sarmasına engel olamayız."