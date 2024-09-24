Erhan Adem, Buca\'daki Tarım Çalışmalarını İnceledi

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(İZMİR)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın ilçede hayata geçirdiği tarım çalışmalarını yerinde inceleyerek, "Bizim belediyelerimiz, yaptıkları uygulamalarla iktidara geldiğimiz dönemde tarım politikamızın nasıl olacağının birer göstergesini, yol haritasını çizmiş oluyorlar" dedi.

CHP Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın ilçede hayata geçirdiği tarım çalışmalarını incelemek amacı ile Buca'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile Kaynaklar'da bulunan ve çalışmalarında son aşamaya gelinen Tarım Okulu ile Zafer Mahallesi'nde bulunan bağış arazisini gezen Adem, yapılan çalışmaları çok beğendiğini söyledi.

CHP iktidarında üreticinin yüzü gülecek

Tarım ve Orman Bakanlığının yapması gereken çalışmaları CHP'li belediyelerin gerçekleştirdiğini ifade eden Adem, "Burada yapılanlar şunu gösteriyor; biz iktidara geldiğimizde tarım üretiminde çalışan işçilerimiz, çiftçilerimiz Türkiye'nin en çok gülen, en çok kazanan kesimi olacak. Bizim belediyelerimiz aslında yaptıkları uygulamalarla tarım politikamızın nasıl olacağının birer göstergesini, bir yol haritasını çizmiş oluyorlar" dedi.

Erhan Adem'den başkan Duman'a teşekkür

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'a çok teşekkür eden Başkan Yardımcısı Adem, "İyi düşünülmüş, güzel bir çalışma olmuş. Buradaki atıl haldeki okulu, bizim dönemimizdeki tarım liselerinin verdiği eğitimi verebilecek bir pozisyona getirmiş. Başkanımız, buradaki insanları daha bilinçlendirecek, bilinçli bir tarım yapılması ve daha yüksek oranda verim elde edilmesi ile ilgili çalışmalar yapacak. Ben başarılı olacağına da inanıyorum. Türkiye'de tarım önemli ancak Tarım Bakanlığı tarafından gerekli destek ve çalışmalar yapılmıyor. Görkem Başkanı önceden de tanıyorum. Çok başarılı olacağına da inanıyorum. Kendisine her türlü desteği vereceğimi, yanında olacağımı buradan da belirteyim. Burada şahane bir iş yapıyor. Çocuklarımıza tarımı sevdirerek belki onların ileride çok büyük bir çiftçi, çok büyük bir üretici olmasına katkı sağlayacak. Buca'da çok büyük işler yapacağına inanıyorum. Buranın sayesinde Buca'dan çok iyi üreticiler çıkacak, buna inanıyorum" diye konuştu.

Beraber fide dikimi gerçekleştirdiler

Tarım Okulu'nun ardından, Bucalı hayırsever bir aile tarafından Buca Belediyesi'ne bağışlanan ve yapılacak üretim sonucu elde edilecek ürünlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı araziye geçen Adem ve Duman, birlikte fide dikimi gerçekleştirdi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, 66 bin 422 metrekarelik alanı kaplayan bağış arazisinde mevsimine uygun sebze ve meyve tohumları ekimi gerçekleştirdiklerini, buradan elde edilecek ürünlerin Belediye Lokantası aracılığıyla en kısa zamanda Bucalıların sofrasına ulaştırılacağını söyledi.

Tarım okulu nedir?

Buca Belediyesi tarafından yaşama geçirilen Tarım Okulu'nda her yaştan vatandaşa, tarımsal anlamda eğitimler verilecek. Kızılçullu Köy Enstitüleri'ni model alınacağı merkezde, Bucalı çocuklara bilimsel tarım metotları anlatılacak; geleneksel üretim araçları tanıtılacak. Yetişkinler ise uzmanlar ve akademisyenlerden budama, tarımsal sulama, besleme ve aşılama eğitimleri alacak. Tarımsal üretimin artması için çalışmaların yapılacağı merkezde bir de Atalık Yerel Tohum Merkezi bulunuyor. Bu merkez de yerli tohumun sürdürülebilirliği için özel çalışmalar yapacak.